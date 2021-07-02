Как снимали фильм-сказку «Старик Хоттабыч» с удивительными спецэффектами

Над созданием других «волшебных» спецэффектов также пришлось немало потрудиться. Невероятно забавными получились сцены с футбольным матчем, где ворота «играли» так, как хотел Хоттабыч. В кадре штанга изгибалась, то отбивая, то пропуская мяч.

На самом деле «волшебные» ворота были изготовлены на заказ. Они были раздвижными и за счет этого могли уменьшаться и увеличиваться в размерах. Плюс ко всему, ворота установили на рельсы, чтобы в нужный момент направлять их к мячу. Саму штангу сделали резиновой. По сигналу, сидевшие в яме рабочие тянули за тросы, и штанга «пропускала» мяч.