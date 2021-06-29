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16 букашек, которые будто выползли из страшного сна

16 букашек, которые будто выползли из страшного сна (17 фото)

Автор:
29 июня 2021 07:00
Сообщество : Животные
Метки: животные   кошмарные   насекомые   пауки   страшно   страшные   фауна   
1637
17

Всякие насекомые и паучки и так внушают особый ужас инсектофобам. Однако есть и вполне себе милые букашки. Но сегодня речь не про них - эти ужасны до такой степени, что могут присниться вам в страшном сне и преследовать вас совим видом даже вне его...

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Метки: животные   кошмарные   насекомые   пауки   страшно   страшные   фауна   
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4  комментария
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2k
Волот 43 минуты назад
Какой же это кролик ? Похож на волка

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−116
Лучший Друг 43 секунды назад
Если бы в человеческий рост, то да.... Страшный сон....
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642
Остап_Бендер_Задунайский 13 минут назад
Сколько персонажей для фильмов ужасов.)
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734
Оля Т. 55 минут назад
Какие милашки! Особенно Sibine stimulea
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