16 букашек, которые будто выползли из страшного сна

Всякие насекомые и паучки и так внушают особый ужас инсектофобам. Однако есть и вполне себе милые букашки. Но сегодня речь не про них - эти ужасны до такой степени, что могут присниться вам в страшном сне и преследовать вас совим видом даже вне его...