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Тест по русскому языку уровня 11 класса

Тест по русскому языку уровня 11 класса

Автор:
05 июля 2021 10:07
Сообщество : Жить в России
Метки: 11 класс   Тесты   егэ   образовние   русский язык   тест   тестирование   
2022
1
Подобные вопросы встречаются в ЕГЭ. Задания из блока "А". Многие утверждают, что смогут "натыкать" на пятёрку по русскому языку, называя подобное тестирование "угадайкой". Но на самом деле "натыкать" при большой удаче можно максимум на оценку "удовлетворительно", поскольку успешно прохождение теста предусматривает и более сложные задания, в которых не предусмотрены "готовые ответы". Этот тест можно либо сдать, либо нет. Справитесь?
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите слово, в котором неверно выделено ударение
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите слово, в котором неверно выделено ударение
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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: 11 класс   Тесты   егэ   образовние   русский язык   тест   тестирование   
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318
BHU1004 Час назад
Аффтар двоечник!
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7k
Hocico 3 минуты назад
Прекрасно справились с заданиями блока "А".
Но это не тест, а какая-то элементарщина же...
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4k
RomaXz 15 минут назад
Тест успешно провален.
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15k
Пумба Час назад
Тест по русскому языку уровня 11 классаПосмотреть
Тест по русскому языку уровня 11 класса
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5k
Echo Час назад
да и .ох
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5k
Александр Зотов Час назад
если в реальном егэ тоже тесты с умышленно засчитываемой ошибкой, то...

В предпоследнем вопросе верный вариант с предложением, которое содержит одно слово с частцой "не", которая пишется слитно, а второе - раздельно. Но так как общее задание выбрать вариант, где "не" слитно, засчитывается как ошибка)
Либо в изначальном источнике, откуда взято задание, оно составлено безграмотно.
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8k
arhshed 2 часа назад
Думаю, в ЕГЭ ошибки проверяют получше чем в тесте
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8k
Majul 2 часа назад
Прекрасно справились с заданиями блока "А", но это говорит только о том, что вы смогли гарантированно сдать экзамен хотя бы на тройку. К сожалению, чтобы получить отметку "отлично", необходимо написать сочинение и пройти задания повышенной сложности блока "Б".

Элементарный тест.

Если сейчас такое в 11 классе, то это просто стыдоба. Это уровень знаний 5-6 класса.
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