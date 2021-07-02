Пенсионерке, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа, привезли машину дров

Обнаружилось, что уже в 2023 году у жителей района, где живет Култыгина, появился возможность подключения к газовым сетям. Т.к для газификации поселка, где живет пенсионерка, потребуется обустроить 2,2 километра трубопровода высокого давления, а затем еще делать разводку по самому населенному пункту, сделать это быстро не получится. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Так что пока придется решать проблему отопления какими-то иными средствами. В частности, дровами. Но т.к. они дороги, мэр Краснотурьинска Александр Устинов поспособствовал тому, чтобы зимой пенсионерка не замерзла.