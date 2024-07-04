Подборка необычных фотографий из США

Генри Форд на одной из своих первых машин в 1905 году

Тогда американский промышленник даже не предполагал, что создаст огромную автомобильную компанию, которая будет известна во всем мире.

В 1896 году он сделал свой первый бензиновый автомобиль, а в 1903 году основал Ford Motor Company, которая быстро стала лидером в автомобильной промышленности благодаря конвейерной сборке.

Его самый известный автомобиль, модель T, был представлен в 1908 году и стал очень популярным.