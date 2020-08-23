Умер самый старый мужчина в мире

Фреди Блом из ЮАР считался самым старым человеком в мире, но неофициально, так как не был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он умер 22 августа, через три с половиной месяца после своего 116-летия. В день рождения Фреди Блом сказал, что изоляция из-за ковида совершенно выбила его из колеи, потому что он никак не мог купить себе любимый табак для самокруток.
Фреди Блом родился 8 мая 1904 года в Южной Африке и, по его собственным словам, "прожил так долго по Божьей милости". Он был единственным из своей семьи, кто пережил испанский грипп 1918 года.
Его последний день рождения в этом году был омрачен тем, что Южно-Африканская Республика запретила покупку алкоголя и сигарет во время карантина, чтобы уменьшить количество госпитализаций. А Блому жизненно важен был табак, к которому он привык за жизнь, и от его отсутствия он очень страдал.
Его последний день рождения в этом году был омрачен тем, что Южно-Африканская Республика запретила покупку алкоголя и сигарет во время карантина, чтобы уменьшить количество госпитализаций. А Блому жизненно важен был табак, к которому он привык за жизнь, и от его отсутствия он очень страдал.
Фреди Блом женился на женщине с тремя детьми и воспитывал их как своих собственных. У него много внуков, и они рассказали, что он до последних своих дней был полон сил. Еще две недели назад он рубил дрова! А потом сдал буквально за три дня, и родные увидели, как он "из большого и гордого человека превратился в маленького и слабого".
Ну, знаете ли, всем бы быть таким слабым!
Ну, знаете ли, всем бы быть таким слабым!
Кстати, к врачам Фреди Блом перестал ходить больше двух лет назад - заявил, что устал от уколов и процедур. Он умер естественной смертью, от старости. Произошло это в больнице в Кейптауне, куда его отвезли родственники.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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