FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5006 постов • 676 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Рита Дакота заявилась на фестиваль "Жара" в горнолыжных штанах

Рита Дакота заявилась на фестиваль "Жара" в горнолыжных штанах (3 фото)

Автор:
29 июня 2021 10:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рита Дакота   жара   интересное   наряд   фестиваль   фото   шоу бизнес   
1056
3

Певица Рита Дакота получила приглашение на фестиваль "Жара" в числе последних и к выбору наряда подошла очень неординарно. Даже несмотря на то, что в Москве были ливни, Дакота надела плотные бесформенные штаны (привет из 2000-х) и грубые ботинки.

×

Источник:

подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Рита Дакота   жара   интересное   наряд   фестиваль   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Алексей Час назад
Кто это вообще?.. А пост от покемонки, все ясно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS 14 минут назад
Было к ней всего лишь два вопроса:
Кто ты такая?
И пес.та в штанишках не сопрела?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leo Sun 24 минуты назад
Лучше б статью с википедии сюда скопипастила, и то было бы больше смысла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
897
Электрик Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
256
felix Полчаса назад
А ещё у ведущей вялые сиськи и отвисший живот))))) к струящемуся платью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
КОСТЯН Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
746
Оксид Бетона 43 минуты назад
Пясду парит, сиське студит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sunny11 44 минуты назад
Наконец-то действительно важные новости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Антон 45 минут назад
Рассказ об очередной лярве был очень интересен, интернет взорван. Автор убейся об стену!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
997
Татьяна Юсова 47 минут назад
Ну что не понятно?
Фестиваль "Жара", в горнолыжных штанах летом жарко.
Всё логично!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
997
Татьяна Юсова 47 минут назад
Ну что не понятно?
Фестиваль "Жара", в горнолыжных штанах летом жарко.
Всё логично!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
529
сеньор Леонсио 52 минуты назад
Может у неё писечка мёрзнет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
uutb 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Ego sum qui sum Час назад
не знаю кто это, но готов утверждать, что без штанов ей лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin Час назад
Никто не задумался, о другом. Может у неё проблема с ногами, они их обожгла, или цилюль на попе, вот и скрывает тем самым...
P.s.фишки с каждым днем превращается все больше в жёлтую газету...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
308535



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
0
69
Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
Как 40 испанцев разгромили 600 самураев
3
115
Как 40 испанцев разгромили 600 самураев
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сборная Бразилии упустила победу в матче с Эквадором
0
0
Сборная Бразилии упустила победу в матче с Эквадором
Самые безумные вещи, которые люди совершали во время сна
0
4
Самые безумные вещи, которые люди совершали во время сна
Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite
Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#фотографии#приколы#Разное#комментарии#подборка#аварии#новости
#интересно#история#интересное#Россия#СССР#Москва#шоу бизнес#школа#девушки#футбол
#Юмор#картинки#люди#в мире#удивительно#красота#прикольные#выпускной#дети#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться