Носитель Посейдонов вывели на ходовые испытания

Подводная лодка построена на корпусе класса «Оскар-II», но ее миссия очень разная. «Белгород» выведет в море новое российское средство для ядерного сдерживания: подводный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон».

Также подводная лодка предназначена для перевозки субмарин специального назначения меньшего глубинного погружения, как «Лошарик», а также снаряжения для скрытных боевых работ на морском дне. С помощью глубоководного беспилотника «Посейдон» Россия стремится противостоять любым системам противоракетной обороны США и тем самым обеспечить сдерживание — возможность нанесения второго удара.