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Сообщество Жизнь в Беларуси 30 постов • 27 подписчиков подписаться
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Леонид Якубович навестил свою белорусскую поклонницу, приехав с телевизором и дровами

Леонид Якубович навестил свою белорусскую поклонницу, приехав с телевизором и дровами (13 фото)

Автор:
20 апреля 2021 18:26
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Белоруссия   дрова   подарки   поле чудес   телевизор   шоу бизнес   якубович   
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86-летняя Зинаида Александровна из деревни Мироны Дзержинского района Минской области - давняя фанатка "Поля Чудес". Ее правнучка Кира написала Леониду Аркадьевичу, рассказав о своей бабушке, и тот приехал в гости с подарками.
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Метки: Белоруссия   дрова   подарки   поле чудес   телевизор   шоу бизнес   якубович   
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37  комментариев
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853
zu4ara 2 часа назад
Якубович совсем спятил, привёз телек-говно и дрова-говно, урод не мог нормальных колотых дров бабке привезти... ЖМОТ
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Arti 13 минут назад
ну а теперь можно и в политику или министры. народ точьно заголосует
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33k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Блин, че за претензии я не пойму?! Не нравится вам, найдите адрес бабушки и сделайте свои подарки ей! В чём проблема? Пиз*деть с дивана не кули ворочать!
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887
Денис Ануфриев 44 минуты назад
телек,который без инета не будет пахать,и брёвна а не дрова,хм.....
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1k
anatolis 47 минут назад
Ээх Кубович мог бы и берёзовых или ольховых подогнать, а не этот ...
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853
zu4ara anatolis Минуту назад
он им мусор хвойный привёз, от них печки трескаются
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73
Племянник Путина 55 минут назад
дрова все поколол? или так для понта с колуном постоял?
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3k
Слава Андреев Час назад
Жмот. Мог бы колотые дрова привезти да и побольше. Цена вопроса 10 тр в России. И телек хотя бы 50 дюймов.
Передача и он сам ярды денег подняли. За счёт таких стариков. Они только и смотрят. Мог бы уважить.
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744
Миша Слава Андреев 47 минут назад
Всё равно молодец, хотя картоху не завёз.
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3k
Слава Андреев Миша Полчаса назад
С картохой 5 балов ))))))))))))))))))))
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6k
Pillin Alex Слава Андреев 17 минут назад
Колотые дрова? Это же экспорт обработанной древесины получится!
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4k
panama Час назад
Когда ты делаешь добро, ты делай это тихо!
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853
zu4ara panama 20 минут назад
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5k
Leo Sun Час назад
"ее часто навещают родные (СЫНОВЬЯ со своими семьями, внуки, правнуки)"

То есть сыновья не способны родной матери привезти и наколоть дров, а также купить телевизор?.. Право слово, иногда наличие детей не гарантирует старикам спокойную старость...
стыд и позор
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58k
Опиум для народа Leo Sun Час назад
-"Право слово, иногда наличие детей не гарантирует старикам спокойную старость..."-
-а кто их так воспитал, дядя с другого города?
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1k
GUSAR Leo Sun Час назад
Это Белорусь, там нищета галимая! Безработица большая, а если есть какая-то работа, то зарплаты нищенские. С хлеба на воду перебиваются.
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6k
vitenok GUSAR 21 минуту назад
Ну да, конечно. А то мы на другом конце земного шара живём. Не ездим в Белоруссию. И этих по телеку не видим, которые оппозиция. Исхудавшие все прямо, с висящими животами и тремя подбородками, от голода наверное.
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6k
vitenok Час назад
Что то не понятно, а сыновья, внуки, - не способны дров купить?
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6k
vitenok Час назад
К Якубовичу, кстати, претензий нет. А вот к родственникам бабушки есть.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Старый хер,уже не знает как пропиарится,скоро тик ток себе заведет
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Sanar Дарвин и аморальная премия Час назад
А смысл ему то уже пиарится?
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254
Владимир Жук 2 часа назад
Да Аркадьевич человек . Если от сердца, честь и хвала, время тяжкое, а для кого и неподьёмное, любая помощь - большое и светлое дело, ну а если из пиар соображений...грустно и стыдно.
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GUSAR Владимир Жук Час назад
Не помогает значит гандон, помогает, значит пиар.
Что вам людям надо то?
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254
Владимир Жук GUSAR 51 минуту назад
Это нечто !!! Вижу что хочу, что не хочу, не вижу, так что ли, неадекватушки?! Он помогает, при том что никому и ничего не должен. Это факт, и насрать на то, кто чего хочет, верно?! Вопрос в том от сердца или из алчности. Ни больше, ни меньше. Всё что сверху вам видится в моем посте, индивидуальные проблемы вашей головы.
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GUSAR Владимир Жук 45 минут назад
Если тебе кажется что это пиар. То это индивидуальные проблемы твоей головы и твоей завистливой жопы!
Ты сам-то хоть рублём помог нуждающимся?
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