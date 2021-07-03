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30 примеров очень ленивых работников и результаты их труда

30 примеров очень ленивых работников и результаты их труда (31 фото)

Автор:
03 июля 2021 13:09
Сообщество : Юмор
Метки: Спустя рукава   Юмор   горе-работники   забавно   кое-как   ленивые люди   тяп ляп   
1454
31
Онлайн-сообщество Not My Job посвящено людям, которые делают свою работу спустя рукава, "на отвали". Да, они вроде бы следуют инструкциям, но прикладывая минимум усилий - и иногда результат таких действий выглядит обескураживающе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спустя рукава   Юмор   горе-работники   забавно   кое-как   ленивые люди   тяп ляп   
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5  комментариев
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4k
★Lucifer★ 2 часа назад
Одни и те же картинки из поста в пост...
Не надоело?
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10k
Александр 47 минут назад
И обратите внимание, что не все фото из России. Так что дятлов везде хватает!
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−24
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Плохой ремонт - как платили, так и сделали

8. Перила съёмные, двери в подобные помещения

10. Указан формат даты. Сначала месяц, потом день, потом год. Сама дата напечатана на крышке или донышке

11. Просто место, где обучали или настраивал машину

19. Не нашли хозяина, без него не имеют права двигать машину.

20. Просто прикол

22. Возможно, перепланировка, будут закладывать проёмы и переделывать фасад.

24. А вы попробуйте собрать из плитки эту гребанную мозаику, когда за это не платят.

25. Старый фонд, по другому отопление на лестничной клетке не поставить. Ширины прохода не хватает.

26. Фонарь будут убирать. Но застройщик и бетонщики это сделать не могут. Не курить же им пол года, пока электрики приеду.

27. Просто отмазка, "потому что требуется". Хреново, конечно.

....
Ну итд, итп.
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14k
Corvus Corax Час назад
"Предыдущие хозяева строили этот дом и рассказали, что на крыше утеплитель. Ну, в этом они не наврали"
Наврали. Утеплитель под крышей, а не на крыше. На чердаке лежит.

"Я установил плиту, принимайте работу"
А что не так? Его задача подключить плиту. И - все.
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287k
Booharik 2 часа назад
Тут панель ударили при транспортировке. Если точки крепления не отломаны, то можно отремонтировать.
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