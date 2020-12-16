Тренировка тайской женщины-бойца с мужчиной: когда одного упорства было недостаточно

Смешанные бои мужчин и женщин редко когда заканчиваются в пользу прекрасного пола. Дамы чисто физически слабее, хотя упорства и выдержки им не занимать. Вот и в этот раз чуда не случилось, хотя девушка была настойчива и твердо шла к цели.
Предыстория этого видео неизвестна. В Сети пишут, что якобы феминистка попросилась потренироваться на одном ринге с мужчиной. Тренер пошел навстречу, правда, попросил бойца не особенно усердствовать и работать вполсилы. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы мадам поняла тщетность своих усилий.
Источник:
Ссылки по теме:
- Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети
- "Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после выступления перед Путиным
- Майк Тайсон провёл тренировку с самым молодым чемпионом UFC
- Бердымухамедов вооружился палками и покорил стадион, а потом показал мастерство дрифта
- "Отгоняющий комаров": Соловьев выложил новое видео своей тренировки
Метки: видео муай тай ринг смешанный бой смешно спорт тренировка
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
Я понимаю, что мир безумен и женщине, порой, приходится себя защищать. Но, все равно, женщина в единоборствах выглядит противоестественно.
Думаю что боевой опыт у девушки вырос и выходя на ринг против девушки она имеет хорошую подготовку.