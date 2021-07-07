FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7183 поста • 1223 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Президент Гаити был застрелен минувшей ночью

Президент Гаити был застрелен минувшей ночью (4 фото)

Автор:
07 июля 2021 16:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: во всем мире   гаити   криминал   новости   покушение   события   
1496
4
На резиденцию главы государства было совершено нападение неизвестными. Некоторые из них говорили по-испански.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: во всем мире   гаити   криминал   новости   покушение   события   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
parallax Час назад
... Особенно запомнились шестая, одиннадцатая и двадцать четвёртая революции, совершённые в прошлом году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
веселый просто 7 минут назад
На видео четко видно, кто участвовал в убийстве. Вот их фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−111
vova old 10 минут назад
Гаити отличаются интересные историей : после обретения Независимости первым делом Они уничтожили всех белым правда докторов и специалистов оставили а затем уничтожили всех мулатов чтобы кровь не портили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−89
☣️Месть печенегов☣️ 17 минут назад
Некоторые из них говорили по-испански.

Хулио ты, педро, стрелять начал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
KOSTELLO 21 минуту назад
Че, даже есть не стали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Bill 39 минут назад
Кажется, в Конституции Гаити целью развития стоит план вхождения в США.
Мне кажется что президенты некоторых игрушечных стран должны теперь напрячься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zu4ara 49 минут назад
убили негра

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
987
Гарик 50 минут назад
Импичмент по африкански. Как интересно... Особенно доставляет формулировка о том, что он никого не устраивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Андрей 57 минут назад
Даааа... Мир уже не будет прежним...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Гёз Уленшпигель 59 минут назад
Убили 2 (очередных для Гаити) негров. В чём трагедия? Мир этого даже не заметил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
909
GoInDown 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
pynh Час назад
в Гадюкино дожди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Andiks Час назад
Голос диктора программы "Время" был бы неизменным при любом политическом раскладе - наш был президент или нет. Но риторика формировала бы ощественное мнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Охранник больницы зарезал пациентку, притворившись врачом Охранник больницы зарезал пациентку, притворившись врачом Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно Женщина убила подругу, отравив ее глазными каплями Женщина убила подругу, отравив ее глазными каплями Девушка отрезала начальнику половой орган, когда тот попытался ее изнасиловать Девушка отрезала начальнику половой орган, когда тот попытался ее изнасиловать Полиция Ливерпуля нашла наркодилера по фотографии сыра Полиция Ливерпуля нашла наркодилера по фотографии сыра
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50341



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок?
9
150
Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок?
Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
5
33
Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#Россия#аварии#картинки#прикол#Разное#спорт#приколы
#Юмор#факты#автомир#интересное#животные#кино#СССР#истории#природа#познавательно
#интересно#ynews#люди#дтп#подборка#фотографии#авто аварии#позитив#в мире#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться