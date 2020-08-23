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Умер самый старый мужчина в мире

Умер самый старый мужчина в мире (3 фото)

Автор:
23 августа 2020 12:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вот это ДА   Самый старый человек   долгожитель   интересно   ну и ну   самый старый   юар   
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Фреди Блом из ЮАР считался самым старым человеком в мире, но неофициально, так как не был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он умер 22 августа, через три с половиной месяца после своего 116-летия. В день рождения Фреди Блом сказал, что изоляция из-за ковида совершенно выбила его из колеи, потому что он никак не мог купить себе любимый табак для самокруток.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   Самый старый человек   долгожитель   интересно   ну и ну   самый старый   юар   
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3  комментария
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28k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"но неофициально"
с каких пор эта книга стала документом?
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Andrei Головасыр коричнештанник Полчаса назад
Ну, видимо, у него не было документа, удостоверяющего дату рождения. А позднее, во взрослых документах писали уже с его собственных слов. Маловероятно, что в 1904 году в ЮАР неграм выдавали свидетельство о рождении или записывали их в метрические книги.
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5k
z0_0b Полчаса назад
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