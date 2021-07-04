Почему в Омском метрополитене только одна станция

Планировалось, что метро свяжет центр города с промышленным районом, а также можно будет добираться с одного берега реки Иртыш на другой. Согласно первоначальной задумке, метрополитен в Омске должен был состоять из четырех линий.



Наконец, в 1986 году в СССР объявили конкурс по оформлению первых шести станций на самой первой в Омске линии метро.



Строительство подземки началось в начале 1990-х годов – время для страны и для региона весьма непростое. Тем не менее работы поначалу шли очень активно. В начале нулевых даже возвели двухъярусный мост, на одном «этаже» которого в 2005-м пустили движение автотранспорта, а другой предназначался для поездов будущего метро. Мост соединил два берега реки Иртыш.