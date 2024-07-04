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Подборка необычных фотографий из США

Подборка необычных фотографий из США

Автор:
04 июля 2024 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   США   интересно   люди   подборка   фото   
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Представляю вам подборку интересных фотографий из США, которые были сделаны на протяжении ХХ века. Все фотографии раскрашены.

Генри Форд на одной из своих первых машин в 1905 году

Тогда американский промышленник даже не предполагал, что создаст огромную автомобильную компанию, которая будет известна во всем мире.

В 1896 году он сделал свой первый бензиновый автомобиль, а в 1903 году основал Ford Motor Company, которая быстро стала лидером в автомобильной промышленности благодаря конвейерной сборке.

Его самый известный автомобиль, модель T, был представлен в 1908 году и стал очень популярным.

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Мэдсен поднимает шляпу, приветствуя Барбару Карлсон в Санта-Монике, Калифорния. 1932 год

Ковбой Мэдсен (рост 2,29м) имел прозвище "Техас", хоть и был рожден в штате Небраска. Он был весьма популярным, его показывали на ярмарках и аттракционах, Ральф также снялся в нескольких фильмах в роли гигантов.

Скрытый тайник в грузовике, 1920-е

Федеральные агенты обыскивают грузовик для перевозки алкоголя, замаскированный под доставку пиломатериалов.

Уолт Дисней с Микки Маусом около своей студии. Лос-Анджелес, 1931 год

Уолт Дисней был настоящей американской иконой, провидцем, который произвел революцию в мире развлечений и анимации. Его наследие продолжает очаровать аудиторию всех возрастов, охватывая новые поколения.

Девушка в костюме яйца во время празднования Хэллоуина, Нашвилл 1911 год

Костюм Шалтая -Болтая.

Нью-Йорк, 1937 год

На снимке океанский лайнер "Куин Мэри", который был построен в первой половине тридцатых годов прошлого века, в самый разгар мирового экономического кризиса.

Уильям А. Дэвидсон и Уильям С. Харли показывают свой улов на озере "Pine" в 1924 году
Уильям Харли со своим другом Артуром Дэвидсоном очень любили рыбалку, однако ездить приходилось далеко, да и улов было тяжело возить — это их вынудило усовершенствовать свои велосипеды, приделав к ним моторчики. Так началась история знаменитой компании "Harley–Davidson"(Скрещённые фамилии двух лучших друзей).

Уильям Инглиш демонстрирует первую компьютерную «мышь». США, 1968 год

Он был компьютерный инженер, и один из создателей компьютерной мыши.

Магазин на колёсах, Бруклин, Нью-Йорк, 1936 год

Можно попытаться услышать звук этого магазина, когда он поутру катит её на место очередной стоянки.


Сушка затопленной библиотеки в 1951 году. США, 1951 год

Библиотеку затопили после тушения огромного пожара в городе Лансинг, штат Мичиган. Библиотекарям потребовалось немало времени, чтобы просушить уцелевшие книги и документы.

Гигант наслаждается сигарой и пивом в Нью-Йорке, 1908 год

Еще один гигант родом из США, более подробную информацию о нем к сожалению найти не удалось.

Провалившийся грузовик в Бостоне, 1952 год

Ученые США отслеживают траекторию советского Спутника, 1962 год

Дверь банковского хранилища

Новая дверь хранилища Национального банка в Чикаго, которая весит 30 тонн. Иллинойс, США, 1923 год.

Мальчик посыльный. Техас, 1913 год

Такой колоритный юноша, в сапогах, с галстуком.

Девочка выглядывает из окна своей примитивной хижины в штате Алабама, 1937 год

Мобильный 9,5-дюймовый рефрактор Zeiss (Калифорния, 1933 год)

Не очень понятно, как от тряски не разбились линзы и что можно разглядеть в такой солнечный день?

В парикмахерской Нью-Йорка, 1927 год

На фотографии Мисс Джин Деверо, первая лицензированная женщина парикмахер.

Собака генерала Паттона в день его смерти, 21 декабря 1945 года

9 декабря 1945 года, за день до своего намеченного возвращения в Калифорнию, генерала попал в автокатастрофу. Ничем хорошим это генерал не запомнился по отношению к нашей стране, а вот собаку жаль.

Модницы 1920-х годов

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Метки: Прошлое   США   интересно   люди   подборка   фото   
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4  комментария
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13k
MPEG-8 2 часа назад
Комментарий к фото
«Куин Мэри» в Лонг-Бич, Калифорния.
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24k
kσρβγς 6 минут назад
Комментарий к фото
Аффтар, у тя стекла фар от тряски не разбиваются, случаем? Таки и тут не бьются... а смотрит он для показухи, для фото... Хотя, мог и Луну смотреть, да... не поверишь, но ее и днем бывает видно...
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24k
kσρβγς 9 минут назад
Комментарий к фото
Такой бульдожек я б с удовольствием курил... Галстук, мля... трубка не менее 8-10 баксов...
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474
DrEris Полчаса назад
Уолт Дисней в гробу наверное перевернулся, во что превратили его детище
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1666 постов (1359 в горячем)

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