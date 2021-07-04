Великий кукольник

Откуда начинается путь художника? Режиссёра? Артиста? С первого сыгранного или поставленного спектакля? С первой собственноручно сделанной куклы? Или с мечты? С ощущения волшебства и желания оживлять неживое. Если говорить о творческом пути Сергея Образцова, то начинать нужно со смешной куколки под названием Бибабо из магазина японских товаров, которую маленькому Серёже подарила мама. Она была совсем простая – состояла из головы с отверстием внизу (чтобы можно было надевать на палец) и тряпичного халатика. Образцову она так полюбилась, что он практически с ней не расставался и ласково называл Бибабошкой. Во время прогулок он надевал Бибабошку на руку и разыгрывал сценки, чем очень забавлял случайных прохожих.

Казалось бы – что тут такого? Все дети играют в куклы! Но далеко не каждый потом становится известным на весь мир режиссёром и создаёт собственный театр. Образцова настолько поразил этот принцип игры с куклой – оживление неживого, что он посвятил этому всю жизнь.