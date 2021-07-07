Парикмахер проучил неугомонную клиентку

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В парикмахерской мастеру надоело терпеть выходки своенравной клиентки. От женщины всего лишь требовалось не крутиться, пока мужчина моет ей голову.
В какой-то момент у сотрудника кончилось терпение.
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Метки: Юмор видео парикмахер парикмахерская прикол
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