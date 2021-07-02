Пенсионерке, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа, привезли машину дров

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На Прямой линии с Президентом Светлана Култыгина рассказала, что к ее дому никак не подведут газ, несмотря на то, что рядом находится газифицированный дом мэра. Не прошло и суток, как бабушке помогли.
Жалоба Путину - порой единственный выход, чтобы как-то разрешить ситуацию. Светлана Култыгина об этом знает не понаслышке. Пенсионерка пожаловалась Путину, что ее дом никак не могут газифицировать. Между тем, зимы на Урале суровые и отапливать жилье ей тяжело и дорого. С этим вопросом Светлана обращалась к властям еще в прошлом году, но тогда ответа не получила. Сразу же после выхода в эфир записи с вопросом пенсионерки свердловские чиновники начали действовать.
Жительница Свердловской области пожаловалась Путину на то, что в Краснотурьинске у нее нет газа. При этом у мэра, живущего по соседству, он есть. pic.twitter.com/RxCTZr8FRy— E1.RU News (@e1news) June 30, 2021
Практически сразу к дому жительницы Краснотурьинска прибыла делегация чиновников, которые пояснили, что пропускная способность газовой трубы, которая есть неподалеку, невелика, и ее не хватит на газоснабжение всех желающих.
Обнаружилось, что уже в 2023 году у жителей района, где живет Култыгина, появился возможность подключения к газовым сетям. Т.к для газификации поселка, где живет пенсионерка, потребуется обустроить 2,2 километра трубопровода высокого давления, а затем еще делать разводку по самому населенному пункту, сделать это быстро не получится. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Так что пока придется решать проблему отопления какими-то иными средствами. В частности, дровами. Но т.к. они дороги, мэр Краснотурьинска Александр Устинов поспособствовал тому, чтобы зимой пенсионерка не замерзла.
Ей привезли машину дров, и волонтеры помогли разгрузить их у дома семьи Култыгиных. Об этом мэр Устинов рассказал в своем Инстаграм-аккаунте.
Между тем, поселок, где живет пенсионерка, не единственный, в котором ждут газ. В недалеком будущем в Свердловской области обещают газифицировать Алапаевский, Ирбитский, Красноуфимский районы, работы также будут проведены в Верхней Туре, Горноуральском, Качканарском, Новоуральском, Пышминском городских округах. После этого в очереди - Верхотурье, Бисерть, Тугулым, Тавда и рабочий поселок Атиг.
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Как говорится, с паршивой овцы - хоть шерсти клок.
Раньше Путина боялись, из штанов выпрыгивали чтоб царьку угодить.
А теперь копеечную машину дров забросили, по принципу "на и отζебись", и дальше своими делишками заниматься пошли.
А ведь жил человек в 19 веке!(как собственно и наша героиня до сих пор по условиям). И действительно! Просила газ, получила дрова!
- А как же газ?- с мольбой кричала вслед чиновникам и волонтёрам Светлана Култыгина.
- Когда ...... поток-2 тогда и ....! - лишь услышала она сквозь рокот моторов удаляющихся машин.
- Ну нет, так нет!- вздохнула Култыгина.- Может в ООНУ эту позвонить? Мож у них трубы нужного диаметра есть?
Култыгина посмотрела на аккуратно и с любовью сложенную волонтерами поленницу и подумала: "Теперь ещё и дрова охранять надо. Как бы не по3.14...ли ночью? На сувениры...."
А ещё ирония в том, что СФО, в котором львиная доля газа добывается, из всех федеральных округов наименее газифицирован, ну кроме городов основных, может. Тоже или дрова или максимум в баллонах возят. Невыгодно-с типа, плюс кое-где угольное лобби
Как бы ещё пару-тройку обещаний исполнить? Где эта прямая линия? Или так и будет "обещалкин обещал обещать"?
Ненавижу цыган и популистские лайкодрочерские заголовки, не соотносимые с содержанием и смыслом события. И не важно какова тематика при таких подлогах.