В подмосковной квартире произошёл пожар из-за взорвавшегося дезодоранта

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58-летний мужчина оставил на подоконнике своей квартиры аэрозольный дезодорант. Тот пролежал под солнечными лучами несколько часов и взорвался, начался пожар.
Огонь успел охватить шесть квадратов. Примерно через час его потушили.
Вот что осталось от квартиры
58-летний Александр сильно захламил своё жильё, в том числе из-за этого огонь быстро распространился по огромному количеству вещей. Рабочие уже пять часов выбрасывают весь обгоревший хлам.
Сам хозяин, оставивший баллончик под палящим солнцем, сейчас в больнице.
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Метки: Видео Дезодорант Красногорск взрыв жара огонь пожар
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