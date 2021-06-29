В Египте фермер нашел 2600-летнюю стелу эпохи правления фараона Априя

Плиту из песчаника высотой около 230 сантиметров и около 104 шириной обнаружил фермер, пока возделывал свою землю в муфахазе Исмаилия, примерно в 96 километрах от Каира.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь египетского министерства туризма и древностей, заявил, что стела, по всей видимости, связана с военной кампанией, возглавляемой Априем, фараоном, правившим между 589 и 570 годами до нашей эры.

В верхней части плиты вырезан крылатый солнечный диск, возможно, связанный с египетским богом солнца Ра, ниже следует изображение Априя и 15 строк иероглифического письма. На данный момент египетские археологи работают над переводом иероглифов.