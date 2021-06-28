Лысуха: Птица со скелетами в шкафу. Страшнее лысухиных ног только лысухины дети

Но расстраивать её я не стал. Ведь лысухи не имеют никакого отношения к крякушкам, а необычная залысина на голове — это лишь вершина айсберга странности.

Но если вы готовы, мы начинаем погружение.

Для того чтобы разобраться, кто есть лысуха, нам придётся поковыряться в дебрях систематики. Пернатая принадлежит к отряду журавлеобразных, семейству пастушковых. Эти мелкие птички и размерами, и внешне скорее похожи на куриц, чем на грациозных длинноногих родственников. Они повсеместно оккупируют берега водоёмов и болот