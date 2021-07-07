Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев

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Наш современный кинематограф, снимая фильмы на тему ВОВ, усиленно культивирует образ мразоты НКВДэшника. Практически нет фильма, где этот персонаж хотя-бы был похож на человека.
Нет, это обязательно подлый, трусливый и невероятно жестокий персонаж. Иногда его показывают умным и хитрым, иногда тупым, но обязательно отвратительным. И конечно мешающим другим защищать Родину.
По мнению наших киноделов, это единственное, чем занималось НКВД.
А какими же они были ?
Это написали бойцы НКВД.
В Сталинграде, где был кромешный ад, стояла в обороне 10 стрелковая дивизия войск НКВД. В её батальонах осталось в живых по 10 человек. Но те 200 метров, которые немцам оставалось пройти до Волги, они не уступили врагу. Погибли, но не уступили. Наверное, все были негодяями.
В 1943 из остатков пограничных и внутренних войск сформировали отдельную 70-тую армию войск НКВД. На Курской дуге эта армия приняла боевое крещение. В течение шести суток немцы атаковали по 12-16 раз без отдыха. И впервые с начала войны их танковые клинья не прошли в глубь обороны и были полностью уничтожены. Похоже, немцам противостояли поголовно трусы.
В Сталинграде, где был кромешный ад, стояла в обороне 10 стрелковая дивизия войск НКВД. В её батальонах осталось в живых по 10 человек. Но те 200 метров, которые немцам оставалось пройти до Волги, они не уступили врагу. Погибли, но не уступили. Наверное, все были негодяями.
В 1943 из остатков пограничных и внутренних войск сформировали отдельную 70-тую армию войск НКВД. На Курской дуге эта армия приняла боевое крещение. В течение шести суток немцы атаковали по 12-16 раз без отдыха. И впервые с начала войны их танковые клинья не прошли в глубь обороны и были полностью уничтожены. Похоже, немцам противостояли поголовно трусы.
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Контратака. Нашего штыкового боя немцы боялись всю войну.
Во время обороны Севастополя сводный полк НКВД занял позиции в древней крепости Балаклавы. Голый каменистый склон над бухтой и развалины старой крепости. Но полк встал насмерть. Артиллерия, авиация, миномёты и непрерывные атаки. И беспримерное мужество.
Пограничники удерживали Балаклаву все дни обороны. И отступили к мысу Херсонес только по приказу, последними. Дрались в полном окружение, уже без патронов, штыками и ножами. Оставляя последний патрон для себя. В плен попали только те, кто был без сознания. Вот такие они, Держиморды.
Во время обороны Севастополя сводный полк НКВД занял позиции в древней крепости Балаклавы. Голый каменистый склон над бухтой и развалины старой крепости. Но полк встал насмерть. Артиллерия, авиация, миномёты и непрерывные атаки. И беспримерное мужество.
Пограничники удерживали Балаклаву все дни обороны. И отступили к мысу Херсонес только по приказу, последними. Дрались в полном окружение, уже без патронов, штыками и ножами. Оставляя последний патрон для себя. В плен попали только те, кто был без сознания. Вот такие они, Держиморды.
Эту древнюю крепость много раз брали приступом. Но когда её защищали бойцы НКВД, все приступы были отбиты.
Кроме того, не стоит забывать про огромное количество диверсионных групп, которые забрасывались к нам в тыл и прифронтовую зону. С целью подрыва оборонных объектов и убийства руководящего состава Армии. И именно НКВД вело с ними беспощадную борьбу. Но по видимому, по мнению современных режиссёров этого делать было не надо.
А ещё не надо было вылавливать по лесам на освобождённой территории многочисленные банд формирования. Бандеровцев и зелёных братьев. И не надо выявлять оставленную фашистами агентуру. Зачем? Это же все хорошие ребята, в отличие от НКВДэшников.
Кроме того, не стоит забывать про огромное количество диверсионных групп, которые забрасывались к нам в тыл и прифронтовую зону. С целью подрыва оборонных объектов и убийства руководящего состава Армии. И именно НКВД вело с ними беспощадную борьбу. Но по видимому, по мнению современных режиссёров этого делать было не надо.
А ещё не надо было вылавливать по лесам на освобождённой территории многочисленные банд формирования. Бандеровцев и зелёных братьев. И не надо выявлять оставленную фашистами агентуру. Зачем? Это же все хорошие ребята, в отличие от НКВДэшников.
Этих ребят не зря называли волкодавы.
К сожалению, Антисоветизм стал государственной идеологией. И к сожалению писатели и режиссёры с радостью бросились муссировать эту тему. И поэтому появляются отвратительные книги и отвратительные фильмы, порочащие наше прошлое.
К сожалению, Антисоветизм стал государственной идеологией. И к сожалению писатели и режиссёры с радостью бросились муссировать эту тему. И поэтому появляются отвратительные книги и отвратительные фильмы, порочащие наше прошлое.
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Оттуда и воспитание ненависти к тем, кто обеспечивал защиту советского строя.
И, соответственно, возведение в ранг "национальных героев" любого, кто против советского строя пытался выступать.
Почему автор не указывает страну.
И тем более особистов.
Навстречу смертельной беде
Верховная Ставка бросала
Дивизию НКВД.
По пояс в стальной круговерти
По горло в болотной воде
Стояла бессонно, бессмертно
Дивизия НКВД.
Враг знал, что такие дерутся
Не требуя смен и замен,
И в плен никогда не сдаются,
Считая предательством плен…
Михаил Владимов .