Великий кукольник

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«Это человек феноменального вкуса, изумительных творческих сил, и, главное, единственный. Во всем мире нет другого Образцова.
Он сам изобрел свою профессию, сам создал целую отрасль искусства, и его куклы, по-моему, талантливее многих живых артистов» .
Корней Чуковский
Он сам изобрел свою профессию, сам создал целую отрасль искусства, и его куклы, по-моему, талантливее многих живых артистов» .
Корней Чуковский
Откуда начинается путь художника? Режиссёра? Артиста? С первого сыгранного или поставленного спектакля? С первой собственноручно сделанной куклы? Или с мечты? С ощущения волшебства и желания оживлять неживое. Если говорить о творческом пути Сергея Образцова, то начинать нужно со смешной куколки под названием Бибабо из магазина японских товаров, которую маленькому Серёже подарила мама. Она была совсем простая – состояла из головы с отверстием внизу (чтобы можно было надевать на палец) и тряпичного халатика. Образцову она так полюбилась, что он практически с ней не расставался и ласково называл Бибабошкой. Во время прогулок он надевал Бибабошку на руку и разыгрывал сценки, чем очень забавлял случайных прохожих.
Казалось бы – что тут такого? Все дети играют в куклы! Но далеко не каждый потом становится известным на весь мир режиссёром и создаёт собственный театр. Образцова настолько поразил этот принцип игры с куклой – оживление неживого, что он посвятил этому всю жизнь.
Казалось бы – что тут такого? Все дети играют в куклы! Но далеко не каждый потом становится известным на весь мир режиссёром и создаёт собственный театр. Образцова настолько поразил этот принцип игры с куклой – оживление неживого, что он посвятил этому всю жизнь.
Родился Сергей Владимирович 5 июля 1901 года в Москве в семье академика и учительницы. Как и все родители, родители Образцова хотели, чтобы их сын получил самое лучшее образование и настаивали, чтобы он поступил в ВУЗ. Но Сергей Владимирович чётко представлял свой жизненный путь и старался не отступать от него, несмотря ни на какие уговоры. Он поступил в училище (реальное училище К.П.Воскресенского), а после стал студентом Высших художественно-театральных мастерских («Вхутемас»), где учился сначала на графическом, а затем – на живописном факультете. Его мастерами были Абрам Ефимович Архипов и Владимир Андреевич Фаворский.
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И всё же манил Образцова именно театр. Мастерству работы с куклой тогда практически не обучали, поэтому путь на сцену лежал через музыкальный и драматический театр. Образцов поступил в студию Московского художественного театра, а потом выступал на сцене Музыкального театра им. народного артиста Республики Вл. И. Немировича-Данченко и МХАТа 2-го. Но и тут не обошлось без кукол….
Как-то раз Образцов должен был сыграть роль старика в спектакле Владимира Немировича-Данченко. Старческие движения и интонации никак не удавались молодому, полному жизни Образцову. Но выход был найден – Образцов смастерил кукольного старика и надел его на руку. И образ сложился!
Как-то раз Образцов должен был сыграть роль старика в спектакле Владимира Немировича-Данченко. Старческие движения и интонации никак не удавались молодому, полному жизни Образцову. Но выход был найден – Образцов смастерил кукольного старика и надел его на руку. И образ сложился!
Однако первую известность Образцову принесли не театральные, а эстрадные работы. Его пародийные «романсы с куклами» - «Хабанера», «Налей бокал», «Минуточка» и другие – очень полюбились зрителям. С помощью кукол, которые доводили разыгрываемые на сцене ситуации до абсурда, Образцов высмеивал пошлость, ханжество, мещанство – как на эстраде, так и в жизни.
А ещё он показывал, что куклы – это не просто развлечение для детей. Они могут быть интересны и взрослым! Они могут говорить о важном!
Так что образцовские кукольные сценки – а потом и спектакли – любили и любят не только дети, но и взрослые. Одним из поклонников творчества Образцова был сам Иосиф Сталин. Больше всего он любил «Хабанеру» - сценку из оперы «Кармен». Как-то раз он опоздал на выступление Образцова и, увидев, что на сцене уже другие артисты, потребовал, чтобы «Хабанеру» сыграли на бис.
А ещё он показывал, что куклы – это не просто развлечение для детей. Они могут быть интересны и взрослым! Они могут говорить о важном!
Так что образцовские кукольные сценки – а потом и спектакли – любили и любят не только дети, но и взрослые. Одним из поклонников творчества Образцова был сам Иосиф Сталин. Больше всего он любил «Хабанеру» - сценку из оперы «Кармен». Как-то раз он опоздал на выступление Образцова и, увидев, что на сцене уже другие артисты, потребовал, чтобы «Хабанеру» сыграли на бис.
В 1931 году именно Сергею Образцову, молодому артисту, выступающему в кабаре с куклами, предложили возглавить Центральный театр кукол. Первые годы театр был бродячим, у него не было собственного здания, и выступления проходили везде, где люди готовы были их смотреть – в парках, на улицах, в школах и домах культуры. Первыми спектаклями стали «Джим и доллар», «Пузан», «Каштанка», «Гусёнок».
Труппа состояла из нескольких человек, репетировали в крошечной комнатке, а по городу разъезжали сначала в телеге, запряжённой мерином по кличке Катер, а потом – в фургоне.
Кукольный театр и война. Кажется, нет более далеких понятий. Растерянность, которую испытывали образцовцы в начале войны, сквозит в воспоминаниях многих работников театра. К счастью, длилась она недолго. Кукла - универсальный инструмент в руках актера. Наши куклы - подбадривали растерянных детей перед эвакуационными составами на вокзалах, заставляли смеяться раненых бойцов в госпиталях, выезжали с концертами в самые горячие точки фронтов, чтобы дать короткий отдых солдатам перед новой атакой, они воевали как умели.
Труппа состояла из нескольких человек, репетировали в крошечной комнатке, а по городу разъезжали сначала в телеге, запряжённой мерином по кличке Катер, а потом – в фургоне.
Кукольный театр и война. Кажется, нет более далеких понятий. Растерянность, которую испытывали образцовцы в начале войны, сквозит в воспоминаниях многих работников театра. К счастью, длилась она недолго. Кукла - универсальный инструмент в руках актера. Наши куклы - подбадривали растерянных детей перед эвакуационными составами на вокзалах, заставляли смеяться раненых бойцов в госпиталях, выезжали с концертами в самые горячие точки фронтов, чтобы дать короткий отдых солдатам перед новой атакой, они воевали как умели.
Популярность кукольных представлений бродячего театра была настолько велика, что правительство предоставило детищу Сергея Образцова помещение на площади Маяковского – здание бывшего Реалистического театра.
В 1970 году театр занял здание на Садово-Самотёчной улице – то самое с огромными часами, которые на долгие годы стали его символом. В этом здании Театр Образцова живёт и по сей день.
Образцов не просто ставил кукольные спектакли, он совершил настоящую революцию в театре кукол – изобрёл новые системы, воспитал несколько поколений блестящих кукольников, получил мировую известность.
Он наполнил новым смыслом работу кукловода. Это было не механическое управление куклой, а настоящая жизнь внутри роли, как в драматическом театре.
В 1970 году театр занял здание на Садово-Самотёчной улице – то самое с огромными часами, которые на долгие годы стали его символом. В этом здании Театр Образцова живёт и по сей день.
Образцов не просто ставил кукольные спектакли, он совершил настоящую революцию в театре кукол – изобрёл новые системы, воспитал несколько поколений блестящих кукольников, получил мировую известность.
Он наполнил новым смыслом работу кукловода. Это было не механическое управление куклой, а настоящая жизнь внутри роли, как в драматическом театре.
Образцов принимал участие во всех этапах создания спектакля – от идеи до создания кукол. Он устроил себе кабинет под самой крышей театра – там, где находятся цеха, чтобы всегда быть в центре событий, чувствовать жизнь театра, видеть, как лепят, красят, шьют, набивают и одевают его кукол. Нередко он сам принимал участие во всех этих процессах. За это в театре его называли Хозяином.
Театр занимал главное место в жизни Сергея Образцова, но одним лишь театром его жизнь и работа не ограничивались. Он также известен в мире кино как создатель жанра документального киномонолога. автор фильмов «Кинокамера обвиняет», «Удивительное рядом», «Невероятная правда», «Кому он нужен, этот Васька».
Театр занимал главное место в жизни Сергея Образцова, но одним лишь театром его жизнь и работа не ограничивались. Он также известен в мире кино как создатель жанра документального киномонолога. автор фильмов «Кинокамера обвиняет», «Удивительное рядом», «Невероятная правда», «Кому он нужен, этот Васька».
Многие спектакли Сергея Образцова вошли в золотой фонд не только театра, который носит его имя, но и отечественного, и мирового театрального искусства. Большое количество спектаклей, которые ставил сам мастер, и по сей день в репертуаре театра, и очень любимы зрителями. Эти спектакли связывают поколения! Люди, которые в детстве смотрели «По щучьему велению», «Нашу Чукоккалу», «Волшебную лампу Аладдина», приводят на эти спектакли своих детей, внуков.
«Необыкновенный концерт» стал самым популярным кукольным спектаклем ХХ века и был занесён в Книгу Рекордов Гиннесса как спектакль, который посмотрело самое большое число зрителей во всём мире. Каждый показ этого спектакля проходит с аншлагом.
«Необыкновенный концерт» стал самым популярным кукольным спектаклем ХХ века и был занесён в Книгу Рекордов Гиннесса как спектакль, который посмотрело самое большое число зрителей во всём мире. Каждый показ этого спектакля проходит с аншлагом.
Сергея Владимировича не стало 8 мая 1992 года, ему было 90 лет.
Похоронен Образцов на Новодевичьем кладбище.
Для всех, кто знал Сергея Владимировича и работал с ним, он до сих пор жив. Жив в своих спектаклях, учениках, куклах, зрителях.
Похоронен Образцов на Новодевичьем кладбище.
Для всех, кто знал Сергея Владимировича и работал с ним, он до сих пор жив. Жив в своих спектаклях, учениках, куклах, зрителях.
В 2006 году возле Центрального академического кукольного театра был установлен памятник С.В. Образцову. Скульптура выполнена по образцу фарфоровой фигурки, созданной в середине прошлого века скульптором Ильёй Слонимом. Бронзовый памятник, установленный на гранитный постамент, изображает режиссёра в полный рост. Он держит в руках куклу Кармен — героиню его любимого концертного номера из спектакля «Необыкновенный концерт».
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