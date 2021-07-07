Президент Гаити был застрелен минувшей ночью

Оппоненты президента настойчиво предлагали президенту уйти в отставку в феврале этого года, через пять лет после того, как его предшественник покинул пост президента. Моиз же утверждал, что его срок истекает в феврале 2022 года, так как он вступил в должность через год после выборов.

Тысячи гаитян вышли на акции протеста, после его отказа, которые сопровождались беспорядками. А в Минюсте Гаити заявили, что в подготовке госпереворота принимали участие высокопоставленны сотрудники службы безопасности.



Доктор политических наук, руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Збигнев Ивановский назвал возможные мотивы произошедшего: "Он не устраивал своих граждан. Были протесты, были недовольства. Он был замешан в коррупционном скандале. Гаити после землетрясения выделили помощь, и она куда-то внезапно пропала. Так как страна очень бедная, криминальная и неконтролируемая, нельзя полностью исключать, что это был разбой, но, вероятнее всего, это были его политические оппоненты"