Подборка необычных фотографий из США

Представляю вам подборку интересных фотографий из США, которые были сделаны на протяжении ХХ века. Все фотографии раскрашены.
Генри Форд на одной из своих первых машин в 1905 году
Тогда американский промышленник даже не предполагал, что создаст огромную автомобильную компанию, которая будет известна во всем мире.
В 1896 году он сделал свой первый бензиновый автомобиль, а в 1903 году основал Ford Motor Company, которая быстро стала лидером в автомобильной промышленности благодаря конвейерной сборке.
Его самый известный автомобиль, модель T, был представлен в 1908 году и стал очень популярным.
Мэдсен поднимает шляпу, приветствуя Барбару Карлсон в Санта-Монике, Калифорния. 1932 год
Ковбой Мэдсен (рост 2,29м) имел прозвище "Техас", хоть и был рожден в штате Небраска. Он был весьма популярным, его показывали на ярмарках и аттракционах, Ральф также снялся в нескольких фильмах в роли гигантов.
Скрытый тайник в грузовике, 1920-е
Федеральные агенты обыскивают грузовик для перевозки алкоголя, замаскированный под доставку пиломатериалов.
Уолт Дисней с Микки Маусом около своей студии. Лос-Анджелес, 1931 год
Уолт Дисней был настоящей американской иконой, провидцем, который произвел революцию в мире развлечений и анимации. Его наследие продолжает очаровать аудиторию всех возрастов, охватывая новые поколения.
Девушка в костюме яйца во время празднования Хэллоуина, Нашвилл 1911 год
Костюм Шалтая -Болтая.
Нью-Йорк, 1937 год
На снимке океанский лайнер "Куин Мэри", который был построен в первой половине тридцатых годов прошлого века, в самый разгар мирового экономического кризиса.
Уильям А. Дэвидсон и Уильям С. Харли показывают свой улов на озере "Pine" в 1924 году
Уильям Харли со своим другом Артуром Дэвидсоном очень любили рыбалку, однако ездить приходилось далеко, да и улов было тяжело возить — это их вынудило усовершенствовать свои велосипеды, приделав к ним моторчики. Так началась история знаменитой компании "Harley–Davidson"(Скрещённые фамилии двух лучших друзей).
Уильям Инглиш демонстрирует первую компьютерную «мышь». США, 1968 год
Он был компьютерный инженер, и один из создателей компьютерной мыши.
Магазин на колёсах, Бруклин, Нью-Йорк, 1936 год
Можно попытаться услышать звук этого магазина, когда он поутру катит её на место очередной стоянки.
Сушка затопленной библиотеки в 1951 году. США, 1951 год
Библиотеку затопили после тушения огромного пожара в городе Лансинг, штат Мичиган. Библиотекарям потребовалось немало времени, чтобы просушить уцелевшие книги и документы.
Гигант наслаждается сигарой и пивом в Нью-Йорке, 1908 год
Еще один гигант родом из США, более подробную информацию о нем к сожалению найти не удалось.
Провалившийся грузовик в Бостоне, 1952 год
Ученые США отслеживают траекторию советского Спутника, 1962 год
Дверь банковского хранилища
Новая дверь хранилища Национального банка в Чикаго, которая весит 30 тонн. Иллинойс, США, 1923 год.
Мальчик посыльный. Техас, 1913 год
Такой колоритный юноша, в сапогах, с галстуком.
Девочка выглядывает из окна своей примитивной хижины в штате Алабама, 1937 год
Мобильный 9,5-дюймовый рефрактор Zeiss (Калифорния, 1933 год)
Не очень понятно, как от тряски не разбились линзы и что можно разглядеть в такой солнечный день?
В парикмахерской Нью-Йорка, 1927 год
На фотографии Мисс Джин Деверо, первая лицензированная женщина парикмахер.
Собака генерала Паттона в день его смерти, 21 декабря 1945 года
9 декабря 1945 года, за день до своего намеченного возвращения в Калифорнию, генерала попал в автокатастрофу. Ничем хорошим это генерал не запомнился по отношению к нашей стране, а вот собаку жаль.
Модницы 1920-х годов
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