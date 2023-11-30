Крупнейший вещевой рынок "Темерник" в Ростове-на-Дону, возможно, подожгли

UPD. 01.12.2023

Незадолго до пожара директору угрожали подпалить рынок, - сообщает MASH.

Шамиль Карабашев рассказал, что последние 20 дней в соцсетях ему сыпались сообщения со страницы местного коммерса. Он грозился расправиться с директором, его семьёй и отобрать "Темерник". А после начала пожара написал Карабашеву, что это он с друзьями устроил поджог. Теперь руководитель рынка намерен идти в полицию.

Вчера пожарные дважды выезжали на вызов. Первый был в 17:00 — загоревшуюся мебель в подсобном помещении быстро потушили. Второй раз туда выехали около 21 часа и ликвидировать огонь смогли только утром.