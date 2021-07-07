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Угадай бренд по первому логотипу

Угадай бренд по первому логотипу

Автор:
07 июля 2021 19:25
Сообщество : Факты
Метки: бренды   вопросы   компании   ответы   тест   угадай   факты   
1002
1
Все компании из теста и их современные логотипы вам хорошо знакомы. Попробуйте узнать знакомый бренд, посмотрев на первые версии их логотипов.
1.
1.
Sony
Daewoo
Samsung
2.
2.
BMW
Renault
Opel
3.
3.
Pepsi
Coca-Cola
Dr Pepper
4.
4.
Sony
Nvidia
Nintendo
5.
5.
Nestle
Mozilla Firefox
Greenpeace
6.
6.
Metro-Goldwyn-Mayer
Peugeot
Boeing

Источник:

7.
7.
Netflix
Tesla
Burger King
8.
8.
Mercedes
Volkswagen
Audi
9.
9.
Hugo Boss
Nike
Adidas

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

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Метки: бренды   вопросы   компании   ответы   тест   угадай   факты   
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4  комментария
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6k
B0n 23 минуты назад
Интересно. 7-ку прошёл.
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3k
Нечаинка 8 минут назад

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17k
KOSTELLO 14 минут назад
7
Протупил с Пепси и Файрфоксом
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16k
Александр Сучков 18 минут назад
Ну вот- тест посложнее. Ауди угадал только из-за того, что этот логотип был перед известными кольцами (союз четырех производителей).
Не узнал Самсунг в начале- жесть))) Лого с танком попутал бмв и рено, не знаю почему))
А вот про БУРГЕР- ну не жру я это, реееедко когда....
6 очков откровенно признаюсь, а не "переходить тест"....
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