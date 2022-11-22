Хит-парад ужасных соседей

Снимать квартиру вместе с товарищем - удобный вариант: квартплату можно разделить на двоих, еду готовить по очереди, и всегда есть с кем скрасить грустный одинокий вечер. Но иногда соседи по квартире преподносят такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай!

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Сосед по квартире выбросил посуду, чтобы не мыть ее. А покупала ее, между прочим, я! 0 Источник:

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Наш сосед съехал …. Все эти пятна — собачья моча 0 Источник:

Ванная моего соседа 0 Источник:

Мой сосед оставил включенной воду в раковине, чтобы разморозить мясо, и ушел в магазин. Это моя комната 0 Источник:

Мой сосед по квартире съехал, и я обнаружил, что его комната воняет мочой, а ковер в пятнах. У нас никогда не было домашних животных, это человеческая моча 0 Источник:

Мой сосед все время забывает где-нибудь еду 0 Источник:

Моя соседка по комнате откусывает масло, а потом кладет его на сковороду, когда приходит ее очередь готовить 0 Источник:

Меня не было дома несколько недель. Вернувшись, я увидел, что сосед оставил нашу общую ванную вот в таком виде 0 Источник:

Сказал моему соседу по комнате, что пришла его очередь покупать туалетную бумагу, и он купил два рулона самой тонкой однослойной бумаги 0 Источник:

Моя соседка отказывается пользоваться разделочными досками. Вот так сейчас выглядит наш кухонный стол 0 Источник:

Рисоварка соседа заросла чем-то похожим на мозги. Он отказывается ее мыть и демонстративно оставляет на общей кухне 0 Источник:

Моя соседка использовала мою любимую водолазку в качестве тряпки для барбекю 0 Источник:

Моя знакомая поссорилась со своей соседкой из-за того, кто оставил молоко на столе. Пока знакомая была на работе, вот что устроила соседка 0 Источник:

Сосед разбил мой телевизор. Я уже позвонил в полицию 0 Источник:

Соседка моей подруги ждет, пока ее мама приедет с другого конца города, чтобы убрать беспорядок и вымыть посуду 0 Источник:

Соседка выбросила мою еду, чтобы освободить в холодильнике место для своих салатов 0 Источник:

Мой сосед никогда не выбрасывает из холодильника прокисшее молоко 0 Источник:

Раньше я думал, что у соседа есть собственное мыло 0 Источник:

Это чашка моего соседа, которую он наотрез отказывается мыть 0 Источник:

Мой сосед по комнате, уезжая, выключил электричество, но забыл убрать продукты из холодильника 0 Источник:

Я съехал на месяц раньше, чем должен был, потому что я всегда убирал за соседями. Сегодня я вернулся, чтобы забрать кое-что, и увидел это 0 Источник:

Моя соседка побывала в общей ванной 0 Источник:

Мой сосед по квартире любит есть семечки и моет пол, не пропылесосив 0 Источник:

Мои соседи - двое взрослых мужчин. Ну почему они не могут разложить приборы поудобнее? 0 Источник:

Полка моего соседа в холодильнике 0 Источник:

Мой сосед считает, что это нормально 0 Источник:

В таком виде мой бывший сосед по квартире оставил после себя аэрогриль 0 Источник:

Сосед воспользовался моей зубной щеткой 0 Источник:

Я пришел в свою комнату в университетском общежитии и увидел, что мои соседи успели здесь поразвлечься 0 Источник:

Мой сосед сломал сиденье в туалете. Сегодня он поставил вместо него новое. Нет слов 0 Источник:

В таком виде мой сосед оставил раковину перед отъездом на 2,5 недели 0 Источник:

Так живет мой сосед по комнате в общежитии. Он несколько раз проливал пиво на свою кровать и никогда не стирал простыни 0 Источник:

А моему соседу лень отрезать сыр 0 Источник:

Моя соседка решила приготовить суп 0 Источник: