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Бабуля из Челябинска обманула мошенников, вынудив заплатить ей

Бабуля из Челябинска обманула мошенников, вынудив заплатить ей (1 фото)

Автор:
01 июля 2021 13:54
Сообщество : Мошенничество
Метки: бабуля   деньги   интересное   мошенники   обман   телефонные мошенники   фото   
1132
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Мошенники решили обмануть 70-летнюю бабушку из Челябинска, списав все деньги со счёта. Однако, старушка не собиралась делиться своими деньгами. На счёте женщины было всего 50 рублей, но мошенникам она сказала, что там 8 миллионов. Злоумышленники обрадовались такой сумме и потеряли бдительность.

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Метки: бабуля   деньги   интересное   мошенники   обман   телефонные мошенники   фото   
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9  комментариев
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4k
Parus59 Полчаса назад
свежо придание, да верится с трудом.
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8k
Majul 5 минут назад
Бабка здорового человека )
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2k
Дмитрий 6 минут назад
История конечно фантастическая, но если у бабки у самой 5 судимостей и все за мошенничество, то, с большой натяжкой, может быть и да.
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4k
Борис Карабанов Полчаса назад
"В итоге, на пенсионерку Н. заведено уголовное дело по факту мошенничества. Идет проверка."
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7k
Natrogrii Полчаса назад
Деньги эти мудаки вернуть могут, типа ошиблись с переводом, НО сам факт, если не врут конечно, замечательный.
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351
vi4 Natrogrii 22 минуты назад
переводы не возвращаются
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987
Татьяна Юсова Полчаса назад
Надо было ещё деньги на такси попросить!
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Серёга@ Полчаса назад
А бабуля, молодец ! У цыгана лошадь увела !
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