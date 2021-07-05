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Красота повсюду: северокорейские женщины

Красота повсюду: северокорейские женщины (22 фото)

Автор:
05 июля 2021 06:07
Метки: Северная Корея   девушки   интересное   фотографии   
816
22
Автор проекта «Атлас красоты» более двух лет путешествовал по миру с камерой и рюкзаком за спиной. Его задачей было отразить разнообразие красоты по всему свету. Последний пункт назначения был особенный — Северная Корея.
Северокорейские женщины не знакомы с мировыми тенденциями в области красоты и моды, но это не значит, что они не уделяют внимания своей внешности. На фото вы увидите, что очень даже уделяют!
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Метки: Северная Корея   девушки   интересное   фотографии   
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18k
Юрий 38 минут назад

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1k
Татьяна Юсова 19 минут назад
Кроме девушки с зонтиком, лица у всех серьёзные, напряженные. ..
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15k
Maks Es 21 минуту назад
Какие они худые и маленькие....
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1k
Диагноз Полчаса назад
Нет пластики и партаков, как же они без этого обходятся? Возможно у них другие жизненные ценности...
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