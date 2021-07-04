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Великий кукольник

Великий кукольник (11 фото)

Автор:
04 июля 2021 11:38
Метки: Образцов   куклы   театр   
439
11
«Это человек феноменального вкуса, изумительных творческих сил, и, главное, единственный. Во всем мире нет другого Образцова.
Он сам изобрел свою профессию, сам создал целую отрасль искусства, и его куклы, по-моему, талантливее многих живых артистов» .
Корней Чуковский
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Метки: Образцов   куклы   театр   
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5  комментариев
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682
Not Found! 2 часа назад
Хороший познавательный пост о замечательном человеке, непревзойдённый мастере романтического, ироничного, сказочного, умного и симпатичного жанра творчества в искусстве. Спасибо.
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12k
zdoba 44 минуты назад
Это не просто человек, а целая эпоха!
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3k
eugen 2 часа назад
Один из немногих постов, на сегодняшний день, когда ставишь плюс не задумываясь. Спасибо.
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6k
Doomer 2 часа назад
"У рояля то же самое, что и в прошлый раз..." ("Необыкновенный концерт")
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971
Вано 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Юрий
Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого.... Творческая личность -путешественник, поэт, музыкант, художник.
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