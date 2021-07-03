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Деревенское детство, фотографии из фольклорных экспедиций Г. М. Науменко

Деревенское детство, фотографии из фольклорных экспедиций Г. М. Науменко (46 фото)

Автор:
03 июля 2021 20:29
Метки: СССР   деревня   дети   интересно   фотографии   
228
46
Фотографии Георгия Марковича Науменко, сделаны во время фольклорных экспедиций.
Георгий Маркович родился в 1945 году, он – фольклорист-музыковед и этнограф, музыкант и композитор, а ещё человек беззаветно влюблённый в свою Родину.
Интересные фотографии запечатлевшие советское детство в деревне.
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Метки: СССР   деревня   дети   интересно   фотографии   
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49k
smakido 5 часов назад
Хоть на денёк, хоть на часок!....
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81
es 41 минуту назад
Где-то есть город, тихий как сон...
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7
Aleksix Al 3 часа назад
Вернулся на пару минут
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