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Крупнейший вещевой рынок "Темерник" в Ростове-на-Дону, возможно, подожгли

Крупнейший вещевой рынок "Темерник" в Ростове-на-Дону, возможно, подожгли

Автор:
30 ноября 2023 23:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ростов-на-Дону   вещевой рынок   огонь   одежда   павильоны   пожар   
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В Ростове-на-Дону поздно вечером 30 ноября загорелся вещевой рынок "Темерник" , площадь пожара, по данным МЧС, на 23.00 часа составила 4 тыс. кв. м. Тушение пожара осложнялось плотной павильонной застройкой и быстрым распространением огня. С огнем боролись 113 человек и 33 единицы техники.

МЧС публикует кадры тушения пожара на на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону.

Пожару был присвоен третий ранг сложности, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Были также обесточены все ближайшие к рынку дома, чтобы избежать короткого замыкания.

На этих кадрах видно, как местные предприниматели толпятся рядом с павильонами — некоторые пытаются спасти уцелевший товар.

К тушению огня привлекли пожарный кран.

К ночи территорию возле рынка оцепили сотрудники полиции — они не пускали зевак и продавцов, которые пытались вытащить из огня горящий товар.

О пострадавших информация до сих пор не поступила. Местные торговцы, которые мешали работе пожарных, пытаясь спасти товар, были выведены за территорию рынка сотрудниками ОМОН Росгвардии и полицией.

UPD. 01.12.2023

Незадолго до пожара директору угрожали подпалить рынок, - сообщает MASH.

Шамиль Карабашев рассказал, что последние 20 дней в соцсетях ему сыпались сообщения со страницы местного коммерса. Он грозился расправиться с директором, его семьёй и отобрать "Темерник". А после начала пожара написал Карабашеву, что это он с друзьями устроил поджог. Теперь руководитель рынка намерен идти в полицию.

Вчера пожарные дважды выезжали на вызов. Первый был в 17:00 — загоревшуюся мебель в подсобном помещении быстро потушили. Второй раз туда выехали около 21 часа и ликвидировать огонь смогли только утром.

Источник:

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Метки: Ростов-на-Дону   вещевой рынок   огонь   одежда   павильоны   пожар   
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85  комментариев
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28
Kravpav18 7 часов назад
Людям конечно неудобство. Видимо много там отоваривалось. Но по практике скажу, что после такого остраивается ещё лучше. Взять как пример оптовый рынок в Мытищах "На Яузе". Был какой-то блошиный рынок с нагромождением уродных палаток, типа павельоны. Естественно сгорело. Теперь красавцы здания. На рынке порядок, глаза отдыхают и радуются. Всё ровно,чистенько, упорядочено по товарам. И в Ростове так будет.
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2k
Ивлар Час назад
Кто то в администрации решил расчистить себе место... Обычная практика в Ростове...
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9k
soar 2 часа назад
Сначала прочитал "термитник".
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11k
Алексей 3 часа назад
Опять территорию делят
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17
Dr. Killjoy Z 4 часа назад
Крупнейший а-ля черкизон, переполненный мамбеками и рассадник криминала. Ну штожжж.
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Влад 7 часов назад
Горят рынки и торговые центры, регулярно горят. А вот так, например, выглядит рынок запчастей на Кузбасской в Нижнем Новгороде. Не очень красиво. Возможно надо облагородить, подвести под общий навес или сделать ряды аккуратнее, это частности. Суть в том что это контейнеры. В контейнере ничто не может гореть без доступа воздуха, В контейнер через стальные стены не может проникнуть огонь снаружи. Здесь в принципе невозможен такой пожар даже если внутри краска или гсм. Может хватит понтов в ущерб безопасности?
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353
Pasha Panfilov Влад 6 часов назад
Не знаю. Герметичный контейнер вы едва ли сделаете, тем более днем он всё равно будет настежь, а синтетика (одежда современная чаще всего из неё) горит ну очень хорошо, дымно, вонюче, и жарко, с быстрым распространением огня, и вообще шишь потушишь. Стены будут греться, и запросто займется соседствующий контейнер и далее.
Вероятно, для пожарной безопасности их надо бы разделять расстояниями, и между павильончиками прокладывать-просыпать минеральную вату, кирпич, керамзит или пеноблок с полметра толщиной, но кто ж это будет делать, все напихаются по максимуму, жопа к жопе. А далее лишь вопрос, когда один из них воспламенится, от бычка ли, или от газовой плитки и далее поперло во все стороны как по бензину.

У нас если в Москву ехать рынок, Лианозовский, что ли, часто помню горел. Сейчас не езжу не знаю, а раньше только и видел, что что-то дымится да завалы разгребают.

С запчастями получше - они в большинстве своём железные и попросту нечему гореть. Если резина только покрышки, тогда хреново.
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−40
----- 7 часов назад
а ещё тоннель в китай горит . всу подорвали в нём поезд с нефтью ...


Источник: https://fishki.net/4533459-v-rostove-na--donu-gorit-krupnejshij-vewevoj-rynok-temernik.htmlhttps://fishki.net/4533459-v-rostove-na--donu-gorit-krupnejshij-vewevoj-rynok-temernik.html © Fishki.net
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SmartCat101 7 часов назад
не надо его тушить, пусть сгорит до тла этот заповедник овцеёбов
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Топор плывёт * Hahlov 6 часов назад
Ну, и зачем тут это? Что за эротические фантазии? Господа, держите себя в руках.
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-- Влад 4 часа назад
жуй и соси . разумиешь ?
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Михаил 7 часов назад
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S__D 8 часов назад
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turyst 8 часов назад
И какой на, заднем фоне, слышится чистый ростовский говор русского языка, особенно на последнем ролике.
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Dwarf61 9 часов назад
Есть две ежегодные новости на фишках:
1. В Ростове-на-Дону горит Темерник или Классик.
2. На Дальнем Востоке из-за погодных условий массовые ДТП.
Я к тому что Темер с Классиком каждый год горят по очереди, это даже не новость уже.
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----- Провокатор 7 часов назад
соси и жуй
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----- Юрьевич 8 часов назад
соси и жуй
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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