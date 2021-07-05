Красота повсюду: северокорейские женщины

Автор проекта «Атлас красоты» более двух лет путешествовал по миру с камерой и рюкзаком за спиной. Его задачей было отразить разнообразие красоты по всему свету. Последний пункт назначения был особенный — Северная Корея.

Северокорейские женщины не знакомы с мировыми тенденциями в области красоты и моды, но это не значит, что они не уделяют внимания своей внешности. На фото вы увидите, что очень даже уделяют!

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Сотрудница гостиницы в Синыйджу. 0 Источник:

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Униформы — частое явление в Северной Корее. 0 Источник:

На одном из широких бульваров Пхеньяна. 0 Источник:

В библиотеке Пхеньяна. 0 Источник:

Певица перед выступлением в Синыйджу. 0 Источник:

Самый распространенный транспорт — велосипед. 0 Источник:

Эта девушка работала в поезде. 0 Источник:

На улицах города Вонсан. 0 Источник:

Официантка в Пхеньяне. 0 Источник:

В пхеньянском метро. 0 Источник:

На текстильной фабрике в Пхеньяне. 0 Источник:

В традиционном костюме. 0 Источник:

В Вонсане популярна рыбалка. 0 Источник:

Со значком. 0 Источник:

В дни государственных праздников организуются массовые танцевальные церемонии. 0 Источник:

Студентка в Пхеньяне. 0 Источник:

В Синыйджу. 0 Источник:

Очень популярны зонтики от солнца. 0 Источник:

Сотрудница гостиницы в Синыйджу. 0 Источник:

Многие играют на музыкальных инструментах. 0 Источник: