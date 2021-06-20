В Канаде продадут картину Боуи, найденную на свалке

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Картину, написанную Дэвидом Боуи и обнаруженную на помойке, продадут с аукционав Канаде. По словам специалистов, ее окончательная цена будет значительно выше тех 4 долларов, которые изначально заплатил за нее владелец.
По мнениюаукционистов, случайно обнаруженный портрет с загадочным названием «DHead XLVI», написанный Дэвидом Боуи, будет продан более чем за $50 000 долларов. Аукционный дом Cowley Abbott в Торонто утверждает, что лот уже вызывает большой интерес.
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Картина,о которой идет речь, была официально продана как работа Боуи через веб-сайт несколько лет назад. Как она попала на муниципальную свалку Мачар в Онтарио, неизвестно. Новый владелец выкупил ее за $4 и связался с аукционистами из Cowley Abbott. Президент аукционного дома Роб Коули рассказал в интервью, что бережливого покупателя "заинтересовала необычная картина еще прежне, чем он перевернул ее и увиделн, что а оборотной стороне картины стоит подпись Боуи. Энди Питерс, главный специалист по автографам Боуи в мире, подтвердил, что автограф настоящий.
На портрете размером 25 х 20 дюймов изображен длинноволосый человек в профиль. Согласно мнению экспертов-искусствоведов из Cowley Abbott, предполагается, что на произведение, которое представляет собой смесь живописи акрилом и компьютерного коллажа на холсте, возможно влияние образа Зигги Стардаста - одного из любимых образов Боуи.
"Черты лица четко не очерчены, - рассказывает специалист из аукционного дома, - в лице есть легкие оттенки слоновой кости, розового и бирюзового». По мнению специалистов, картина принадлежит к серии живописных работ, созданных Боуи в 1995–97 годах. Она состоит из 50 с лишним работ. Как указывает подпись, эта конкретная картина была закончена в 1997-м.
"Каждое название картины в этой серии включало непоследовательные римские цифры, - говорят эксперты. - В число моделей входили участники группы, друзья и знакомые, также в серии было несколько автопортретов". Кто конкретно стал моделью для "DHead XLVI", искусствоведы не знаю, и вероятно, это уже никогда не станет известно.
"Черты лица четко не очерчены, - рассказывает специалист из аукционного дома, - в лице есть легкие оттенки слоновой кости, розового и бирюзового». По мнению специалистов, картина принадлежит к серии живописных работ, созданных Боуи в 1995–97 годах. Она состоит из 50 с лишним работ. Как указывает подпись, эта конкретная картина была закончена в 1997-м.
"Каждое название картины в этой серии включало непоследовательные римские цифры, - говорят эксперты. - В число моделей входили участники группы, друзья и знакомые, также в серии было несколько автопортретов". Кто конкретно стал моделью для "DHead XLVI", искусствоведы не знаю, и вероятно, это уже никогда не станет известно.
Молодой Боуи интересовался искусством и дизайном, хотя, конечно, меньше, чем музыкой. Тем не менее, он создал множество картин, включая автопортреты и другие работы. Некоторые из них украшают обложки его альбомов. Иногда они попадают на аукционы - так, одна из картин той же серии, D-Head IX, была продана на аукционе Christie’s в 2018 году за $27 500 .
Боуи скончался от рака печени в январе 2016 года. Как отмечают Энди Питерс и другие специалисты по наследию Боуи, с тех пор интерес к звезде только вырос. Некоторые автографы Боуи за это время подорожали на 300%.
Боуи скончался от рака печени в январе 2016 года. Как отмечают Энди Питерс и другие специалисты по наследию Боуи, с тех пор интерес к звезде только вырос. Некоторые автографы Боуи за это время подорожали на 300%.
Необычный способ, которым картина вернулась в обращение, вполне соответствует уникальной жизни Дэвида Боуи. Его бы наверняка позабавили такие обстоятельства, считают специалисты по творчеству Боуи, которое было чрезвычайно разнообразны. Нельзя не вспомнить о том, что Боуи сыграл другую икону поп-культуры - Энди Уорхола в «Баскии» (1996). Боуи лично знал Уорхола, что, по мнению критиков, сделало его игру очень точной и в то же время яркой..
В следующем году исполняется полвека со дня выпуска одного из главных альбомов Боуи - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. К этой дате будет приурочена конвенция фанатов Боуи в Ливерпуле, которая должна пройти с 17 по 19 июня 2022 года с участием многих звезд.
В 2020 году была сделана попытка снять байопик о Дэвиде Боуи - "Дэвид Боуи: История человека со звезд". Главную роль в картине исполнил актер и музыкант Джонни Флинн. Однако семья Боуи отказала автоам фильма в использовании его музыки, что привело к провалу.
Так или иначе, творчество Боуи интересует миллионы людей на планете, и его картину на аукционе наверняка ждет завидная судьба.
В следующем году исполняется полвека со дня выпуска одного из главных альбомов Боуи - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. К этой дате будет приурочена конвенция фанатов Боуи в Ливерпуле, которая должна пройти с 17 по 19 июня 2022 года с участием многих звезд.
В 2020 году была сделана попытка снять байопик о Дэвиде Боуи - "Дэвид Боуи: История человека со звезд". Главную роль в картине исполнил актер и музыкант Джонни Флинн. Однако семья Боуи отказала автоам фильма в использовании его музыки, что привело к провалу.
Так или иначе, творчество Боуи интересует миллионы людей на планете, и его картину на аукционе наверняка ждет завидная судьба.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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