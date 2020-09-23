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Здоровье ромалэ: какие болезни обходят цыган стороной

Здоровье ромалэ: какие болезни обходят цыган стороной (16 фото)

Автор:
23 сентября 2020 12:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: болезни   иммунитет   интересное   исторические факты   факты   цыгане   
707
16

Ученые, согласно всемирным исследования цыганского народа, склонные подтвердить, что некоторые болезни их обходят стороной. Кочевой образ жизни, умение адаптироваться к любому климату и выживание в сложных условиях может являться следствием особенного иммунитета, который «закалялся» столетиями.

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Метки: болезни   иммунитет   интересное   исторические факты   факты   цыгане   
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3  комментария
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18k
Вишенка Крокодилова 2 минуты назад
А как насчет детской смертности? Может, все слабенькие умирают до года?
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704
Kariya 3 минуты назад
Гены хорошие, все остальное не очень.
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57k
Доктор Джонс 4 минуты назад
Нужно теперь пустить цыган на опыты?
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