Крупнейший вещевой рынок "Темерник" в Ростове-на-Дону, возможно, подожгли

В Ростове-на-Дону поздно вечером 30 ноября загорелся вещевой рынок "Темерник" , площадь пожара, по данным МЧС, на 23.00 часа составила 4 тыс. кв. м. Тушение пожара осложнялось плотной павильонной застройкой и быстрым распространением огня. С огнем боролись 113 человек и 33 единицы техники.
МЧС публикует кадры тушения пожара на на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону.
Пожару был присвоен третий ранг сложности, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Были также обесточены все ближайшие к рынку дома, чтобы избежать короткого замыкания.
На этих кадрах видно, как местные предприниматели толпятся рядом с павильонами — некоторые пытаются спасти уцелевший товар.
К тушению огня привлекли пожарный кран.
К ночи территорию возле рынка оцепили сотрудники полиции — они не пускали зевак и продавцов, которые пытались вытащить из огня горящий товар.
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О пострадавших информация до сих пор не поступила. Местные торговцы, которые мешали работе пожарных, пытаясь спасти товар, были выведены за территорию рынка сотрудниками ОМОН Росгвардии и полицией.
UPD. 01.12.2023
Незадолго до пожара директору угрожали подпалить рынок, - сообщает MASH.
Шамиль Карабашев рассказал, что последние 20 дней в соцсетях ему сыпались сообщения со страницы местного коммерса. Он грозился расправиться с директором, его семьёй и отобрать "Темерник". А после начала пожара написал Карабашеву, что это он с друзьями устроил поджог. Теперь руководитель рынка намерен идти в полицию.
Вчера пожарные дважды выезжали на вызов. Первый был в 17:00 — загоревшуюся мебель в подсобном помещении быстро потушили. Второй раз туда выехали около 21 часа и ликвидировать огонь смогли только утром.
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это только ты такой "умный " или вы все там такие? хохланутые , головой в унитаз макнутые и там живущие
Вероятно, для пожарной безопасности их надо бы разделять расстояниями, и между павильончиками прокладывать-просыпать минеральную вату, кирпич, керамзит или пеноблок с полметра толщиной, но кто ж это будет делать, все напихаются по максимуму, жопа к жопе. А далее лишь вопрос, когда один из них воспламенится, от бычка ли, или от газовой плитки и далее поперло во все стороны как по бензину.
У нас если в Москву ехать рынок, Лианозовский, что ли, часто помню горел. Сейчас не езжу не знаю, а раньше только и видел, что что-то дымится да завалы разгребают.
С запчастями получше - они в большинстве своём железные и попросту нечему гореть. Если резина только покрышки, тогда хреново.
Да и пластика сейчас в зч много.
Источник: https://fishki.net/4533459-v-rostove-na--donu-gorit-krupnejshij-vewevoj-rynok-temernik.htmlhttps://fishki.net/4533459-v-rostove-na--donu-gorit-krupnejshij-vewevoj-rynok-temernik.html © Fishki.net
))))
1. В Ростове-на-Дону горит Темерник или Классик.
2. На Дальнем Востоке из-за погодных условий массовые ДТП.
Я к тому что Темер с Классиком каждый год горят по очереди, это даже не новость уже.