2022
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Подобные вопросы встречаются в ЕГЭ. Задания из блока "А". Многие утверждают, что смогут "натыкать" на пятёрку по русскому языку, называя подобное тестирование "угадайкой". Но на самом деле "натыкать" при большой удаче можно максимум на оценку "удовлетворительно", поскольку успешно прохождение теста предусматривает и более сложные задания, в которых не предусмотрены "готовые ответы". Этот тест можно либо сдать, либо нет. Справитесь?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
При подготовке теста использовались материалы, подготовленные при помощи сервиса Яндекс.Репетитор, а также "Справочник по правописанию и литературной правке" Д.Э. Розенталя.
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Но это не тест, а какая-то элементарщина же...
В предпоследнем вопросе верный вариант с предложением, которое содержит одно слово с частцой "не", которая пишется слитно, а второе - раздельно. Но так как общее задание выбрать вариант, где "не" слитно, засчитывается как ошибка)
Либо в изначальном источнике, откуда взято задание, оно составлено безграмотно.
Элементарный тест.
Если сейчас такое в 11 классе, то это просто стыдоба. Это уровень знаний 5-6 класса.