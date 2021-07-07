Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев

Эту древнюю крепость много раз брали приступом. Но когда её защищали бойцы НКВД, все приступы были отбиты.



Кроме того, не стоит забывать про огромное количество диверсионных групп, которые забрасывались к нам в тыл и прифронтовую зону. С целью подрыва оборонных объектов и убийства руководящего состава Армии. И именно НКВД вело с ними беспощадную борьбу. Но по видимому, по мнению современных режиссёров этого делать было не надо.



А ещё не надо было вылавливать по лесам на освобождённой территории многочисленные банд формирования. Бандеровцев и зелёных братьев. И не надо выявлять оставленную фашистами агентуру. Зачем? Это же все хорошие ребята, в отличие от НКВДэшников.