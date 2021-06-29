Рита Дакота заявилась на фестиваль "Жара" в горнолыжных штанах

Певица Рита Дакота получила приглашение на фестиваль "Жара" в числе последних и к выбору наряда подошла очень неординарно. Даже несмотря на то, что в Москве были ливни, Дакота надела плотные бесформенные штаны (привет из 2000-х) и грубые ботинки.
На красной дорожке певица появилась в ярко-зелёном топе с сетчатыми рукавами. Нижней частью костюма стали плотные брюки из тафты, которые больше напоминали часть горнолыжного костюма. На ногах у Дакоты были массивные чёрные ботинки. Даже если певица хотела утеплиться, зачем она оголила живот?
Подписчики певицы тоже не поняли её образ.
"Это что горнолыжные брюки?"
"Похоже на сценический наряд 2000-х, не холодно было?"
"Вам там не жарко? Фестиваль всё-таки "Жара" называется!"
Рядом с ведущей в струящемся платье Дакота в лыжных штанах выглядит, мягко сказать, неуместно...
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Кто ты такая?
И пес.та в штанишках не сопрела?
Фестиваль "Жара", в горнолыжных штанах летом жарко.
Всё логично!
Фестиваль "Жара", в горнолыжных штанах летом жарко.
Всё логично!
P.s.фишки с каждым днем превращается все больше в жёлтую газету...