16 букашек, которые будто выползли из страшного сна

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Всякие насекомые и паучки и так внушают особый ужас инсектофобам. Однако есть и вполне себе милые букашки. Но сегодня речь не про них - эти ужасны до такой степени, что могут присниться вам в страшном сне и преследовать вас совим видом даже вне его...
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Platerodrilus — род жуков из семейства краснокрылов, чьи бескрылые самки известны как «жуки-трилобиты"
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