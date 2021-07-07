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Самое загадочное место мира

Самое загадочное место мира (12 фото)

Автор:
07 июля 2021 10:10
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   гробника   жуткое место   загадочное место   путешествие   фото   
822
12

Друзья, сегодня вам предстоит особенное путешествие. Место, в котором вы побываете - сакральное, уникальное.

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Метки: в мире   гробника   жуткое место   загадочное место   путешествие   фото   
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8  комментариев
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1k
Meri Poppins Ufa 47 минут назад
Категорически неправилен пиар манок заголовок. Это не жутко. Это красочные красивые скульптуры, грандиозно и восхитительно.
Жуткое: это пещеры-захоронения с тысячами черепов и костей: КП лавра, в Париже, мумии в музеях и др. И то туристы валом валят поглазеть.
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120k
DeOrio 21 минуту назад
"гробника" - что-то новенькое.
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1k
Татьяна Юсова 46 минут назад
Китайцы оказались намного гуманней многих древних цивилизаций!
Вместе с императором захоронили статуи воинов, а могли бы, как, например, в древнем Египте, убить настоящих воинов, жену, слуг, рабов, лошадей и закопать их вместе со своим хозяином.
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353
Елена Букреева Татьяна Юсова 13 минут назад
В этом вопросе - возможно. В остальных они намного более изощрённые и жестокие, чем те цивилизации, которые клали в гробницы своих царей тела слуг и животных.
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716
Not Found! 51 минуту назад
Спасибо - отличная Новость! Надеюсь, в следующий раз все Мы с Вами вместе побываем в путешествии в сакральном, загадочном, уникальном (а для некоторых друзей... и жутком) месте стояния Египетских пирамид.
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27k
Игорь 55 минут назад
Вот это фейл - если окажется что нет никакой загробной жизни.
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