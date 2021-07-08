40 иллюстраций художника-карикатуриста, напоминающих о важных вещах

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Алиреза Пакдел (о котором мы уже рассказывали) - художник-карикатурист из Ирана. И он не в восторге от того мира, в котором мы живем... Его работы напоминают о важных вещах, которые мы обычно забываем за бытовой рутиной, но от которых все равно никуда не деться.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Проблемы общества Художник Алиреза Пакдел карикатуры карикатуры на общество критика критика и размышление проблемы современности
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А может просто унылое го-но. Кто же теперь разберет.