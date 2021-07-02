На мосточке утром рано повстречались два... самоката

Самокатчиков тянет навстречу друг другу, как будто их чем-то намагнитили...
Как сообщил паблик «Наш Челябинск» «ВКонтакте», в очередной раз для двух электросамокатов дорога оказалась слишком узка. В Петербурге лоб в лоб повстречались две девушки. Судя по кадрам, удар друг об друга оказался довольно травмирующий — обе некоторое время не поднимались с асфальта, после чего их отправили в больницу.
Источник:
Намедни в Астрахани произошла похожая история, но там разъехаться, точно было без вариантов...
Источник:
Источник:
- Пьяный сын экс-депутата сбил прокурора с супругой в Астрахани
- Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы
- Соседка пожаловалась на питона, поселившегося в питерской коммуналке
- Взрыв дома в Ярославле: что известно на данный момент
- Экстремалы оказались в реанимации, неудачно спрыгнув с моста на тарзанке
Понравилось44
Как там в анекдоте.
Встречаются два друга, давно не виделись. Один грустный, второй его спрашивает:
- Ты чего такой понурый?
- Да вот, в девушку влюбился.
- И что, она тебя не любит?
- Очень любит!
- Так в чем проблема? Живите с ней. Женитесь!
- Не могу!
- Почему?
- Жена не разрешает!!!
Конечно травмирующий. Я при экстренном торможении, в самом конце этого торможения, когда скорость стала уже почти нулевой, выпрямился и самокат меня просто перекинул через руль. Так вот падая на скорости меньшей, чем у пешехода я об асфальт разбил коленку, содрал кожу на ладони и срезал кусок кожзама на ботинке. И это я упал на ровном месте, ни во что не врезался.
Были б мозги - ездили б в шлемах. Да и не столкнулись бы при наличии мозга.
На видео явный пример, и дело даже не в женщине, а в человеческом я, они привыкли ,что они главные на пешеходной дороге, а все остальные гомно, ну и встретились два вот таких гомна.
P.s. У жены есть права, и водит она прекрасно, я всегда могу расслабиться и выпить горячительного...