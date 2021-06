В Канаде продадут картину Боуи, найденную на свалке

Необычный способ, которым картина вернулась в обращение, вполне соответствует уникальной жизни Дэвида Боуи. Его бы наверняка позабавили такие обстоятельства, считают специалисты по творчеству Боуи, которое было чрезвычайно разнообразны. Нельзя не вспомнить о том, что Боуи сыграл другую икону поп-культуры - Энди Уорхола в «Баскии» (1996). Боуи лично знал Уорхола, что, по мнению критиков, сделало его игру очень точной и в то же время яркой..

В следующем году исполняется полвека со дня выпуска одного из главных альбомов Боуи - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. К этой дате будет приурочена конвенция фанатов Боуи в Ливерпуле, которая должна пройти с 17 по 19 июня 2022 года с участием многих звезд.

В 2020 году была сделана попытка снять байопик о Дэвиде Боуи - "Дэвид Боуи: История человека со звезд". Главную роль в картине исполнил актер и музыкант Джонни Флинн. Однако семья Боуи отказала автоам фильма в использовании его музыки, что привело к провалу.

Так или иначе, творчество Боуи интересует миллионы людей на планете, и его картину на аукционе наверняка ждет завидная судьба.