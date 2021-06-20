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В Канаде продадут картину Боуи, найденную на свалке

В Канаде продадут картину Боуи, найденную на свалке (6 фото)

Автор:
20 июня 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аукцион   дэвид боуи   звезды   знаменитости   картина   находка   рок   шоу бизнес   
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Картину, написанную Дэвидом Боуи и обнаруженную на помойке, продадут с аукционав Канаде. По словам специалистов, ее окончательная цена будет значительно выше тех 4 долларов, которые изначально заплатил за нее владелец.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аукцион   дэвид боуи   звезды   знаменитости   картина   находка   рок   шоу бизнес   
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2  комментария
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5k
Olga Raudis 2 часа назад
Мазня. Что тут еще думать. Без от ношения к автору, который ее намазал. Написал - как-то не то слово...
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Ruk Час назад
ну вобщем то, там ей и место
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