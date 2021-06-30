“Выбери меня!” Как приютский кот выбрал себе хозяев

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Пара хотела выбрать в приюте кошечку, но в результате один дружелюбный кот сам выбрал себе хозяев!
Девушка по имени Стефани вместе со своим молодым человеком пришли в нью-йоркский приют, чтобы усыновить нового котенка. Дело в том, что ребята потеряли своего семилетнего кота по кличке Оливер около двух месяцев назад и очень скучали по нему…
В их доме жил еще один кот, и парень с девушкой думали о том, что ему нужен новый друг. Какое-то время ребята приходили в себя после смерти Оливера, а потом отправились в приют за другим котом.
Приехав туда, молодой человек решил зайти в комнату к кошкам и посмотреть, не будет ли к нему приставать какая-то МУРлыка. Тут-то и появился большой белый кот, который внаглую забрался на плечо к незнакомцу.
В их доме жил еще один кот, и парень с девушкой думали о том, что ему нужен новый друг. Какое-то время ребята приходили в себя после смерти Оливера, а потом отправились в приют за другим котом.
Приехав туда, молодой человек решил зайти в комнату к кошкам и посмотреть, не будет ли к нему приставать какая-то МУРлыка. Тут-то и появился большой белый кот, который внаглую забрался на плечо к незнакомцу.
Стефани даже успела запечатлеть тот восхитительный момент, когда кот бросился на шею парню и ласково замурлыкал…
Но самое удивительно – это то, что кота тоже зовут Оливер! 🙂 Ребята посчитали происходящее знаком свыше, и поняли, что питомец непременно должен стать членом их семьи.
Но самое удивительно – это то, что кота тоже зовут Оливер! 🙂 Ребята посчитали происходящее знаком свыше, и поняли, что питомец непременно должен стать членом их семьи.
Молодой человек Стефани даже взял выходной на работе, чтобы помочь коту привыкнуть к новому дому. Большую часть дня МУРлыка прятался, но как только с работы вернулась Стефани, он тут же вылез из укрытия, чтобы поздороваться. 🙂
После этого питомец больше не боялся и вел себя очень дружелюбно. Он терся мордочкой о ноги и руки новых хозяев, мурлыкая без остановки.
После этого питомец больше не боялся и вел себя очень дружелюбно. Он терся мордочкой о ноги и руки новых хозяев, мурлыкая без остановки.
Рыжий кот, который уже жил у ребят, сначала не принимал собрата, шипя на него. Но уже совсем скоро они хорошенько друг друга обнюхали и решили жить в мире и согласии. 🙂
Оливер понимает, что теперь он дома. И хотя он все еще вздрагивает от громких звуков и резких движений, он чувствует, что его любят и никогда не обидят.
Оливер понимает, что теперь он дома. И хотя он все еще вздрагивает от громких звуков и резких движений, он чувствует, что его любят и никогда не обидят.
Ребята признаются, что никогда не встречали более ласкового питомца, чем Оливер. Молодые люди уверены, что сделали правильный выбор!
У кота есть небольшие проблемы со здоровьем, поэтому ребята капают ему глазные и ушные капли. Вскоре он полностью поправится.
Теперь Оливер в надежных руках! Впереди его ждет сытая и счастливая жизнь. 🙂
У кота есть небольшие проблемы со здоровьем, поэтому ребята капают ему глазные и ушные капли. Вскоре он полностью поправится.
Теперь Оливер в надежных руках! Впереди его ждет сытая и счастливая жизнь. 🙂
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Метки: интересное коты приют
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