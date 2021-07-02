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Пенсионерке, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа, привезли машину дров

Пенсионерке, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа, привезли машину дров (7 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 16:44
Сообщество : Жить в России
Метки: газификация   дрова   пенсионеры   прямая линия 2021   
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На Прямой линии с Президентом Светлана Култыгина рассказала, что к ее дому никак не подведут газ, несмотря на то, что рядом находится газифицированный дом мэра. Не прошло и суток, как бабушке помогли.

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Метки: газификация   дрова   пенсионеры   прямая линия 2021   
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23  комментария
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127
Змій Горинич Час назад
И это в стране, где газ продают в Европу, дорого построить 2,2 километра газопровода достаточной пропускной способности, но при этом вбахивая в Северный поток
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4k
Fishki_surfer 5 минут назад
>>> Пенсионерке, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа, привезли машину дров

Как говорится, с паршивой овцы - хоть шерсти клок.
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11k
Михалыч 13 минут назад
У нас, в прибалтике, чтобы пенсионер газом топился, всю пенсию отдать придётся, а многим и не хватит. А уж стоимость подключения - вообще космос. Частный сектор топится или дровами или гранулами (что тоже не дёшево). Но ни кто президенту или в сейм не звонит. Вам ввели закон о копеечном подключении к газу-электричеству, стоимость тоже копеечная, но всё плохо...
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14k
vikklu 13 минут назад
Ага, а пенсионеру, недовольному низким качеством овощей и их высокой ценой, машину навоза перед окнами вывалят?
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5k
newegg Полчаса назад
Совсем местные чинуши страх потеряли.
Раньше Путина боялись, из штанов выпрыгивали чтоб царьку угодить.
А теперь копеечную машину дров забросили, по принципу "на и отζебись", и дальше своими делишками заниматься пошли.
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156k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Тут больше всех недовольны Россией хохлы)) Кстати вчера на Фишках уже 7 раз этой бабке машину дров привозили, из этого следует что у нее уже 7 машин дров, завтра еще пост запилите про эту бабку, и после завтра..и послепосле завтра)

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2k
Дмитрий Полчаса назад
О чиновниках Краснотурьинска: Всё, что не случается, когда то в жизни уже было. Вспомнилось, что я где то это уже "читал"! И точно: "Действовать, действовать! Лучше пилить дрова, чем мечтать, по крайней мере, кровь не застоится в жилах!"... Альфонс Доде.
А ведь жил человек в 19 веке!(как собственно и наша героиня до сих пор по условиям). И действительно! Просила газ, получила дрова!
- А как же газ?- с мольбой кричала вслед чиновникам и волонтёрам Светлана Култыгина.
- Когда ...... поток-2 тогда и ....! - лишь услышала она сквозь рокот моторов удаляющихся машин.
- Ну нет, так нет!- вздохнула Култыгина.- Может в ООНУ эту позвонить? Мож у них трубы нужного диаметра есть?
Култыгина посмотрела на аккуратно и с любовью сложенную волонтерами поленницу и подумала: "Теперь ещё и дрова охранять надо. Как бы не по3.14...ли ночью? На сувениры...."
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248
Spirax Полчаса назад
Решение проблемы аля Потёмкинская деревня. Машина дров это на пол года и тягай бабулька дрова.
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5k
Александр Зотов 38 минут назад
машина дров это збс конечно, только к началу зимы, максимум к НГ они уже кончатся. Или бабке их предложили растянуть до начала газификации?)))

А ещё ирония в том, что СФО, в котором львиная доля газа добывается, из всех федеральных округов наименее газифицирован, ну кроме городов основных, может. Тоже или дрова или максимум в баллонах возят. Невыгодно-с типа, плюс кое-где угольное лобби
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94
korney 41 минуту назад
"Об этом мэр Устинов рассказал в своем Инстаграм-аккаунте." Ай молодец! "Как и обещал".
Как бы ещё пару-тройку обещаний исполнить? Где эта прямая линия? Или так и будет "обещалкин обещал обещать"?
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42k
Andrey 54 минуты назад
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3k
Dmitrii Ivanov 58 минут назад
Путин - лучший в мире управдом. Вот бы ещё президента такого найти.
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7k
Андрей А Час назад
У нас до сих пор пол Ивановской области не газифицировано. Людям нужно только на зиму 40-50 тысяч на отопление, при зарплате в среднем 15-20 тысяч
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51
punduga Алксандр Шевченко 14 минут назад
И за Вологодскую попросите тоже, пжлста
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17
SilentBod Час назад
пропускная способность газовой трубы слабая это возможно. пропускает она почему в направлении дома мэра, а не старушки? совпадение?
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4k
Иван Час назад
А за предыдущие 20 лет сколько газифицировали?
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4k
Борис Карабанов Час назад
А что же так скромно при таком-то обличительном заголовке? Почему умолчали, что упомянутый "дом мэра" оказался не газифицированным и не домом мэра?
Ненавижу цыган и популистские лайкодрочерские заголовки, не соотносимые с содержанием и смыслом события. И не важно какова тематика при таких подлогах.
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6k
кот базилий Час назад
Отговорка мощная, не первый раз уже фигурирует.
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834
Алксандр Шевченко Час назад
Ну вот никогда не было и снова. Страна телефонного права.
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55k
pynh Час назад
Этих дров не хватит на зиму, инфа 100%
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