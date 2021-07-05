Подобные вопросы встречаются в ЕГЭ. Задания из блока "А". Многие утверждают, что смогут "натыкать" на пятёрку по русскому языку, называя подобное тестирование "угадайкой". Но на самом деле "натыкать" при большой удаче можно максимум на оценку "удовлетворительно", поскольку успешно прохождение теста предусматривает и более сложные задания, в которых не предусмотрены "готовые ответы". Этот тест можно либо сдать, либо нет. Справитесь?

Тест по русскому языку уровня 11 класса 0

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В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите слово, в котором неверно выделено ударение позвонИшь красИвее озлОбить прибЫло тОрты



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