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86-летняя Зинаида Александровна из деревни Мироны Дзержинского района Минской области - давняя фанатка "Поля Чудес". Ее правнучка Кира написала Леониду Аркадьевичу, рассказав о своей бабушке, и тот приехал в гости с подарками.
Кира Колодник, правнучка белорусской пенсионерки, написала письмо на "Поле Чудес" осенью 2020 года - тогда передача праздновала свой 30-летний юбилей.
В своем послании девочка поздравила любимую бабушкину телепрограмму и попросила у Леонида Аркадьевича для своего близкого человека подарки: машину дров, чтобы в доме было тепло, и новый телевизор.
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Кира с бабушкой
Через полгода желание девочки волшебным образом исполнилось: в деревню нагрянул сам телеведущий и привез все, что просила Кира.
Правнучка Кира говорит, что письмо ей помогала писать классная руководительница Тамара Викентьева Данилович. Помощь ее была минимальной - лишь на ошибки текст проверила. А само письмо оказалось таким трогательным, что "дядя Леня" сам решил приехать в гости.
Старый сломавшийся телевизор
Бабушка этому сюрпризу обрадовалась - да и как иначе. Говорит, что жаль, времени оказалось мало, чтобы пообщаться. А подарки оказались очень нужными. Старый телевизор Зинаиды Александровны сломался, а без него пенсионерке длинными вечерами одиноко. Она живет одна, и хотя ее часто навещают родные (сыновья со своими семьями, внуки, правнуки), телевизор для бабушки - окошко в мир.
– Мама долго не верила, что Леонид Якубович приедет. Так и говорила: «Вы меня обманываете!», – рассказывает сын Зинаиды Александровны Николай Колодник. – Мама волновалась перед встречей и очень ее ждала. Спасибо за подарки и внимание!
Леонида Аркадьевича тоже не оставили без подарков. Телеведущему вручили огромный каравай, который испекли педагоги и учащиеся Путчинского УПК.
Провожали гостя снова всем селом. Жители деревни говорят, что запомнят этот визит телеведущего надолго. Когда еще самого Якубовича вживую увидеть доведется!
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Передача и он сам ярды денег подняли. За счёт таких стариков. Они только и смотрят. Мог бы уважить.
То есть сыновья не способны родной матери привезти и наколоть дров, а также купить телевизор?.. Право слово, иногда наличие детей не гарантирует старикам спокойную старость... стыд и позор
-а кто их так воспитал, дядя с другого города?
Что вам людям надо то?
Ты сам-то хоть рублём помог нуждающимся?