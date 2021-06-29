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В Египте фермер нашел 2600-летнюю стелу эпохи правления фараона Априя

В Египте фермер нашел 2600-летнюю стелу эпохи правления фараона Априя (4 фото)

Автор:
29 июня 2021 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: египет   история   находки   новости   фараоны   
553
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Египетский фермер совершил открытие библейских масштабов: он случайно наткнулся на каменную плиту, «стелу», возрастом более 2600 лет. Стела восходит к годам правления фараона Априя, упомянутого в Ветхом завете.

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Метки: египет   история   находки   новости   фараоны   
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Алекс Юстасов 3 минуты назад
Не удивляет идеальное состояние этого артефакта?
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