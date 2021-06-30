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Сообщество Без кота и жизнь не та 913 постов • 384 подписчика подписаться
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“Выбери меня!” Как приютский кот выбрал себе хозяев

“Выбери меня!” Как приютский кот выбрал себе хозяев (4 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 06:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: интересное   коты   приют   
868
4
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Пара хотела выбрать в приюте кошечку, но в результате один дружелюбный кот сам выбрал себе хозяев!

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Метки: интересное   коты   приют   
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2k
OLDer Час назад
Ну вот, очередной хозяин нашел себе человека.
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33k
Alex 22 минуты назад
Кот взял дело в свои руки, в смысле лапы
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2k
MATPOC 59 минут назад
коты- лохов за километр чуют=))
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9k
Kostick Час назад
минуснул праправнук полиграф полиграфыча?
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