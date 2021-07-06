Может чего и не видели?

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Нарыл интересную папку...Спешу поделиться!
Катя Лель с «продюсером» Александром Волкововым.
Ну что-же... "Не ты выбираешь "продюсера" а продюсер выбирает тебя"! (Кстати...Кто помнит откуда перефразированно?)
Ну что-же... "Не ты выбираешь "продюсера" а продюсер выбирает тебя"! (Кстати...Кто помнит откуда перефразированно?)
Эдуард Лимонов, Егор Летов, Константин Рябинов (он же Кузя, сооснователь группы «Гражданская оборона»), Александр Дугин
Ирина Салтыкова на съёмках клипа «Голубые глазки»,1996 г. Я знаю, что это банально, но она клёвая!!!
Авторский пост
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Метки: Интересные старые фотографии
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