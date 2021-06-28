Лысуха: Птица со скелетами в шкафу. Страшнее лысухиных ног только лысухины дети

Петербург, Пушкин, мы гуляем с подругой у озера. Она, приметив на воде какую-то живность, говорит:
— Смотри, что за стрёмные чёрные уточки!
Приглядевшись, я экспертно заявил:
— Это не уточки, это — лысухи.
— Ну, они ж в воде плавают. Значит утки.
С её логикой было сложно поспорить. Лысухи крякают как утки, плавают как утки и ведут абсолютно утиный образ жизни.
Но расстраивать её я не стал. Ведь лысухи не имеют никакого отношения к крякушкам, а необычная залысина на голове — это лишь вершина айсберга странности.
Но если вы готовы, мы начинаем погружение.
Для того чтобы разобраться, кто есть лысуха, нам придётся поковыряться в дебрях систематики. Пернатая принадлежит к отряду журавлеобразных, семейству пастушковых. Эти мелкие птички и размерами, и внешне скорее похожи на куриц, чем на грациозных длинноногих родственников. Они повсеместно оккупируют берега водоёмов и болот
Но лысуха зашла дальше — в воду. Разные виды можно найти и в Петербурге, и в Африке, и в Австралии — эти пернатые прекрасно обижаются в прудах и озёрах по всему свету. В отличие от большинства пастушковых, лысухи из водоёмов почти не вылезают. И, честное слово, лучше бы они вообще этого не делали!
Только посмотрите на её лапы! Такое чувство, будто по ним проехались катком. А потом ещё разок. И ещё. В оправдание этого безобразия могу сказать лишь то, что сия конструкция, на самом деле, крайне удобное изобретение.
Во-первых, лопасти по краям пальцев позволяют лысухе отлично плавать, нырять и вылавливать со дна траву, насекомых и мелких рыбок. Во-вторых, с такими лапами удобно передвигаться по земле — пернатым не нужно ходить в раскоряку, как уткам. В-третьих, длинные широкие пальцы помогают бегать не только по суше, но и по воде!
Широкая площадь поверхности лап позволяет птицам наступать на водные растения и не проваливаться в воду. Особенно удобно это тогда, когда ты строишь свой домик не У озера, а НА озере. Для пущей безопасности пернатые располагают гнёзда либо в густых зарослях, либо посреди водоёма, закрепив конструкцию на подводные растения. Туда-то хищники точно не полезут!
Свой архитекторский гений лысухи реализуют в парах. Будучи моногамами, птицы выбирают избранника один раз и на всю жизнь. Брачный сезон проходит как типичная свадьба: с песнями, плясками и драками. Причём зачинщиками мордобоя становятся не пьяные гости, а сами молодожёны — парочка столбит приглянувшееся местечко и отгоняет от него всех, даже сородичей.
Отбабахав полуметровое гнездо, у лысух начинается медовый месяц, результатом которого становится 7-12 яиц. Спустя 20 дней на свет появляются птенчики. Тут-то ты и понимаешь, что страшнее лысухиных ног могут быть только лысухины дети.
Даже гадкий утёнок на фоне этих созданий выглядел бы как пернатая топ-модель. Лысая головёшка, как будто обгоревшая на солнце, потрепанный чёрно-серый пух, торчащий во все стороны, и гигантские нелепые лапы, как у родителей.
Первые 2 недели чудо в перьях уже готово пугать своим видом соседей по водоёму, но добывать пропитание самостоятельно не способно — его кормят родители. Зато растут молодые лысухи быстро — уже через 2-3 месяца они встают на крыло.
Пока эта «чёрная уточка» находится на воде, даже и представить сложно, насколько жуткой она может быть!
Источник:
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