Красота повсюду: северокорейские женщины

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Автор проекта «Атлас красоты» более двух лет путешествовал по миру с камерой и рюкзаком за спиной. Его задачей было отразить разнообразие красоты по всему свету. Последний пункт назначения был особенный — Северная Корея.
Северокорейские женщины не знакомы с мировыми тенденциями в области красоты и моды, но это не значит, что они не уделяют внимания своей внешности. На фото вы увидите, что очень даже уделяют!
Северокорейские женщины не знакомы с мировыми тенденциями в области красоты и моды, но это не значит, что они не уделяют внимания своей внешности. На фото вы увидите, что очень даже уделяют!
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