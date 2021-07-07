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Нарушив ПДД, самокатчица не сразу поняла, что едет уже на капоте автомобиля: видео

Нарушив ПДД, самокатчица не сразу поняла, что едет уже на капоте автомобиля: видео (1 фото)

Автор:
07 июля 2021 09:40
Сообщество : Аварии
Метки: ford   Россия   видео   дтп   переход   пешеходный   самокат   санкт-петербург   
1721
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Легковой Ford сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, когда та, не слезая с самоката и не осматриваясь по сторонам, пыталась пересечь проезжую часть дороги. ДТП произошло на пешеходном переходе по улице Уточкина в Санкт-Петербурге.

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Метки: ford   Россия   видео   дтп   переход   пешеходный   самокат   санкт-петербург   
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13  комментариев
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17k
nobody® 2 часа назад
Вроде бы, пока в правилах самокатчики - это пешеходы. Она не убедилась в безопасности, а водитель автомобиля не пропустил пешехода.
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11k
Святослав 4 минуты назад
скорей бы эти все ибланы-самокатчики-велосиПЕДИСТы попереубивались уже...
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9k
myymoo 16 минут назад
Пешеходные переходы предназначены только для пешеходов, а водители двухколёсных транспортных средств становятся таковыми, только когда слезают с них и ведут рядом с собой, и никак иначе.
По нашим ПДД это касается только велосипедистов, самокатчики у нас до сих пор формально пешеходы.
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−17
Kirill Samuilov 56 минут назад
Ну если для автора самокатчица ехала на большой скорости и без оглядки, то дятел на форде несся не меньше 180 и долбился в глаза. Всё сходится с оценкой автора.
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5k
Pravednik84 Час назад
Спешиваться перед переходами? Расскажите об этом роллеристам, козлоногам (я хз как они там называют свою снарягу)...
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239
Mazter Час назад
Ну тут она хоть и выкатывалась, но со скоростью пешехода. С таким же успехом мог на зебретоказаться и обычный пешеход. Водила слепошарый.
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8k
Lev Asriev Час назад
Думаю пройдет не один десяток лет, пока ситуация на дорогах не устаканится, переварив электротранспорт. По аналогии с тем же самым Амстердамом и его велодорожками.
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10k
Karelian Час назад
Согласно идиотских в этом отношении ПДД самокатчик, как это не парадоксально, является пешеходом, и спешиваться перед ПП не обязан.
К тому же "без оглядки на большой скорости выскакивает на пешеходный переход" боьше похоже на "еле выползла".
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59
Alex 2 часа назад
Хрустов на дорогах прибавилось.
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32k
Опаньки 2 часа назад
Скорость низкая, как бы там ни было, водила все равно слепошарый
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