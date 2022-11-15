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Рыбак построил себе дом над собственным прудом для рыбной ловли

Рыбак построил себе дом над собственным прудом для рыбной ловли

Автор:
15 ноября 2022 16:11
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: дом   истории   личные истории   мечта сбылась   оклахома   пруд   рыбак   рыбалка   
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Однажды Пол Филипс из Оклахомы, большой любитель рыбной ловли, ловил рыбу в пруду, когда к нему подошел владелец земли и вышвырнул его со своей территории. С того дня у рыбака из Оклахомы появилась мечта о собственном доме с собственным прудом. Ее исполнению он посвятил немало времени и сил. Теперь мечта сбылась - и Филипс счастлив, как никогда в жизни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   истории   личные истории   мечта сбылась   оклахома   пруд   рыбак   рыбалка   
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7  комментариев
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7k
schmubu Полчаса назад
во 1-х, непонятно, с какой стати соседи в восторге. им-то что от этого.
во 2-х - в чём прикол ловить рыбу с дивана?
я на рыбалку езжу - сижу, на воду смотрю, птичек слушаю, или там на звё1зды пялюсь. поймал - зашибись, не поймал, и так хорошо было. а если на диване оставаться - так проще сразу пойти в магазине купить...
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27k
Добрый 7 минут назад
Видео от 2016 г. С подключением автор...
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5k
Алексей Куликов 9 минут назад
Позанудствую. Как в таком доме жить? Не сыро? Комары как? Когда зимой откроешь люк, не дует?
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72k
Viktor 21 минуту назад
Относительно первого предложения поста. Теперь представим картину - сидит он на диване и ловит рыбу, так сказать. Вдруг открывается дверь и входит чувак с рыболовными принадлежностями, подходит к нему и говорит подвинься брателло, забрасывая удочку под самый телевизор! Как, нормально? Хорошо, что понял вовремя и не стал ломиться на чужой пруд ещё раз.
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17k
Вася 47 минут назад
просто ради интереса, во сколько это всё обошлось. Там и нормативов и разрешений всяких поди туча, от правил содержания пруда и рыбы, до изменения окружающей среды. Наверняка далеко не в каждой стране прокатит
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3k
lekha-fil Час назад
Ему повезло - могли и пристрелить на чужом участке. Если написана правда, а не журналистская фантазия.
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