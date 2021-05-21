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20 идеальных фото, которые порадуют ваши глаза

20 идеальных фото, которые порадуют ваши глаза (21 фото)

Автор:
21 мая 2021 21:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: идеальная форма   перфекционизм   порядок   симметрия   
156
21

Все мы знаем, как приятно смотреть на идеальные вещи – будь то расставленные по цвету и размеру книги, ровный кусок пирога или цветок, словно нарисованный в фотошопе. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь!

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Метки: идеальная форма   перфекционизм   порядок   симметрия   
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