Прогуляемся в советский Гастроном? Что там можно было застать всегда

Абрикотин, Ленинградский, Подарочный, Ландыш, Пражский, Сказка, Полено, Бисквитно-кремовый.... Все советские граждане помнят эти тортики? Они всегда были в продаже. А вот Полет, Киевский, а позже и Птичье молоко - были в дефиците.

Я торт Киевский попробовал только недавно. И не в восторге. Но полагаю, что это уже совсем другой Киевский...

Не хотите торт? Купите конфеты. Вам домино без фантиков? Голенькие карамельки? Или морские камушки???

Знаете, какие выводы я сделал после этой прогулки?

1) Никакого голода в СССР не было. Да, продукты были проще, ассортимент гораздо меньше, но ВСЕ продукты были. А еще ведь были рынки, кооперативные и совхозные магазины. Плюс кулинарии.

2) В СССР не было культа еды. Я не видел чтобы люди таскали такие неподъемные сумки с продуктами, как сейчас. Обходились действительно необходимым.

3) В СССР чаще готовили, поэтому меньше и реже покупали полуфабрикаты и готовые блюда. Обычный винегрет сейчас мало кто готовит. А кто готовит сейчас молочные супы?

4) Ели меньше сладкого. При наличие в продаже конфет и тортов, люди покупали сладости на праздник. В обычные дни обходились баранками или хлебом с маслом.