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19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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19.
Михай I родился 25 октября 1921 года в городе Синая, Румыния. Единственный сын короля Кароля II и принцессы Елены Греческой. В 1925 году после отъезда отца заграницу и отказа от престолонаследования четырехлетний мальчик стал наследником своего деда Фердинанда I. В июле 1927 года вступил на престол.
До 1930 года Михай царствовал под опекой регентов, в том числе и архиерея Мирона Кристя, но в том же году отец Кароль, вернулся в страну по приглашению политиков, недовольных регентством и сместил сына. Юноша стал его наследником с титулом «великий воевода Алба-Юлии». В 1940 году Румыния потерпела чувствительное политическое поражение: Бессарабия и Северная Буковина присоединена к СССР, а часть Трансильвании по Венскому арбитражу отошла к Венгрии. Вскоре после этих событий маршал Йон Антонеску совершил государственный переворот и сместил Кароля II, который опять покинул страну.
Вновь взойдя на престол в девятнадцатилетнем возрасте, монарх обречен на роль марионетки Антонеску, не имея фактически никаких полномочий. В это время Румыния активно участвовала во Второй мировой войне. Когда советские войска приблизились к границе Румынии и разгромили немецкие силы в Ясско-Кишиневской операции, Михай в августе 1944 года, объединившись с антифашистской оппозицией, приказал арестовать Антонеску и пронемецких генералов, и объявил войну Германии. После этого в Бухарест вошли советские войска, и на заключительном этапе войны румынская армия вместе с советской сражалась против гитлеровской коалиции на территории Венгрии, а потом в Австрии.
В марте 1945 года в Румынии оказалось у власти правительство, поддержанное Москвой. Михай награжден советским орденом «Победа» как внесший перелом в соответствующий этап войны. В декабре 1947 года коммунистическое правительство упразднило монархию, и король вынужден эмигрировать. Поселившись в Швейцарии, в 1948 году женился на принцессе Анне Бурбон-Пармской. Принял швейцарское гражданство, увлекся авиацией, пилотировал коммерческие самолеты, а затем работал в авиационной компании.
До 1930 года Михай царствовал под опекой регентов, в том числе и архиерея Мирона Кристя, но в том же году отец Кароль, вернулся в страну по приглашению политиков, недовольных регентством и сместил сына. Юноша стал его наследником с титулом «великий воевода Алба-Юлии». В 1940 году Румыния потерпела чувствительное политическое поражение: Бессарабия и Северная Буковина присоединена к СССР, а часть Трансильвании по Венскому арбитражу отошла к Венгрии. Вскоре после этих событий маршал Йон Антонеску совершил государственный переворот и сместил Кароля II, который опять покинул страну.
Вновь взойдя на престол в девятнадцатилетнем возрасте, монарх обречен на роль марионетки Антонеску, не имея фактически никаких полномочий. В это время Румыния активно участвовала во Второй мировой войне. Когда советские войска приблизились к границе Румынии и разгромили немецкие силы в Ясско-Кишиневской операции, Михай в августе 1944 года, объединившись с антифашистской оппозицией, приказал арестовать Антонеску и пронемецких генералов, и объявил войну Германии. После этого в Бухарест вошли советские войска, и на заключительном этапе войны румынская армия вместе с советской сражалась против гитлеровской коалиции на территории Венгрии, а потом в Австрии.
В марте 1945 года в Румынии оказалось у власти правительство, поддержанное Москвой. Михай награжден советским орденом «Победа» как внесший перелом в соответствующий этап войны. В декабре 1947 года коммунистическое правительство упразднило монархию, и король вынужден эмигрировать. Поселившись в Швейцарии, в 1948 году женился на принцессе Анне Бурбон-Пармской. Принял швейцарское гражданство, увлекся авиацией, пилотировал коммерческие самолеты, а затем работал в авиационной компании.
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