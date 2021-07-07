Нарушив ПДД, самокатчица не сразу поняла, что едет уже на капоте автомобиля: видео

Следует отметить, что после ДТП девушка довольно быстро пришла в себя. Она встала и самостоятельно подошла к водителю. К примеру, в недавно опубликованном материале было размещено два видео со взаимными лобовыми столкновениями электросамокатов - в обоих случаях, пострадавшие не смогли самостоятельно подняться на ноги и были госпитализированы.

Ах да, чуть не забыл, мораль сей басни... Пешеходные переходы предназначены только для пешеходов, а водители двухколёсных транспортных средств становятся таковыми, только когда слезают с них и ведут рядом с собой, и никак иначе.