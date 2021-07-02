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На мосточке утром рано повстречались два... самоката

На мосточке утром рано повстречались два... самоката (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 июля 2021 03:43
Сообщество : Аварии
Метки: Астрахань   Россия   Электросамокаты   видео   жертвы   петербург   столкновения   травмы   
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Самокатчиков тянет навстречу друг другу, как будто их чем-то намагнитили...

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Метки: Астрахань   Россия   Электросамокаты   видео   жертвы   петербург   столкновения   травмы   
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25  комментариев
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1k
Евгений Кондратьев 4 часа назад
Овощи должны ездить на ослах. У ослов хотя бы интеллект есть-отведет от беды, и до дома доставит в сохранности. А так поубиваются ведь отроки неразумные
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1k
Йожык 24 минуты назад
Поделом. Сомневаюсь, но может на будущее вынесут урок.
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3k
мемфрид Полчаса назад
Обожаю эти самокаты. Столько [мат] летом дома посидит после покатушек)
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2k
11945 39 минут назад
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11k
Евгений 47 минут назад
По доброй пасхальной традиции, надо было их поднять и ещё затылками стукнуть.
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228
Владимир Г. Час назад
Естественный отбор. Ничего необычного.
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49k
Ватный kubikk Час назад
я бы под роликом надпись поставил....- Свободный самокат!
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
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41
Vir 2 часа назад
Каждый был уверен, что именно другой уступит дорогу
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1k
Vaskon 2 часа назад
Боже, счастье то какое, хорошо что мозгов нет, а то разбились бы!
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760
Оксид Бетона 2 часа назад
Эххх!!! Надо было их... пока тепленькие!
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162
SVG 2 часа назад
Вот замечательная техника. При лобовом ударе лбами встретиться только по обоюдному желанию можно. 30 км.ч. только с горки и то по ровному асфальту. 30 км дальность. В багажнике таких 2 штуки с собой вожу. Корзины для покупок и катания барбоса докупил.
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3k
Brataxe 2 часа назад
"Судя по кадрам, удар друг об друга оказался довольно травмирующий обе некоторое время не поднимались с асфальта, после чего их отправили в больницу."
Конечно травмирующий. Я при экстренном торможении, в самом конце этого торможения, когда скорость стала уже почти нулевой, выпрямился и самокат меня просто перекинул через руль. Так вот падая на скорости меньшей, чем у пешехода я об асфальт разбил коленку, содрал кожу на ладони и срезал кусок кожзама на ботинке. И это я упал на ровном месте, ни во что не врезался.
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3k
Виктор Штурмаревич 4 часа назад
Посмотреть бы на их таблоиды после столкновения.По ходу их суммарная скорость под 30 км была.
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1k
lihaci 4 часа назад
Фаталити!
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4k
jfk 6 часов назад
[мат], они же, вроде, вперед смотрят. Как так то?
До последнего думают, что им уступят дорогу или из принципа [мат]?
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5k
newegg 6 часов назад
Ничего страшного, мозгов то нет, а остальное заживет.
Были б мозги - ездили б в шлемах. Да и не столкнулись бы при наличии мозга.
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892
Евгений 6 часов назад
Основная причина всех столкновений самокатчиков идет от незнания и несоблюдения элементарных ПДД: участник движения (равно, как и пешеход) должен придерживаться правой стороны. На последнем видео это наглядно показано. И нехрен лезть на встречку!
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