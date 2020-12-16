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Тренировка тайской женщины-бойца с мужчиной: когда одного упорства было недостаточно

Тренировка тайской женщины-бойца с мужчиной: когда одного упорства было недостаточно (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 08:23
Сообщество : Спорт
Метки: видео   муай тай   ринг   смешанный бой   смешно   спорт   тренировка   
3908
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Смешанные бои мужчин и женщин редко когда заканчиваются в пользу прекрасного пола. Дамы чисто физически слабее, хотя упорства и выдержки им не занимать. Вот и в этот раз чуда не случилось, хотя девушка была настойчива и твердо шла к цели.

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Метки: видео   муай тай   ринг   смешанный бой   смешно   спорт   тренировка   
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7k
Сергей Час назад
Та ну фписду! Ну вот не женское это дело - мордобоем заниматься. Тем более - получать ногой в живот.
Я понимаю, что мир безумен и женщине, порой, приходится себя защищать. Но, все равно, женщина в единоборствах выглядит противоестественно.
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110
Артур Миниахметов Полминуты назад
А парень жидкого даванул в конце боя? Почему шорты почернели? :)
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11k
* 13 минут назад
Пожалел девченку, явно у нее очнеь мало опыта пока. Хотя зачем оно ей вообще надо...
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520
Ratibor 14 минут назад
Равноправие оно такое...
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29k
Alex 19 минут назад
Хотели равноправия? Получайте по полной )
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Бойчиха обосралась. Это она против бойца не выдержала, а если завтра будет жестокий бой с международными террористами? Как она будет с ними биться?
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13k
homerchik 37 минут назад
Тренировка тайской женщины-бойца с мужчиной: когда одного упорства было недостаточноПосмотреть
Тренировка тайской женщины-бойца с мужчиной: когда одного упорства было недостаточно
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344
Николай 39 минут назад
какие феминистки, какие споры... как по мне обычный спарринг... когда девушки ходят в секции единоборств их частенько ставят в спарринг с мужиками, что бы они учились терпеть и переступать через свои не могу...
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42k
SAndre 43 минуты назад
мужик откровенно филонил. Максимум секунд 5-10 длился бы бой по-настоящему
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2k
glazz_19 SAndre Полчаса назад
И из 10 секунд 8 они бы выходили навстречу друг другу и приветствовали. Один удар и дама бы легла, даже через блок.
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504
Владимир 44 минуты назад
Баба подсознательно всегда ждет что мужчина ей уступит. Но не тут то было. Тоже самое когда показывают видео где типа женщины обыгрывают мужчин в футболе: ясное дело что мужик не будет вести себя так же агрессивно как с мужиками.
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2k
Андрина 51 минуту назад
Видно что у нее техника никакая.Наверное она очень мало занимается.
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25k
Aqueronte 51 минуту назад
Я надеюсь что парень выступает в качестве спарринг партнёра для девушки, чтобы она училась с более подготовленным соперником. Поэтому он её особо не бил. Хотя выставлять ногу в его случае некрасиво, он сразу получал преимущество в дистанции.
Думаю что боевой опыт у девушки вырос и выходя на ринг против девушки она имеет хорошую подготовку.
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2k
IS 55 минут назад
Удары какие-то детские. Парень мог-бы ее с 1 сек уложить.
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21k
Тигран Саркисян 59 минут назад
да он даже и не бил , не женское это дело , чего она хотела сама себе доказать ?
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57k
SpeedyGonzales Час назад
Парень на расслабоне, а девушка походу вообще не спортсменка
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372
Алксандр Шевченко Час назад
Её выпустили чисто поржать, там в аут можно было отправить на 10 секунде.
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2k
Дмитрий Час назад
тут по-моему даже не в пол силы, а совсем на отъявись
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