Носитель Посейдонов вывели на ходовые испытания

Гигантская подлодка специального назначения начала ходовые испытания в Белом море Атомный «Белгород» (K-329) — крупнейшая подводная лодка, построенная за последние 30 лет.
Подводная лодка построена на корпусе класса «Оскар-II», но ее миссия очень разная. «Белгород» выведет в море новое российское средство для ядерного сдерживания: подводный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон».
Также подводная лодка предназначена для перевозки субмарин специального назначения меньшего глубинного погружения, как «Лошарик», а также снаряжения для скрытных боевых работ на морском дне. С помощью глубоководного беспилотника «Посейдон» Россия стремится противостоять любым системам противоракетной обороны США и тем самым обеспечить сдерживание — возможность нанесения второго удара.
По размерам беспилотник примерно в 20 раз больше нормальных торпед. Питаемый собственным малоразмерным ядерным реактором, «Посейдон» нацелен на самостоятельный безостановочный выход из любой точки Арктики в любую точку восточного побережья США.
Video of the Russian navy belgorod submarine which just sailed for the first time. #submarine #navy@CovertShores pic.twitter.com/wZDa870UJi— K-560 (@K560s) June 26, 2021
Официальная информация о корабле крайне скудна. Предполагают, что 20-метровый беспилотник с ядерной силовой установкой способен погружаться на глубину до 1000 метров и двигаться со скоростью 200 километров в час. Такая быстрота достигается благодаря "воздушной смазке": часть пара из турбины в виде пузырьков окружает корпус, снижая сопротивление воды. По мнению специалистов, реактор "Посейдона" использует в качестве теплоносителя жидкий металл. Он позволяет установить в первом контуре бесшумные магнитные насосы и обеспечивает быстрый набор мощности при переходе из "крадущегося режима" в скоростной. Дальность действия дрона не ограничена.
АПЛ "Белгород" сможет нести шесть "Посейдонов". В ходе госиспытаний корабль и торпеды протестируют вместе. На Севмаше строится и второй носитель дронов, АПЛ проекта 09851 "Хабаровск".
Источник:
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16 мая 1994 года исключена из состава ВМФ и законсервирована.
В сентябре 2000 года, после гибели однотипного атомохода «Курск», было принято решение о возобновлении строительства.
16 мая 1994 года исключена из состава ВМФ и законсервирована.
Очередной привет из СССР.