30 примеров очень ленивых работников и результаты их труда

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Онлайн-сообщество Not My Job посвящено людям, которые делают свою работу спустя рукава, "на отвали". Да, они вроде бы следуют инструкциям, но прикладывая минимум усилий - и иногда результат таких действий выглядит обескураживающе.
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3. "Предыдущие хозяева строили этот дом и рассказали, что на крыше утеплитель. Ну, в этом они не наврали"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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8. Перила съёмные, двери в подобные помещения
10. Указан формат даты. Сначала месяц, потом день, потом год. Сама дата напечатана на крышке или донышке
11. Просто место, где обучали или настраивал машину
19. Не нашли хозяина, без него не имеют права двигать машину.
20. Просто прикол
22. Возможно, перепланировка, будут закладывать проёмы и переделывать фасад.
24. А вы попробуйте собрать из плитки эту гребанную мозаику, когда за это не платят.
25. Старый фонд, по другому отопление на лестничной клетке не поставить. Ширины прохода не хватает.
26. Фонарь будут убирать. Но застройщик и бетонщики это сделать не могут. Не курить же им пол года, пока электрики приеду.
27. Просто отмазка, "потому что требуется". Хреново, конечно.
....
Ну итд, итп.
Наврали. Утеплитель под крышей, а не на крыше. На чердаке лежит.
"Я установил плиту, принимайте работу"
А что не так? Его задача подключить плиту. И - все.