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40 иллюстраций художника-карикатуриста, напоминающих о важных вещах

40 иллюстраций художника-карикатуриста, напоминающих о важных вещах (41 фото)

Автор:
08 июля 2021 16:20
Сообщество : Искусство
Метки: Проблемы общества   Художник Алиреза Пакдел   карикатуры   карикатуры на общество   критика   критика и размышление   проблемы современности   
1579
41
Алиреза Пакдел (о котором мы уже рассказывали) - художник-карикатурист из Ирана. И он не в восторге от того мира, в котором мы живем... Его работы напоминают о важных вещах, которые мы обычно забываем за бытовой рутиной, но от которых все равно никуда не деться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Проблемы общества   Художник Алиреза Пакдел   карикатуры   карикатуры на общество   критика   критика и размышление   проблемы современности   
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14  комментариев
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3k
Максим 3 часа назад
Что-то юмор настолько тонкий, что либо не смешно, либо просто не понять мне.
А может просто унылое го-но. Кто же теперь разберет.
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1k
a_komolow 11 минут назад
Заумно как-то!
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101
Шурман 17 минут назад
Можете пинать меня сильно но все равно скажу , я много видел и знаю людей которые не хотят работать , они будут делать все что угодно но не работу , они будут сидеть на социалах всем ныть рассказывать какие они бедные а ты им говоришь мне помощь в саду нужна 10 евро в час оплата так сразу оо нет , или ты где такие цены видел я минимум за 14 буду работать , поляки за 7 идут работать а наши за 10 не хотят .
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Ну я так понимаю, основной посыл это - "Берегите природу"?
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281
0÷0 39 минут назад
Хγета какая-то.
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15k
Serg2001 2 часа назад
Думал, я один такой тупой. Но почитал комменты и решил сознаться... Тоже ни хрена не понял во многих карикатурах... ))
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17k
Марина 2 часа назад
В любой ситуации рисуй бедных несчастных детишек - это всегда цепляет сентиментальную аудиторию.
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377
Елена Букреева 2 часа назад
Чувака возмущает вырубка деревьев, потребительское отношение к животным и угнетение человека человеком. Вечные ценности цивилизации, короче.
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55
punduga 2 часа назад
Впервые вижу честные и правильные комментарии про такой вид искуства.
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25k
Федор 3 часа назад
Очень трудно по крайней мере мне понять автора! Необходимо понимать менталитет автора что бы вразуметь нарисованное. Как минимум не смешно.
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56
Kalinovski194 3 часа назад
Бред шизофреника
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4k
RomaXz 3 часа назад
Так себе.
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8k
Vacony 3 часа назад
слишком непонятно и порой очень сложно... многое вообще не понял
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