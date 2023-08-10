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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 549 постов • 34 подписчика подписаться
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В подмосковной квартире произошёл пожар из-за взорвавшегося дезодоранта

В подмосковной квартире произошёл пожар из-за взорвавшегося дезодоранта

Автор:
10 августа 2023 10:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дезодорант   Красногорск   взрыв   жара   огонь   пожар   
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58-летний мужчина оставил на подоконнике своей квартиры аэрозольный дезодорант. Тот пролежал под солнечными лучами несколько часов и взорвался, начался пожар.

Огонь успел охватить шесть квадратов. Примерно через час его потушили.

58-летний Александр сильно захламил своё жильё, в том числе из-за этого огонь быстро распространился по огромному количеству вещей. Рабочие уже пять часов выбрасывают весь обгоревший хлам.


Сам хозяин, оставивший баллончик под палящим солнцем, сейчас в больнице.

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Метки: Видео   Дезодорант   Красногорск   взрыв   жара   огонь   пожар   
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5  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Какая-то мутная история. Дезодорант нагрелся, содержимое внутри расширилось и баллон рвануло. Все понятно. Огонь откуда взялся? Что и как могло воспламениться??
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15k
banzai7 2 часа назад
Однажды летом оставил в машине зажигалку. На следующее утро обнаружил осколки.
Теперь внимательно слежу за этим.
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