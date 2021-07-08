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Весёлое кладбище в Румынии

Весёлое кладбище в Румынии (19 фото)

Автор:
08 июля 2021 10:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   кладбище   румыния   усопшие   фото   
265
19

Столь необычное место упокоения усопших, было обнаружено на севере Румынии в селе Сепынца, примерно в километре от румыно-украинской границы.

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Метки: в мире   кладбище   румыния   усопшие   фото   
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2  комментария
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1k
Вано 2 часа назад
... и воздвигают над ним своего рода памятный трафарет.
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Автор, трафарет воздвигнуть нельзя!
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6k
Doomer Полчаса назад
Здесь химик Эдвард Хон
Теперь почиет в мире.
С тех пор, как малый вместо H2O
Хлебнул H2SO4.
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