Бабушка этому сюрпризу обрадовалась - да и как иначе. Говорит, что жаль, времени оказалось мало, чтобы пообщаться. А подарки оказались очень нужными. Старый телевизор Зинаиды Александровны сломался, а без него пенсионерке длинными вечерами одиноко. Она живет одна, и хотя ее часто навещают родные (сыновья со своими семьями, внуки, правнуки), телевизор для бабушки - окошко в мир.