Хит-парад ужасных соседей

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Снимать квартиру вместе с товарищем - удобный вариант: квартплату можно разделить на двоих, еду готовить по очереди, и всегда есть с кем скрасить грустный одинокий вечер. Но иногда соседи по квартире преподносят такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай!
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Мой сосед оставил включенной воду в раковине, чтобы разморозить мясо, и ушел в магазин. Это моя комната
Мой сосед по квартире съехал, и я обнаружил, что его комната воняет мочой, а ковер в пятнах. У нас никогда не было домашних животных, это человеческая моча
Моя соседка по комнате откусывает масло, а потом кладет его на сковороду, когда приходит ее очередь готовить
Меня не было дома несколько недель. Вернувшись, я увидел, что сосед оставил нашу общую ванную вот в таком виде
Сказал моему соседу по комнате, что пришла его очередь покупать туалетную бумагу, и он купил два рулона самой тонкой однослойной бумаги
Моя соседка отказывается пользоваться разделочными досками. Вот так сейчас выглядит наш кухонный стол
Рисоварка соседа заросла чем-то похожим на мозги. Он отказывается ее мыть и демонстративно оставляет на общей кухне
Моя знакомая поссорилась со своей соседкой из-за того, кто оставил молоко на столе. Пока знакомая была на работе, вот что устроила соседка
Соседка моей подруги ждет, пока ее мама приедет с другого конца города, чтобы убрать беспорядок и вымыть посуду
Мой сосед по комнате, уезжая, выключил электричество, но забыл убрать продукты из холодильника
Я съехал на месяц раньше, чем должен был, потому что я всегда убирал за соседями. Сегодня я вернулся, чтобы забрать кое-что, и увидел это
Я пришел в свою комнату в университетском общежитии и увидел, что мои соседи успели здесь поразвлечься
Так живет мой сосед по комнате в общежитии. Он несколько раз проливал пиво на свою кровать и никогда не стирал простыни
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А есть вещи о которых мы даже не догадываемся...
Во время учёбы в институте, снимали мы с братом комнатку у старушки. У нас было по одному полотенцу, которым мы вытирали лицо и руки.
А вот для ног ничего не было. Я, преодолев некоторые сомнения, стал использовать для этих целей полотенце брата, справедливо решив, что я же их перед этим мою. Спустя годы, я вспомнил этот факт и решил покаялся перед братом. Так вот этот тип, оказывается, поступал точно так же!
Это надо же до такого додуматься…