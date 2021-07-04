Почему в Омском метрополитене только одна станция

Тот, кто впервые попал в Омск и ничего не знает об этом городе, увидев вход в метро с соответствующим логотипом, буквой «М», наверняка захочет прокатиться в подземке.
Однако, несмотря на нескончаемый поток людей (одни заходят, другие выходят), никакого метрополитена тут нет.
Дело в том, что в Омске построили всего одну станцию метро, остальные же открыть так и не успели. На сегодняшний день достраивать подземку не планируется. Поэтому станцию метро «Библиотека имени Пушкина» горожане используют как обычный подземный переход.
Метрополитен, которого нет
Идея пустить метро в городе Омске появилась еще в начале 1960-х годов. Она была связана с тем, что город имеет большую протяженность, кроме того, из-за недостаточной ширины улиц использовать наземный транспорт в полную мощь было невозможно.
Планировалось, что метро свяжет центр города с промышленным районом, а также можно будет добираться с одного берега реки Иртыш на другой. Согласно первоначальной задумке, метрополитен в Омске должен был состоять из четырех линий.
Наконец, в 1986 году в СССР объявили конкурс по оформлению первых шести станций на самой первой в Омске линии метро.
Строительство подземки началось в начале 1990-х годов – время для страны и для региона весьма непростое. Тем не менее работы поначалу шли очень активно. В начале нулевых даже возвели двухъярусный мост, на одном «этаже» которого в 2005-м пустили движение автотранспорта, а другой предназначался для поездов будущего метро. Мост соединил два берега реки Иртыш.
Дату запуска первой ветки несколько раз откладывали. Изначально открытие было намечено на 1997 год, затем на 2008-й, 2012-й, 2015-й. Наконец, его ждали к 300-летию Омска, которое отмечалось пять лет назад, однако даже к юбилею города метро так и не запустили. Причины замедления строительства называли разные – это и подземные воды, и отсутствие финансов, и даже неопределенность у государственных властей в том, какое именно министерство должно выделить деньги на строительство.
Построить успели только одну станцию метро – «Библиотека имени Пушкина». Причем открыли ее еще десять лет назад.
В 2018-м строительство подземки решили заморозить. Уже прорытые котлованы нескольких станций – засыпать, все стройплощадки – ликвидировать. На то, чтобы законсервировать метро, пришлось потратить более чем 12,9 млрд. рублей.
Первая станция. Она же последняя
Единственная открытая в городе станция – «Библиотека имени Пушкина» – получила такое название в связи с близостью одноименной научной библиотеки. Кстати, изначально согласно проекту эту станцию метрополитена хотели назвать «Красный Путь» – в честь расположенной рядом одноименной улицы.
Выходы расположены на правом берегу реки, возле автомобильной развязки, которая находится над станцией. Поблизости много городских учреждений и жилых домов.
У односводчатой станции есть задел под второй вестибюль, обеспечена возможность продления тоннелей, также возведены необходимые вентиляционные сооружения. К 2008 году строительство станции почти закончили, велась её отделка. Три года спустя открыли подземный переход и вестибюль, но в качестве станции «Библиотека имени Пушкина» введена не была, поскольку ехать от нее поездам было некуда.
Помимо того, что построенный метрообъект все эти годы горожане используют как обычный пешеходный переход, в последнее время в этом пространстве стали проводить выставки. Организовывают их местные художники в рамках «Проекта М». Экспозиции рассказывают об истории Омска и его особо уважаемых жителях – исследователях, творцах, создателях. Здесь можно увидеть не только картины и арт-работы, но и экспликации, и текст с познавательной информацией.
Свои идеи омские активисты реализуют при поддержке Фонда Владимира Потанина, выделившего художникам грант в рамках проекта «Музей – сила места». В конце июня «Проект М» открыл очередную выставку, которая стала знаковым культурным событием для города.
Шансов у метро практически нет
В мае этого года агентство «Омск-информ» сообщило, что достраивать подземку в городе явно не планируют. На совещании с президентом России вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строить метро для городов-миллионников нецелесообразно и надо делать ставку на железнодорожное сообщение. Несколько лет назад, по данным агентства, в Омске поднимали вопрос о запуске городской электрички, однако дальше разговоров дело пока не пошло.
По последним данным, уже существующие объекты метро в городе планируется использовать для развития наземного транспорта – в частности, трамвайной сети. Одну из очередей метрополитена затопят. Что же касается подземного перехода уже построенной станции, то его, конечно, оставят.
Достраивать метро в Омске действительно не выгодно. Согласно примерным подсчетам экспертов, на завершение строительства первого этапа необходимо 34,5 млрд. рублей. Ни у города, ни даже у региона таких денег нет.
Источник:
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- Сделали метро!
- Думал, два трамвая закопал и все?
- А чё?
- Они ездить должны!
- А раньше нельзя было сказать?!