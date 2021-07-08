Весёлое кладбище в Румынии

Столь необычное место упокоения усопших, было обнаружено на севере Румынии в селе Сепынца, примерно в километре от румыно-украинской границы.
Его суть в двух словах: умер человек, родственники заказывают у местного мастера тематическое надгробие, после чего хоронят почившего и воздвигают над ним своего рода памятный трафарет.
Стиль рисунков называется «наивным искусством». Его ключевая особенность: примитивизм, ошибочный эффект перспективы, резкие границы объектов. Так бы и нарисовал взрослый без художественного образования. Именно таким был Стэн Йоан Пэтраш, местный резчик по дереву, который свой первый могильный крест изготовил в 1935 году.
Уже через 30 лет их количество превысило 800 штук. Почему-то многие ресурсы продолжают указывать аналогичное количество и в наши дни, а ведь кладбище с тех пор немного расширилось, появилась симпатичная часовенка, да и могил прибавилось. С 2009 года является объектом ежегодного фестиваля «Долгая дорога к веселому кладбищу».
Некоторые кресты разрисованы с двух сторон. С одной стороны, помещено описание жизни погребенного, а с другой – причины смерти. Большинство крестов написаны с орфографическими ошибками и устаревшими написаниями (от первого лица). Сами картинки изображают жизнь человека (его профессию, факт о ДТП, историю из жизни и т.п.).
Была выдвинута гипотеза, что Стэн был вдохновлен дакийской культурой, где смерть считалась счастливым событием. Вероятно, речь об определённом отрезке времени, и скорее всего не о традиционном веровании, а своеобразном (локальном) отклонении.
Вообще я не нашёл подтверждения этому факту, кроме того, что местных детей учили чему-то подобному со времён Овидия Денсуциана (румынский поэт, филолог, лингвист, фольклорист, историк литературы).
Стэн умер в 1977 году, но его ремесло продолжает жить. Ученик, местный философ и поэт Думитру выполняет заказы, разукрашивает кресты и надгробия не хуже своего предшественника. Кстати, как я понял, мастер безусловно может взяться за заказ, но не факт, что почившего оставят именно на ЭТОМ кладбище. Скорее его вообще здесь не похоронят, потому что "весёлое" давно уже превратили музей под открытым небом.
Для полноценного погружения в мир символов рекомендую скачать на смартфон соответствующее приложение. Это когда вы наводите камеру на иностранный текст, и оно вам в автоматическом режиме переводит (или проговаривает) басурманские слова. Да, будущее уже наступило. Лет 40 назад о подобном мечтали в журнале «Юный техник». С тех пор иногда появлялись интересные прототипы «автопереводчиков», а теперь всё это доступно каждому. Увлекательных вам путешествий!
Источник:
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Автор, трафарет воздвигнуть нельзя!
Теперь почиет в мире.
С тех пор, как малый вместо H2O
Хлебнул H2SO4.