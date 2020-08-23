Умер самый старый мужчина в мире

Фреди Блом родился 8 мая 1904 года в Южной Африке и, по его собственным словам, "прожил так долго по Божьей милости". Он был единственным из своей семьи, кто пережил испанский грипп 1918 года.



Его последний день рождения в этом году был омрачен тем, что Южно-Африканская Республика запретила покупку алкоголя и сигарет во время карантина, чтобы уменьшить количество госпитализаций. А Блому жизненно важен был табак, к которому он привык за жизнь, и от его отсутствия он очень страдал.