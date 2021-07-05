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Прогуляемся в советский Гастроном? Что там можно было застать всегда

Прогуляемся в советский Гастроном? Что там можно было застать всегда (17 фото)

Автор:
05 июля 2021 23:41
Метки: СССР   интересно   история   факты   
453
17

Я не из тех кто отрицает наличие дефицита в СССР. При всей моей любви к самой лучшей стране (для меня) - он был, увы. В том числе и на продукты питания. Ну пусть бросит в меня камень тот, кто якобы свободно покупал бразильский кофе, финскую сырокопченую колбасу или хотя бы плавленый сыр Виола в обычных магазинах 80-х годов (а именно этот период я рассматриваю в этом посте).

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Метки: СССР   интересно   история   факты   
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13  комментариев
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15k
Игорь Хомченко 3 часа назад
Лампово так. Эх юность.
"2) В СССР не было культа еды. Я не видел чтобы люди таскали такие неподъемные сумки с продуктами, как сейчас. Обходились действительно необходимым." (с)

Димон... Я не думаю. что так молод, чтобы не видеть такого. Сообщаю. В те времена подваливаешь в субботу на любой вокзал Москвы (ну кроме Рижского). Для меня был актуальным Савеловский. И вуа ля, зыришь как "люди таскали такие неподъемные сумки с продуктами". Ты думаешь, наверное, что пахнущие колбасой электрички - это такая форма речи? Нееет, это суровые реалии той жизни.

А целом, Димон, по твоей копипасте: помимо мелких искажений есть одна ложь у автора, а именно:
"1) Да, я жил в СССР, ходил по магазинам именно в эти годы и видел это все своими глазами."

Но плюс за ностальгию. Автор забыл упомянуть еще алкашку и сигареты. Ну где сейчас можно купить сигареты с фильтром, но с сигарным табаком? Где тот легендарный Партогаз или Лигерос, которые в одну затяжку лечили любой бронхит?
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2k
Vic Twin 2 часа назад
Сильно зависело от географии. В Минске было туда-сюда, нормально. В 80-х ездили в стройотряд на Байкал, так там реально в магазине видел картинку: за спиной продавщицы хлеб кирпичик на полках, а в стеклянном прилавке на подносе килька по росту разложена. И ВСЁ, больше нихрена нет. Мы в строяк летели на ТУ 154 как на зимовку, даже картошку везли в рюкзаках. И спиртное по талонам тогда было. Командир отряда умудрилась там талоны на водку на весь отряд оформить. У нас командиром была пробивная девица, могла с чертом лысым договориться. Понятно, что с откатами, в строяке же сухой закон, могли не дать. Так это была у нас инвалюта. За нее нормальные наряды на работу пробивались. Дела разные делались. Мы той водки и не видели. Зато заработали прилично. Вернулись Абрамовичами.
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343
Елена Букреева 2 часа назад
Помню ещё пломбир в жёлтой глазури с орехами. Нам с сестрой оно нравилось, а бабушке почему-то нет. При наличии огорода и хозяйства магаз был только источником хлеба и деликатесов.
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
"Но мороженная ледяная была всегда. По 70 копеек за килограмм, между прочим."

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1k
AРТУР ITA 2 часа назад
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Ананасы и бананы, хоть и очень редко, «выбрасывали».
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Круглый ржаной хлеб в Москве, насколько я помню, назывался обдирным.
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dranvlad 3 часа назад
100500 тебе плюсов! Но мой любимый хлеб был гочичный!)
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
"Я не видел чтобы люди таскали такие неподъемные сумки с продуктами, как сейчас. Обходились действительно необходимым."
Вот сейчас обидно было за свои жилы и за свою спину, теперь уже дважды оперированную! ТАКИХ тяжёлых сумок, как в 80-е, из Московских магазинов в поезд я никогда больше в жизни не таскал. Ну НЕ БЫЛО в нашем городке масла, сыра, колбасы, конфет, чая, кофе, сгущенки и бог знает чего ещё. И вот результат: до 10 сумок на человека, короткими перебежками со вспухшими венами на шее и красной от напряжения мордой - перенесешь одну партию - возвращаешься за другой. Все это, как назло, в самый дальний 17-й вагон, потом несколько часов "отдыхаешь" в общем вагоне среди всех этих тюков. Но самое чудесное и непонятное - потом: до сих пор не пойму, как весь этот поезд помещался в 2-3 автобуса на станции! Ну как: ни вдохнуть ни пернуть было в автобусе, но зато едой недели на две семья была обеспечена.
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