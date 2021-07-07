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Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев

Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев (6 фото)

Автор:
07 июля 2021 14:46
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: НКВД   война   кино   
1617
6
Наш современный кинематограф, снимая фильмы на тему ВОВ, усиленно культивирует образ мразоты НКВДэшника. Практически нет фильма, где этот персонаж хотя-бы был похож на человека.
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Метки: НКВД   война   кино   
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458
Zvirbulis 3 часа назад
Мои прадед и дед воевали и служили в НКВД и КГБ. Огромное уважение по отношению к этим важным и нужным организациям. Прадед получил некогда тяжёлое ранение выкорчёвывая у нас в Латвии нацистскую заразу в виде лесных бандитов... Тяжёлый, но архиважный был труд...
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2k
Vic Twin 7 минут назад
Ты сам себе противоречишь. В этом посте ты пытаешься обелить нквдшников. Ты говоришь в нем, что они белые и пушистые. И в большинстве фильмов тоже красной нитью вдалбливается в голову, какие они нужные и работают с холодной головой, чистыми руками. Фильмов, где наоборот очень мало по сравнению с "одобренными". И эти несколько фильмов так выводят тебя из себя. Извини, тут даже если все читатели с Луны или 2010 года рождения и никогда не сталкивались с этой организацией, то и они что-то начнут подозревать:
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16k
Сергей 11 минут назад
Часто смотрю сериалы "про войну", и в некоторых из них работники НКВД действительно изображены последними тварями. Но в некоторых наоборот - людьми, обладающими личной храбростью и незаурядными оперативными способностями. Наверное так и было, ведь не с Марса же их завезли. Всяких хватало.
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148
etheral 17 минут назад
Хрущёв - бандеровец. С него всё началось
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1k
Атомный Крот 18 минут назад
Антисоветизм стал идеологией.
Оттуда и воспитание ненависти к тем, кто обеспечивал защиту советского строя.

И, соответственно, возведение в ранг "национальных героев" любого, кто против советского строя пытался выступать.
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57k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
единственный фильм где НКВД не сволочи
Ссылка youtu.be
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27
Михайло Потапыч Полчаса назад
Разрешенная в России террористическая организация.
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46k
Albert GER 38 минут назад
Так эта идеология ж в Украине сейчас госпрограммы.
Почему автор не указывает страну.
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4k
VL 50 минут назад
снимают это гАвно реже, но многосёры...
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45k
parallax 58 минут назад
Всякое было. Просто во время Союза их излишне героизировали, а после развала СССР, всплыли нелицеприятные факты. Пройдёт время и в осадке останется истина.
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5k
Александр Зотов Час назад
просто смешали в кучу боевые части НКВД и лагерную охрану с особистами
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15k
Maks Es Час назад
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1k
Иван 2 часа назад
Надпись которая приведена на фото датирована 20,07,41. Она из Брестской крепости. А пишут что написали НКВДшники в Сталинграде.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
А фотография Бандеры в конце зачем? Треша добавить к статье?
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35k
jonnyD 2 часа назад
Где линию фронта кромсало,
Навстречу смертельной беде
Верховная Ставка бросала
Дивизию НКВД.

По пояс в стальной круговерти
По горло в болотной воде
Стояла бессонно, бессмертно
Дивизия НКВД.

Враг знал, что такие дерутся
Не требуя смен и замен,
И в плен никогда не сдаются,
Считая предательством плен…
Михаил Владимов .
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37k
dima423 2 часа назад
У меня дед в НКВД работал во время войны, так он занимался созданием партизанских отрядов в тылу врага и осуществлением диверсионной деятельности, фрицев не мало перебил и хлопот им доставил, награжден орденом красной звезды, а я в детстве с трофеями игрался, которые он с войны принес, фашистские кортики и пистолеты)
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Евген тут прошелся хорошо про то и как меняют историческую правду

Ссылка youtu.be
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10k
Kucher 2 часа назад
При этом нам гудят в уши, что "Ай-яй-яй! Мы никому не позволим переписывать нашу историю!" И тут-же, эти же люди выделяют деньги из госбюджета на всякие там "Утомлённые солнцем", "Сволочи", "Сталинград" и прочие "Служу Советскому Союзу".. По каналу "Победа" к 9 мая "Штрафбат" крутят. Наверно заблокировать надо такой телеканал, чтоб его духу не было. Всякие Михалков и Бондарчуки-младшие и чиновники их поддерживающие смеют меня патриотизму учить.
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