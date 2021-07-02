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Как снимали фильм-сказку «Старик Хоттабыч» с удивительными спецэффектами

Как снимали фильм-сказку «Старик Хоттабыч» с удивительными спецэффектами (7 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 13:25
Метки: Старик Хоттабыч   история   кино   спецэффекты   факты   цветной фильм   
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Более полувека назад на советские экраны вышел цветной фильм «Старик Хоттабыч». Мальчишки и девчонки готовы были часами стоять у дверей кинотеатров, чтобы посмотреть на то, как Волька с джинном на ковре-самолете парят в облаках.

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Метки: Старик Хоттабыч   история   кино   спецэффекты   факты   цветной фильм   
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2  комментария
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44k
parallax Час назад
Когда я в детсиве впервые увидел настоящие бананы, то они мне показались неправильными. В память засела картинка из этого фильма, с блестящими бананами.
Откуда мне было знать, что как раз в фильме они искуственные.
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56k
Парагвайский шпион 15 минут назад
Пересмотрю сегодня. Супер фильм. Да... И хорошо, что они тему Гарри Вандендалеса в фильм не вставили. И вредного брата Хоттабыча - Омара Юсуфа.
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Николай Николаенко

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