20 фото, которые порадуют любого перфекциониста

Автор:
01 февраля 2023 21:13
Нет ничего более приятного для перфекциониста, чем фотографии идеальных вещей. Трудно объяснить эти ощущения и откуда они берутся, но многие действительно получают огромное удовольствие, глядя на снимки, демонстрирующие симметрию или идеальный порядок. Убедитесь сами, взглянув на эту подборку, которая удовлетворит любого перфекциониста.
1. Идеальный рожок мороженого
2. Не дорожка, а сплошное удовольствие
4. Яйца, выстроившиеся в красивый градиент
5. Снег так удачно лег на знак, что кажется частью дизайна
6. Бирки от хлеба, отсортированные по дате
7. Разные острые соусы, отсортированные по цвету
9. Когда телевидение просачивается в реальную жизнь
12. Грузовик, перевозящий овощи
13. Идеальные капли дождя
14. Полосы, которые оставила цепь, качаясь на ветру
15. 21 630 монет, разложенных по стопкам
16. Когда электрик перфекционист
16. Вот это действительно отборная черешня
19. Идельное яйцо вкрутую
20. Картина, от которой душе приятно
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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"16. Вот это действительно отборная черешня" - Пусть лучше оно беспорядочно лежит, но, можно выбирать, а не, только верхний или рухнет...
И да, большая часть, кривое!