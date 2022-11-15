Рыбак построил себе дом над собственным прудом для рыбной ловли

1463
10
1
Однажды Пол Филипс из Оклахомы, большой любитель рыбной ловли, ловил рыбу в пруду, когда к нему подошел владелец земли и вышвырнул его со своей территории. С того дня у рыбака из Оклахомы появилась мечта о собственном доме с собственным прудом. Ее исполнению он посвятил немало времени и сил. Теперь мечта сбылась - и Филипс счастлив, как никогда в жизни.
Пол Филипс построил свой дом площадью 180 кв.м. в Скиатуке, штат Оклахома. Его дом не похож ни на один другой дом в этом районе, и его соседи в восторге от нового жильца и его жилища!
Пол начал с того, что арендовал бульдозер и выкопал огромную яму на своем недавно купленном участке
Следующим шагом было залить огромный бетонный фундамент, чтобы построить дом мечты над большой ямой.
После этого Полу оставалось только ждать, чтобы дожди Оклахомы превратили яму в большой пруд.
После того, как он вселился и обустроил новую гостиную, он решил добавить своему жилищу уникальный штрих. Вы можете заметить этот сюрприз на фото - обратите внимание на небольшой выступ на полу, в углу у телевизора.
Этот выступ - край секретной панели, которая поднимается над полом, открывая доступ к озеру. Это лунка для рыбной ловли. Да, Филипс проделал дыру в полу, чтобы ловить рыбу со своего дивана, смотря телевизор.
Через этот секретный люк Пол может ловить рыбу круглый год в комфортных условиях, не выходя из дома.
теперь Пол Филипс может ловить рыбу прямо с дивана или со своей огромной веранды, окруженной водой его личного озера. Зарыбление пруда прошло удачно, судя по размерам этого сома.
В Скиатуке дом Пола стал местной достопримечательностью, о нем даже сделало сюжет местное телевидение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Китаец 2 года обклеивал дом ракушками - и получилась местная диковинка
- Пьющий Ватикан, похмельная «собачья шерсть» и другие любопытные истории и факты
- Сводные брат и сестра поженились пр поддержке семьи
- Трагедия плохих заклёпок: что погубило «Титаник» помимо айсберга
- Наделали шуму: загадочные люди, чья личность покрыта тайнами
Новости партнёров
реклама
во 2-х - в чём прикол ловить рыбу с дивана?
я на рыбалку езжу - сижу, на воду смотрю, птичек слушаю, или там на звё1зды пялюсь. поймал - зашибись, не поймал, и так хорошо было. а если на диване оставаться - так проще сразу пойти в магазине купить...