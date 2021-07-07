Самое загадочное место мира

Друзья, сегодня вам предстоит особенное путешествие. Место, в котором вы побываете - сакральное, уникальное.
Президент США Рейган, побывавший здесь, сказал так: " Это великое чудо, которое принадлежит всему человечеству".
Посещение этого места входит в официальную программу пребывания глав иностранных государств в Китае.
Добро пожаловать в гробницу первого императора династии Цинь.
На данный момент в гробнице раскопано уже более 8100 детализированных статуй в полном боевом облачении.
После вхождения на престол в 246 году до н.э. будущий объединитель Китая - Ин Чжэн, начал строительство своей гробницы.
На момент начала строительства ему было всего 13 лет.
Терракотовая армия должна была отправиться за своим императором в загробный мир, чтобы там продолжить завоевания, начатые при жизни императора.
На стройке были задействованы более 700 тыс рабочих со всего Китая. Длилось строительноство и заполнение гробницы 38 лет.
Загробная армия развернута в боевой порядок в параллельных склепах. Здесь есть пехота, кавалерия и даже боевые колесницы.
Как установили археологи, воины были изготовлены в различных районах Китая. С лошадьми, вес которых составлял около 200 килограмм, дело обстояло сложнее. Из-за сложной транспортировки их изготавливали прямо у гробницы.
Каждая из скульптур воинов - уникальна. Полностью не повторяется ни одна. Различались как черты лица, рост, пропорции тела, так и методики производста статуй. Как правило, после обжига, глина покрывалась специальной глазурью, поверх которой наносилась краска.
Все элементы боевого облачения имеют подробнейшую детализацию, вплоть резьбы на пуговицах.
Воины облачены в доспехи и вооружены различным оружием. Встречаются мечи, копья, кинжалы, арбалеты и луки.
Археолог за работой по восстановлению статуи. Некоторые из них со временем развалились на куски.
Армия императора обнаружена сравнительно недавно. В 1974 году местные крестьяне начали бурить водную скважину. Часть грунта обвалилась, открыв взору удивленных и напуганных пейзан шеренгу глиняных воинов на марше.
Часть армии поднята на поверхность и хранится в специальном музее.
Кроме глиняных статуй в 1980 году были обнаружены две полноразмерные бронзовые колесницы. Каждая запряжена четверкой лошадей, а сбруя украшена золотом и драгоценными камнями.
Колесница императора - настоящее произведение искусства.
Раскопки продолжаются и по сей день. Идет уже третий долгосрочный этап.
Эти глиняные солдаты пробыли под землей почти две тысячи лет.
Также в гробнице были обнаружены статуи музыкантов, акробатов, конюхов и дрессировщиков лошадей.
Император готовился к загробной жизни основательно.
Терракотовая армия включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
К слову, первый император династии Цинь известен тем, что соединил все элементы Великой Китайской стены.
Существует научная гипотеза, что каждая из провинций занималась производством статуй - копирующих лица, пропорции тела представителей местной знати и особо отличившихся офицеров и солдат.
Таким образом император готовился отбыть в лучший из миров вместе со своей империей. Удалось ли ему это? Кто знает...
Источник:
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Жуткое: это пещеры-захоронения с тысячами черепов и костей: КП лавра, в Париже, мумии в музеях и др. И то туристы валом валят поглазеть.
Вместе с императором захоронили статуи воинов, а могли бы, как, например, в древнем Египте, убить настоящих воинов, жену, слуг, рабов, лошадей и закопать их вместе со своим хозяином.
Так-то я согласен с вами - что "бойся своих желаний - они могут исполниться".