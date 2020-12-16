Тренировка тайской женщины-бойца с мужчиной: когда одного упорства было недостаточно

Смешанные бои мужчин и женщин редко когда заканчиваются в пользу прекрасного пола. Дамы чисто физически слабее, хотя упорства и выдержки им не занимать. Вот и в этот раз чуда не случилось, хотя девушка была настойчива и твердо шла к цели.

0 Источник: Предыстория этого видео неизвестна. В Сети пишут, что якобы феминистка попросилась потренироваться на одном ринге с мужчиной. Тренер пошел навстречу, правда, попросил бойца не особенно усердствовать и работать вполсилы. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы мадам поняла тщетность своих усилий.