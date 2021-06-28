Небеса разверзлись: ливень превращает Москву в море

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Ливневая канализация не справляется с такими дождями.
Движение на фиолетовой линии метрополитена было остановлено. ЧП произошло в Раменском районе. Закрыта станция метро "Ясенево".
Первые этажи зданий в некоторых районах Москвы оказались подтоплены. От ливней пострадал телецентр "Останкино" и ряд торговых центров. Движение на улицах частично парализовано.
Басманный район
Улица Фестивальная
Станция метро "Ясенево"
Обрушение крана
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Удар молнии по подстанции
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Улицы в прямом смысле уходят под воду
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Если бы у оленевода была бы фабрика не по производству плитки,а труб,колодцев и решеток для ливневки,то она бы справлялась!
ее в принципе очень много где в москве нет, ливневки этой, интересно после развала ссср строил ее кто то?