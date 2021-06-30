“Выбери меня!” Как приютский кот выбрал себе хозяев

Девушка по имени Стефани вместе со своим молодым человеком пришли в нью-йоркский приют, чтобы усыновить нового котенка. Дело в том, что ребята потеряли своего семилетнего кота по кличке Оливер около двух месяцев назад и очень скучали по нему…



В их доме жил еще один кот, и парень с девушкой думали о том, что ему нужен новый друг. Какое-то время ребята приходили в себя после смерти Оливера, а потом отправились в приют за другим котом.



Приехав туда, молодой человек решил зайти в комнату к кошкам и посмотреть, не будет ли к нему приставать какая-то МУРлыка. Тут-то и появился большой белый кот, который внаглую забрался на плечо к незнакомцу.