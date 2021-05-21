20 идеальных фото, которые порадуют ваши глаза

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Все мы знаем, как приятно смотреть на идеальные вещи – будь то расставленные по цвету и размеру книги, ровный кусок пирога или цветок, словно нарисованный в фотошопе. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь!
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