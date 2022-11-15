Рыбак построил себе дом над собственным прудом для рыбной ловли

Однажды Пол Филипс из Оклахомы, большой любитель рыбной ловли, ловил рыбу в пруду, когда к нему подошел владелец земли и вышвырнул его со своей территории. С того дня у рыбака из Оклахомы появилась мечта о собственном доме с собственным прудом. Ее исполнению он посвятил немало времени и сил. Теперь мечта сбылась - и Филипс счастлив, как никогда в жизни.

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0 Источник: Пол Филипс построил свой дом площадью 180 кв.м. в Скиатуке, штат Оклахома. Его дом не похож ни на один другой дом в этом районе, и его соседи в восторге от нового жильца и его жилища!

0 Источник: Пол начал с того, что арендовал бульдозер и выкопал огромную яму на своем недавно купленном участке

0 Источник: Следующим шагом было залить огромный бетонный фундамент, чтобы построить дом мечты над большой ямой.

0 Источник: После этого Полу оставалось только ждать, чтобы дожди Оклахомы превратили яму в большой пруд.

0 Источник: После того, как он вселился и обустроил новую гостиную, он решил добавить своему жилищу уникальный штрих. Вы можете заметить этот сюрприз на фото - обратите внимание на небольшой выступ на полу, в углу у телевизора.

0 Источник: Этот выступ - край секретной панели, которая поднимается над полом, открывая доступ к озеру. Это лунка для рыбной ловли. Да, Филипс проделал дыру в полу, чтобы ловить рыбу со своего дивана, смотря телевизор.

0 Источник: Через этот секретный люк Пол может ловить рыбу круглый год в комфортных условиях, не выходя из дома.

0 Источник: теперь Пол Филипс может ловить рыбу прямо с дивана или со своей огромной веранды, окруженной водой его личного озера. Зарыбление пруда прошло удачно, судя по размерам этого сома.

0 Источник: Пол Филипс утверждает, что он просто счастлив жить той жизнью, о которой всегда мечтал.