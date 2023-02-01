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20 фото, которые порадуют любого перфекциониста

20 фото, которые порадуют любого перфекциониста

Автор:
01 февраля 2023 21:13
Метки: для перфекционистов   идеальные фото   перфекционизм   порядок   симметрия   фотографии из соцсетей   
1724
21

Нет ничего более приятного для перфекциониста, чем фотографии идеальных вещей. Трудно объяснить эти ощущения и откуда они берутся, но многие действительно получают огромное удовольствие, глядя на снимки, демонстрирующие симметрию или идеальный порядок. Убедитесь сами, взглянув на эту подборку, которая удовлетворит любого перфекциониста.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

Метки: для перфекционистов   идеальные фото   перфекционизм   порядок   симметрия   фотографии из соцсетей   
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4  комментария
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22k
Владимир Час назад
че за хня? тут все криво косо, за такое руки рубить нужно!
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3k
Куронека 47 минут назад
Это не от ветра, а от того что дверью мотают. От ветра во-первых цепь не прямой линией будет изгибаться, во-вторых это должен быть ураган. Частый. Чтоб заржаветь не успело.
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170
Andrei Час назад
"6. Бирки от хлеба, отсортированные по дате" - Простите, но, что это за бред?
"16. Вот это действительно отборная черешня" - Пусть лучше оно беспорядочно лежит, но, можно выбирать, а не, только верхний или рухнет...
И да, большая часть, кривое!
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4k
Трям 2 часа назад
Одна и та же .хуета изо дня в день... Не надоело?
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