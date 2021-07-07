Президент Гаити был застрелен минувшей ночью

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На резиденцию главы государства было совершено нападение неизвестными. Некоторые из них говорили по-испански.
Стоит отметить, что это не первое нападение на 53-летнего Жовенеля Моиза. В феврале полицией была предотвращена попытку госпереворота и убийства руководителя республики.
Вместе с Моизом, возглавлявшим республику с 2017 года, пострадала и его супруга, угодившая под шальную пулю. Она скончалась от полученных ранений в больнице сегодня днем.
Покушение произошло около часа ночи и премьер-министр назвал его "одиозным, бесчеловечным и варварским".
Вместе с Моизом, возглавлявшим республику с 2017 года, пострадала и его супруга, угодившая под шальную пулю. Она скончалась от полученных ранений в больнице сегодня днем.
Покушение произошло около часа ночи и премьер-министр назвал его "одиозным, бесчеловечным и варварским".
Жовенель Моиз находился на посту четыре года, а победа его на выборах была скандальной: когда в 2015 году происходило голосование и Моиз победил, его оппонент Жюд Селестен обвинил Моиза в фальсификации результатов. Повторно выборы произошли в 2016 году и Моиз в первом же туре обошел Селестена.
Оппоненты президента настойчиво предлагали президенту уйти в отставку в феврале этого года, через пять лет после того, как его предшественник покинул пост президента. Моиз же утверждал, что его срок истекает в феврале 2022 года, так как он вступил в должность через год после выборов.
Тысячи гаитян вышли на акции протеста, после его отказа, которые сопровождались беспорядками. А в Минюсте Гаити заявили, что в подготовке госпереворота принимали участие высокопоставленны сотрудники службы безопасности.
Доктор политических наук, руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Збигнев Ивановский назвал возможные мотивы произошедшего: "Он не устраивал своих граждан. Были протесты, были недовольства. Он был замешан в коррупционном скандале. Гаити после землетрясения выделили помощь, и она куда-то внезапно пропала. Так как страна очень бедная, криминальная и неконтролируемая, нельзя полностью исключать, что это был разбой, но, вероятнее всего, это были его политические оппоненты"
Тысячи гаитян вышли на акции протеста, после его отказа, которые сопровождались беспорядками. А в Минюсте Гаити заявили, что в подготовке госпереворота принимали участие высокопоставленны сотрудники службы безопасности.
Доктор политических наук, руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Збигнев Ивановский назвал возможные мотивы произошедшего: "Он не устраивал своих граждан. Были протесты, были недовольства. Он был замешан в коррупционном скандале. Гаити после землетрясения выделили помощь, и она куда-то внезапно пропала. Так как страна очень бедная, криминальная и неконтролируемая, нельзя полностью исключать, что это был разбой, но, вероятнее всего, это были его политические оппоненты"
🚨Asesinan al presidente de #Haití #JovenelMoise🚨@teleSURtv pic.twitter.com/2OjGarijGw— En Clave Mediática (@EnMediatica) July 7, 2021
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Хулио ты, педро, стрелять начал?
Мне кажется что президенты некоторых игрушечных стран должны теперь напрячься.