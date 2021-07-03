Деревенское детство, фотографии из фольклорных экспедиций Г. М. Науменко

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Фотографии Георгия Марковича Науменко, сделаны во время фольклорных экспедиций.
Георгий Маркович родился в 1945 году, он – фольклорист-музыковед и этнограф, музыкант и композитор, а ещё человек беззаветно влюблённый в свою Родину.
Интересные фотографии запечатлевшие советское детство в деревне.
Георгий Маркович родился в 1945 году, он – фольклорист-музыковед и этнограф, музыкант и композитор, а ещё человек беззаветно влюблённый в свою Родину.
Интересные фотографии запечатлевшие советское детство в деревне.
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Метки: СССР деревня дети интересно фотографии
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