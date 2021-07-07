Угадай бренд по первому логотипу

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Все компании из теста и их современные логотипы вам хорошо знакомы. Попробуйте узнать знакомый бренд, посмотрев на первые версии их логотипов.
Предупреждение: не воспринимайте этот тест как проверку знаний. Это всего лишь набор любопытных фактов об известных вам брендах в формате "вопрос-ответ".
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.
Делитесь своими результатами в комментариях.
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Протупил с Пепси и Файрфоксом
Не узнал Самсунг в начале- жесть))) Лого с танком попутал бмв и рено, не знаю почему))
А вот про БУРГЕР- ну не жру я это, реееедко когда....
6 очков откровенно признаюсь, а не "переходить тест"....