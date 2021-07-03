19.

Михай I родился 25 октября 1921 года в городе Синая, Румыния. Единственный сын короля Кароля II и принцессы Елены Греческой. В 1925 году после отъезда отца заграницу и отказа от престолонаследования четырехлетний мальчик стал наследником своего деда Фердинанда I. В июле 1927 года вступил на престол.



До 1930 года Михай царствовал под опекой регентов, в том числе и архиерея Мирона Кристя, но в том же году отец Кароль, вернулся в страну по приглашению политиков, недовольных регентством и сместил сына. Юноша стал его наследником с титулом «великий воевода Алба-Юлии». В 1940 году Румыния потерпела чувствительное политическое поражение: Бессарабия и Северная Буковина присоединена к СССР, а часть Трансильвании по Венскому арбитражу отошла к Венгрии. Вскоре после этих событий маршал Йон Антонеску совершил государственный переворот и сместил Кароля II, который опять покинул страну.



Вновь взойдя на престол в девятнадцатилетнем возрасте, монарх обречен на роль марионетки Антонеску, не имея фактически никаких полномочий. В это время Румыния активно участвовала во Второй мировой войне. Когда советские войска приблизились к границе Румынии и разгромили немецкие силы в Ясско-Кишиневской операции, Михай в августе 1944 года, объединившись с антифашистской оппозицией, приказал арестовать Антонеску и пронемецких генералов, и объявил войну Германии. После этого в Бухарест вошли советские войска, и на заключительном этапе войны румынская армия вместе с советской сражалась против гитлеровской коалиции на территории Венгрии, а потом в Австрии.



В марте 1945 года в Румынии оказалось у власти правительство, поддержанное Москвой. Михай награжден советским орденом «Победа» как внесший перелом в соответствующий этап войны. В декабре 1947 года коммунистическое правительство упразднило монархию, и король вынужден эмигрировать. Поселившись в Швейцарии, в 1948 году женился на принцессе Анне Бурбон-Пармской. Принял швейцарское гражданство, увлекся авиацией, пилотировал коммерческие самолеты, а затем работал в авиационной компании.