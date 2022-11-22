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Хит-парад ужасных соседей

Хит-парад ужасных соседей

Автор:
22 ноября 2022 16:56
Сообщество : Истории
Метки: и так бывает   истории   личные истории   не по-соседски   нехорошие люди   соседи   соседи из ада   соседи по квартире   
908
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Снимать квартиру вместе с товарищем - удобный вариант: квартплату можно разделить на двоих, еду готовить по очереди, и всегда есть с кем скрасить грустный одинокий вечер. Но иногда соседи по квартире преподносят такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так бывает   истории   личные истории   не по-соседски   нехорошие люди   соседи   соседи из ада   соседи по квартире   
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3  комментария
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21k
Альберт 3 минуты назад
Это ещё то, что мы видим и о чём знаем.
А есть вещи о которых мы даже не догадываемся...

Во время учёбы в институте, снимали мы с братом комнатку у старушки. У нас было по одному полотенцу, которым мы вытирали лицо и руки.
А вот для ног ничего не было. Я, преодолев некоторые сомнения, стал использовать для этих целей полотенце брата, справедливо решив, что я же их перед этим мою. Спустя годы, я вспомнил этот факт и решил покаялся перед братом. Так вот этот тип, оказывается, поступал точно так же!
Это надо же до такого додуматься…
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31k
Teodor 6 минут назад
Живи один, а коли не можешь себе этого позволить - терпи...
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11k
Ivan Полчаса назад
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