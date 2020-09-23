Здоровье ромалэ: какие болезни обходят цыган стороной

Ученые, согласно всемирным исследования цыганского народа, склонные подтвердить, что некоторые болезни их обходят стороной. Кочевой образ жизни, умение адаптироваться к любому климату и выживание в сложных условиях может являться следствием особенного иммунитета, который «закалялся» столетиями.
Нельзя сказать, что этих болезней у цыган нет вовсе, но они встречаются гораздо реже, чем у других групп населения
Конечно, ввиду малого посещения врачей (самолечение) статистика в отношении цыган нарушена, однако многочисленные исследования в той или иной области дали поразительные результаты
Например нидерландский иммунолог Михай Нетеа, после исследования. совершенно убежден, что у цыган есть иммунитет к чуме
Болезнь, выкосившая половину населения Европы, практически не затронула цыганские поселения. Оказывается. по словам иммунолога в четвертой хромосоме европейских цыган присутствуют три особенных гена. Они кодируют во врожденном иммунитете специальные толл-рецепторы, которые распознают структуру вредоносных микроорганизмов и активируют ответную реакцию.
Этот же иммунолог выявил ген ADAMTS-12, который повышает устойчивость организма цыган к аутоиммунным патологиям, в том числе ревматоидному артриту.
Ведущий американский журнал для публикации оригинальных научных исследований Pnas опубликовал шокирующее исследование
Оказывается у цыган присутствуют особенные рецепторы, которые улучшают сопротивляемость организма к таким инфекционным заболеваниям, как туберкулез и лепра.
Другая группа ученых лишь подтвердила это исследование. Они обнаружили в цыганском ДНК , защищающие от проказы и туберкулеза рецепторы TLR1, TLR6 и TLR10 образованные в результате инфекционного воздействия на геном цыганских предков.
А знаете ли вы что риск рака груди повышается на 50% при приеме некоторых противозачаточных средств?
Российские онкологи считают, что провокаторами рака молочной железы являются переедание и чрезмерное увлечение жирной пищей, а также позднее вступление в брак и рождение первенца после 30, что втрое увеличивает шансы заболеть
Как вы понимаете в цыганской среде, где практикуются ранние браки (годам к 16 многие цыганки уже имеют детей), переедание, а также противозачаточные таблетки(хотя в данном случае конкретных исследований нет) рак молочных желез крайне редок
С малых лет у цыганят вырабатывается стойкость к болезнетворным бактериям, заселяющих землю, и микроорганизмам, паразитирующих на животных.
Отсутствие стерильных условий, скученность, проживание рядом с животными, жизнь, можно сказать, на улице - все это не только минус, но и плюс для иммунитета ребенка
А также сахарный диабет. По мнению ученых слишком стерильная микрофлора кишечника снижает иммунитет, что приводит к возникновению СД
Этот факт подтвердили наблюдения геронтолога Вальтера Лонго из Южно-калифорнийского университета
Не многие цыгане могут похвастаться зажиточной жизнью. Многие часто остаются голодными. Но, как ни странно, это им только на руку
Вынужденная диета и низкокалорийная пища снижают риск развития сердечных патологий и, вследствие этого, ниже риск получения инфарктов.
Голодовка помогает стволовым клеткам «перегрузить» иммунную систему, обновив поток лейкоцитов, а также снижает количество фермента, ускоряющего процесс старения.
Авторский пост
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