Прогуляемся в советский Гастроном? Что там можно было застать всегда

Я не из тех кто отрицает наличие дефицита в СССР. При всей моей любви к самой лучшей стране (для меня) - он был, увы. В том числе и на продукты питания. Ну пусть бросит в меня камень тот, кто якобы свободно покупал бразильский кофе, финскую сырокопченую колбасу или хотя бы плавленый сыр Виола в обычных магазинах 80-х годов (а именно этот период я рассматриваю в этом посте).
Да, страна у нас была "с Южных гор до северных морей". И я допускаю, что где-то с обеспечением было лучше (например самые "обиженные" Прибалтика, Украина, Грузия...) Где-то хуже. Но я хочу чтобы мы вспомнили то, что было в продаже ВСЕГДА и практически везде. И посмотрим, так ли уж кто-то "оголодал" в СССР.
Итак, приглашаю вас в Гастроном конца 70-х - начала 80-х годов. Пошли.
Хлеб всему голова. Начнем с него. Рядом с полками были привязаны ложки или вилки для того чтобы оценить степень мягкости хлебушка. Хлеб был всегда. Батон за 13, за 18 или за 25 копеек. Еще были маленькие батончики за 16 копеек - они были похожи по вкусу на те самые рогалики по 5 копеек. И там и там тесто было слоеное. А еще булки были:
Плюшки сердечком, калорийные булки с изюмом, бублики... А еще хала с маком! Ржаной хлеб был кирпичиком и круглым караваем. На юге продавался серый хлеб кирпичиком. Тоже вкусный.
К хлебу надо молоко:
Молочные бутылки можно было сдавать. В таких бутылках продавалось не только молоко, а еще кефир, ряженка, варенец. Различались напитки крышечками от фольги - они были разные. На кефире зеленые, например. Ну и молоко в пирамидках было всегда в продаже.
Но мы предпочитали покупать молоко утром, из бочки. Сливочное масло было в таких больших кубах, которые продавец делил на маленькие кусочки и заворачивал в бумагу. А сыр выпускался в таких колесах, поэтому его покупали всегда уголком. И большая удача когда попадались цифры:
Российский, Пошехонский и Голландский - эти сорта были самые популярные. И это был сыр, а не растительно-молочный продукт. И у нас это было в продаже всегда. Как и колбасный сыр (мой любимый) и плавленые сырки.
Уже с голоду не опухли?
Пойдемте в рыбный отдел! С черным хлебом так вкусно хамсу или селедочку, правда? Так это было в советских гастрономах. В таких эмалированных ванночках:
Семги, форели, севрюги и прочих благородных видов рыбы не было, врать не буду. Но мороженная ледяная была всегда. По 70 копеек за килограмм, между прочим. И не только ледяная, но и треска стоила очень бюджетно. В принципе выбор мороженной рыбы был очень широким:
Ну, а если не хочется готовить, то выбор рыбных консервов был просто огромным! Шпрот не было в свободной торговле, да. Но остального хватало точно:
Ну ладно, хлеб купили, молочные продукты и рыбу тоже - пора передохнуть. Зайдем в кафетерий, выпьем молочный коктейль или может по стаканчику сока из конусов? Томатного например, с с солью из блюдечка:
Перекусили и пойдем за мясными продуктами. Вот с ними было не очень. Куры были тощие, да. Но какой бульон из них получался!
А ассортимент колбас не велик. Русская (с мелким жиром). Любительская (с жиром). Докторская по 2-90 и столовая по 2-20. Из полукопченых краковская, одесская, московская.... Сырокопченой в свободной продаже не наблюдалось. Но грудинка, окорок, корейка - были.
И всегда в продаже были яйца. Уже набрали полную авоську? А как же овощи? Сразу скажу, что овощи были в продаже сезонные. Свежих огурцов и помидоров зимой не продавали. Совсем. Как и клубники с голубикой зимой не наблюдалось. Апельсины и мандарины появлялись наоборот, ближе к Новому Году и не везде. Экзотики в виде киви, ананасов и даже бананов не было вовсе.
Но картошка, свекла, морковь, капуста, редька, лук... были всегда. А еще масса овощных консервов. На вид они были не очень, честно. В СССР было плохо с фантиками. Приоритетом было содержание, а не вид.
Сейчас наоборот - мир красивых фантиков.
Пойдем в бакалею
Да. Я помню как подсолнечное масло наливали в бутылки. А крупы и сахарный песок насыпали большим совком в бумажные кульки. Из мешков. Ну и что? Главное, что все это было в продаже. Всегда. В городах и селах. А еще было классное квасное сусло:
Квас получался, что надо!!! Чай, какао, повидло в банках, конфитюры и варенье тоже продавались в бакалее. Или в овощном отделе.
Осталось только купить что-нибудь к чаю? Булки мы купили, но хочется что-нибудь торжественного?
Абрикотин, Ленинградский, Подарочный, Ландыш, Пражский, Сказка, Полено, Бисквитно-кремовый.... Все советские граждане помнят эти тортики? Они всегда были в продаже. А вот Полет, Киевский, а позже и Птичье молоко - были в дефиците.
Я торт Киевский попробовал только недавно. И не в восторге. Но полагаю, что это уже совсем другой Киевский...
Не хотите торт? Купите конфеты. Вам домино без фантиков? Голенькие карамельки? Или морские камушки???
Знаете, какие выводы я сделал после этой прогулки?
1) Никакого голода в СССР не было. Да, продукты были проще, ассортимент гораздо меньше, но ВСЕ продукты были. А еще ведь были рынки, кооперативные и совхозные магазины. Плюс кулинарии.
2) В СССР не было культа еды. Я не видел чтобы люди таскали такие неподъемные сумки с продуктами, как сейчас. Обходились действительно необходимым.
3) В СССР чаще готовили, поэтому меньше и реже покупали полуфабрикаты и готовые блюда. Обычный винегрет сейчас мало кто готовит. А кто готовит сейчас молочные супы?
4) Ели меньше сладкого. При наличие в продаже конфет и тортов, люди покупали сладости на праздник. В обычные дни обходились баранками или хлебом с маслом.
И сразу отвечу оппонентам:
1) Да, я жил в СССР, ходил по магазинам именно в эти годы и видел это все своими глазами.
2) Нет, не в Москве. И не только в РСФСР.
3) Нет, пустые прилавки, очереди, талоны начались позже. В конце 80-х и в 90-х. И я полагаю, что начались эти проблемы не просто так, а по чьему-то умыслу.
Источник:
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"2) В СССР не было культа еды. Я не видел чтобы люди таскали такие неподъемные сумки с продуктами, как сейчас. Обходились действительно необходимым." (с)
Димон... Я не думаю. что так молод, чтобы не видеть такого. Сообщаю. В те времена подваливаешь в субботу на любой вокзал Москвы (ну кроме Рижского). Для меня был актуальным Савеловский. И вуа ля, зыришь как "люди таскали такие неподъемные сумки с продуктами". Ты думаешь, наверное, что пахнущие колбасой электрички - это такая форма речи? Нееет, это суровые реалии той жизни.
А целом, Димон, по твоей копипасте: помимо мелких искажений есть одна ложь у автора, а именно:
"1) Да, я жил в СССР, ходил по магазинам именно в эти годы и видел это все своими глазами."
Но плюс за ностальгию. Автор забыл упомянуть еще алкашку и сигареты. Ну где сейчас можно купить сигареты с фильтром, но с сигарным табаком? Где тот легендарный Партогаз или Лигерос, которые в одну затяжку лечили любой бронхит?
Вот сейчас обидно было за свои жилы и за свою спину, теперь уже дважды оперированную! ТАКИХ тяжёлых сумок, как в 80-е, из Московских магазинов в поезд я никогда больше в жизни не таскал. Ну НЕ БЫЛО в нашем городке масла, сыра, колбасы, конфет, чая, кофе, сгущенки и бог знает чего ещё. И вот результат: до 10 сумок на человека, короткими перебежками со вспухшими венами на шее и красной от напряжения мордой - перенесешь одну партию - возвращаешься за другой. Все это, как назло, в самый дальний 17-й вагон, потом несколько часов "отдыхаешь" в общем вагоне среди всех этих тюков. Но самое чудесное и непонятное - потом: до сих пор не пойму, как весь этот поезд помещался в 2-3 автобуса на станции! Ну как: ни вдохнуть ни пернуть было в автобусе, но зато едой недели на две семья была обеспечена.
Заметьте: я не оспорил утверждение в посте "обходились действительно необходимым". Так и есть, нам просто надо было кушать. Если этим мы вам, москвичам, "создавали дефицит" - простите великодушно.