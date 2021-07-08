Весёлое кладбище в Румынии

Для полноценного погружения в мир символов рекомендую скачать на смартфон соответствующее приложение. Это когда вы наводите камеру на иностранный текст, и оно вам в автоматическом режиме переводит (или проговаривает) басурманские слова. Да, будущее уже наступило. Лет 40 назад о подобном мечтали в журнале «Юный техник». С тех пор иногда появлялись интересные прототипы «автопереводчиков», а теперь всё это доступно каждому. Увлекательных вам путешествий!