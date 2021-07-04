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Почему в Омском метрополитене только одна станция

Почему в Омском метрополитене только одна станция (13 фото)

Автор:
04 июля 2021 23:44
Метки: гоадостроительство   иетро   интересно   транспорт   факты   
1295
13

Тот, кто впервые попал в Омск и ничего не знает об этом городе, увидев вход в метро с соответствующим логотипом, буквой «М», наверняка захочет прокатиться в подземке.
Однако, несмотря на нескончаемый поток людей (одни заходят, другие выходят), никакого метрополитена тут нет.

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Метки: гоадостроительство   иетро   интересно   транспорт   факты   
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8  комментариев
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14k
Поручик 8 часов назад
- На строительство метро было выделено 16 миллиардов рублей, ГДЕ ОНИ!?
- Сделали метро!
- Думал, два трамвая закопал и все?
- А чё?
- Они ездить должны!
- А раньше нельзя было сказать?!
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2k
Parabellum 3 минуты назад
Маразм крепчал...
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21k
Ваня 2 часа назад
у нас в донецке - метро капец...
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3k
Горожанин 3 часа назад
Так вот ты какой - знаменитый город 0!
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Так и не УСПЕЛИ, мрази?
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−78
arcush 4 часа назад
Ууууу! Так у нас и аэропорт строили, строили... Сейчас там бурьян. Миллиарды псу под хвост. И плотину строили, строили... Бросили. Года два назад её паводком смыло. Зато церквей! На каждом метре церковь! Даже парк снесли с фонтаном и оленем в центре города! Там теперь храм! Пустой...
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649
Alex 8 часов назад
нужно просто еще немного потерпеть...
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−37
ptnhlo 9 часов назад
Главное то ведь захватить побольше землицы русской, чтоб солдату НАТО не досталась. А метро, то такое, холопы потерпят. Им очередную страшилку про, как там у хохлов, рассказать и нормас
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