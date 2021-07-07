Нарушив ПДД, самокатчица не сразу поняла, что едет уже на капоте автомобиля: видео

Легковой Ford сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, когда та, не слезая с самоката и не осматриваясь по сторонам, пыталась пересечь проезжую часть дороги. ДТП произошло на пешеходном переходе по улице Уточкина в Санкт-Петербурге.
На кадрах, опубликованных источником, хорошо видно, как самокатчица без оглядки на большой скорости выскакивает на пешеходный переход, где её в ту же секунду цепляет иномарка, даже не успевшая как-либо отреагировать на появление помехи. После удара девушка перекатилась по капоту и через правое переднее крыло Форда упала на проезжую часть дороги.
Следует отметить, что после ДТП девушка довольно быстро пришла в себя. Она встала и самостоятельно подошла к водителю. К примеру, в недавно опубликованном материале было размещено два видео со взаимными лобовыми столкновениями электросамокатов - в обоих случаях, пострадавшие не смогли самостоятельно подняться на ноги и были госпитализированы.
Ах да, чуть не забыл, мораль сей басни... Пешеходные переходы предназначены только для пешеходов, а водители двухколёсных транспортных средств становятся таковыми, только когда слезают с них и ведут рядом с собой, и никак иначе.
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По нашим ПДД это касается только велосипедистов, самокатчики у нас до сих пор формально пешеходы.
Кто когда-либо сидел на месте водителя авто прекрасно знает, что из-за стоек обзор ограничен. Поэтому всегда притормаживаю перед переходом (даже, особенно - если он регулируемый) и смотрю на водителя, если он смотрит на меня и притормаживает - еду.
И спешиваться - это значит дольше занимать переход, если тебя пропускают то всем интереснее быстрее разъехаться.
К тому же "без оглядки на большой скорости выскакивает на пешеходный переход" боьше похоже на "еле выползла".
Любой мог оказаться на ее месте