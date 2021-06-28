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Небеса разверзлись: ливень превращает Москву в море

Небеса разверзлись: ливень превращает Москву в море (11 фото + 2 видео)

Автор:
28 июня 2021 14:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   дожди   лето 2021   ливни   погода   стихия   
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Ливневая канализация не справляется с такими дождями.

Движение на фиолетовой линии метрополитена было остановлено. ЧП произошло в Раменском районе. Закрыта станция метро "Ясенево".

Первые этажи зданий в некоторых районах Москвы оказались подтоплены. От ливней пострадал телецентр "Останкино" и ряд торговых центров. Движение на улицах частично парализовано.

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Метки: Москва   дожди   лето 2021   ливни   погода   стихия   
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15  комментариев
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52k
Нанук Паналык Час назад
"Ливневая канализация не справляется с такими дождями."

Если бы у оленевода была бы фабрика не по производству плитки,а труб,колодцев и решеток для ливневки,то она бы справлялась!
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vova old 18 минут назад
а кто-то вообще помнит чтобы ливневая канализация где-то справлялась?
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10k
Alex 21 минуту назад
Интересно, а ЖК управляющие конторы знают, что 2 раза в год положено не только снаружи (на люковых прорезях) очистку ливневой канализации проводить, но и внутри (отводные трубы)? Или без азиатов всё пропало, но вы держитесь?
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11k
Bill 21 минуту назад
На какой номер отправлять SMS-ки "помощь москвичам"?
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9k
Шурум-бурум 22 минуты назад
в море превращают Москву, ублюдки, которые занимаются строительством
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7k
Акакий Полчаса назад
ливневку делать - не бордюры хорошие на новые менять)
ее в принципе очень много где в москве нет, ливневки этой, интересно после развала ссср строил ее кто то?
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18k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Главное чтобы бордюры с плиткой смыло, чтобы сабяка порадовался!
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7k
Профессор Преображенский Полчаса назад
Я всегда боюсь в таких потоках что током пи,,,данёт. В армии раз словил шаговое
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15k
Maks Es Полчаса назад
Глобального потепления нет... Это все криптомасоны придумали, ага...
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52k
Похабыч 49 минут назад
(ЮВАО) просто дождь прошёл, даже луж как таковых нет
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8k
Юлия 59 минут назад
Похорошели при Собянине
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