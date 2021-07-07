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Парикмахер проучил неугомонную клиентку

Парикмахер проучил неугомонную клиентку (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 12:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   парикмахер   парикмахерская   прикол   
2748
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В парикмахерской мастеру надоело терпеть выходки своенравной клиентки. От женщины всего лишь требовалось не крутиться, пока мужчина моет ей голову.

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Метки: Юмор   видео   парикмахер   парикмахерская   прикол   
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21  комментарий
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Если это не постанова, то у клиентки ярко выраженный невроз. Неконтролируемая гиперактивность.
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640
Гремлин 16 минут назад
Ей повезло, что дело было не в Питере.
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73
Дмитрий Карнаухов 42 минуты назад
Ну если с третьего раза не понимает, то можно отсылать домой!
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170
Куртуазный Маньерист 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Виктор Штурмаревич Час назад
Взял бы собачонку её соседки по реставрации и машинкой выбрил бы дорожку на спине от хвоста до ушей.А своей клиентке сказал бы,что тоже сделает с ней и всей её семьёй если она не угомонится.
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318
Мурчелло Час назад
Мог бы просто вырубить.
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383
Дмитрий Час назад
долго терпел.
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16k
Dr.CrAzY Час назад
я бы ещё лейкой по епальнику пару раз!..
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4k
Наталья Час назад
[мат] какая-то
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Взорвался противный!
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718
Not Found! 2 часа назад
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359
Елена Букреева 2 часа назад
Такое же видео было с нервной парикмахершей.
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Жаль нет краника "Моча"
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11k
Вася 2 часа назад
тп в кубе.. надо было ей душ в рот засунуть
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7k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Нормально, и не очень грубо, и действенно
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
Надо было еще лейкой по лбу стукнуть!))))))
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1k
Victor 2 часа назад
я думал он ее хвост на кулак намотает и будет держать, а тут проучил, так проучил!
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