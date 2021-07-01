Бабуля из Челябинска обманула мошенников, вынудив заплатить ей

Мошенники решили обмануть 70-летнюю бабушку из Челябинска, списав все деньги со счёта. Однако, старушка не собиралась делиться своими деньгами. На счёте женщины было всего 50 рублей, но мошенникам она сказала, что там 8 миллионов. Злоумышленники обрадовались такой сумме и потеряли бдительность.
Телефонные мошенники позвонили бабушке из Челябинска и оказались обмануты. Злоумышленники под видом банковских служащих позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков и сообщили, что кто-то пытается списать деньги с её счёта. "Сотрудники" банка уточнили, сколько денег храниться на счёте у бабушки, чтобы попросить их перевести на безопасный счёт.
На счету у бабули было всего 50 рублей, но она сказала мошенникам, что там 8 миллионов. Аферисты, обрадовавшись, стали торопить женщину с переводом денег и просили всегда оставаться на связи. В ответ бабуля заявила, что входящие вызовы у неё платные. Тогда мошенники предложили пополнить её баланс.
"Почти сразу они перевели мне 500 рублей. Видно, собирались держать меня на крючке долго. Затем тот же "сотрудник" перезвонил и бодро сообщил, что доверие и безопасность клиентов для него превыше всего, снова настоятельно предложив пойти к банкомату. Но я не собиралась никуда идти и переспросила, какой банк он представляет. Когда он назвал, я прикинулась склеротичкой и заявила, что 8 млн лежат в другой организации, а у них — только 50 рублей", — поделилась пенсионерка с агентством "Доступ 1".
Далее мошенники поняли, что их обвели вокруг пальца и выругавшись, бросили трубку.
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