На мосточке утром рано повстречались два... самоката

Как сообщил паблик «Наш Челябинск» «ВКонтакте», в очередной раз для двух электросамокатов дорога оказалась слишком узка. В Петербурге лоб в лоб повстречались две девушки. Судя по кадрам, удар друг об друга оказался довольно травмирующий — обе некоторое время не поднимались с асфальта, после чего их отправили в больницу.