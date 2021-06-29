В Египте фермер нашел 2600-летнюю стелу эпохи правления фараона Априя

Египетский фермер совершил открытие библейских масштабов: он случайно наткнулся на каменную плиту, «стелу», возрастом более 2600 лет. Стела восходит к годам правления фараона Априя, упомянутого в Ветхом завете.
Плиту из песчаника высотой около 230 сантиметров и около 104 шириной обнаружил фермер, пока возделывал свою землю в муфахазе Исмаилия, примерно в 96 километрах от Каира.
Мостафа Вазири, генеральный секретарь египетского министерства туризма и древностей, заявил, что стела, по всей видимости, связана с военной кампанией, возглавляемой Априем, фараоном, правившим между 589 и 570 годами до нашей эры.
В верхней части плиты вырезан крылатый солнечный диск, возможно, связанный с египетским богом солнца Ра, ниже следует изображение Априя и 15 строк иероглифического письма. На данный момент египетские археологи работают над переводом иероглифов.
Априй стал фараоном после смерти своего отца, Псамтика II, в 589 году до нашей эры. Четвертый правитель 26-й династии был также известен под именем «Вахибре Хаибре», а в ветхозаветной книге пророка Иеремии упоминается как «Хофра».
Но его правление было омрачено внутренними конфликтами и военными неудачами -- его помощь Иудейскому царю Седекии оказалась неэффективной, и после жестокой 18-месячной осады вавилоняне разграбили Иерусалим и разрушили Храм Соломона в первые же годы правления Априя. Возможно, именно на кампанию по обороне Иерусалима и ссылается Вазири в своем заявлении.
За разрушением города последовал военный мятеж и катастрофическое поражение греков в Ливии, что привело к гражданской войне. Многие египтяне поддержали генерала Амасиса II, который провозгласил себя фараоном в 570 году до нашей эры. Некоторые историки полагают, что Априй был убит в попытке отвоевать трон у Амасиса.
Но греческий историк Геродот, которого часто называют «отцом истории», предложил другую версию: в своем тексте «История», написанном почти через столетие после этого события, Геродот утверждал, что Априсй вернулся в Мемфис, древнюю столицу Египта, после чего его бывшие подданные, одержимые местью, задушили его и похоронили вместе с отцом.
Априй правил в Египте в поздний период, который длился примерно с 664 по 332 год до нашей эры. В этот период произошел крах Египта как независимой империи после завоеваний Александра Македонского и становление династии Птолемеев из Македонской Греции, с чего началась эпоха эллинистического Египта.
О правлении Априя историки знают в основном из упоминаний в текстах Геродота и Ветхом Завете, поскольку артефактов, связанных с фараоном, было найдено очень мало. В III веке Диоклетиан перенес в Рим обелиск, воздвигнутый Априем в Саисе, и сейчас он стоит у базилики Святой Марии над Минервой. Бюст Априя и сфинкс с его лицом находятся в Лувре в Париже.
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