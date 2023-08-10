В подмосковной квартире произошёл пожар из-за взорвавшегося дезодоранта

58-летний Александр сильно захламил своё жильё, в том числе из-за этого огонь быстро распространился по огромному количеству вещей. Рабочие уже пять часов выбрасывают весь обгоревший хлам.

Сам хозяин, оставивший баллончик под палящим солнцем, сейчас в больнице.