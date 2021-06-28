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Носитель Посейдонов вывели на ходовые испытания

Носитель Посейдонов вывели на ходовые испытания (3 фото)

Автор:
28 июня 2021 23:29
Метки: армия   вооружение   подводные лодки   
330
3

Гигантская подлодка специального назначения начала ходовые испытания в Белом море Атомный «Белгород» (K-329) — крупнейшая подводная лодка, построенная за последние 30 лет.

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Метки: армия   вооружение   подводные лодки   
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14k
Serg2001 3 часа назад
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22k
Юрьевич 47 минут назад
Заложена на ПО «Севмаш» (г. Северодвинск) 24 июля 1992 года, под заводским номером 664 как атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей»[4]. 6 апреля 1993 года переименована в «Белгород» (в некоторых источниках фигурировал тактический номер К-139, присвоенный кораблю; позже эта информация не подтвердилась).

16 мая 1994 года исключена из состава ВМФ и законсервирована.

В сентябре 2000 года, после гибели однотипного атомохода «Курск», было принято решение о возобновлении строительства.
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649
Alex Час назад
начали строить еще при СССР и через 30 лет наконец достроили...
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10k
Roy Batty 2 часа назад
Заложена на ПО «Севмаш» (г. Северодвинск) 24 июля 1992 года, под заводским номером 664 как атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей». 6 апреля 1993 года переименована в «Белгород».

16 мая 1994 года исключена из состава ВМФ и законсервирована.

Очередной привет из СССР.
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