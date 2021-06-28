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Лысуха: Птица со скелетами в шкафу. Страшнее лысухиных ног только лысухины дети

Лысуха: Птица со скелетами в шкафу. Страшнее лысухиных ног только лысухины дети (10 фото)

Автор:
28 июня 2021 17:45
Метки: интересно   птицы   факты   
1112
10

Петербург, Пушкин, мы гуляем с подругой у озера. Она, приметив на воде какую-то живность, говорит:

— Смотри, что за стрёмные чёрные уточки!

Приглядевшись, я экспертно заявил:

— Это не уточки, это — лысухи.

— Ну, они ж в воде плавают. Значит утки.

С её логикой было сложно поспорить. Лысухи крякают как утки, плавают как утки и ведут абсолютно утиный образ жизни.

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Метки: интересно   птицы   факты   
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43k
doker 3 часа назад
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18k
Alf 2 часа назад
У нас они обитают на речке и на маленьких озёрах (водоёмах). Всё время думал, что это разновидность уток. Правда их лап никогда не видел, самих в воде видел с метров 10. И то боятся уплывают. Поэтому-то они и не утки, они боязливые, как подходишь сразу бегут к воде, а на суше я вообще их не наблюдал. Моленьких видел на воде, но только с далека.
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361
Елена Букреева 2 часа назад
Видела такую со своим малым. Мы им с берега бросали шелковицу, они ели.
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