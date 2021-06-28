Сотрудник турагентства помогла клиентам обмануть ПЦР-тест, чтобы они улетели за границу

Полиция начала проверку после скандала с отправкой в Египет туристов с положительным тестом на Ковид.

В Красноярске полицейские начали проверку по факту распространения информации о возможной фальсификации ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.



Поводом для проверки стало появление в социальных сетях видеозаписи, где директор одного из филиалов туристического агентства сообщает, что помогла своим клиентам улететь за рубеж, несмотря на наличие положительного теста на коронавирус. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.



Напомним, речь идет о Екатерине Семеновой, директоре красноярской турфирмы, которая работала под франшизой федеральной компании Anex Tour. Женщина в своем Instagram рассказала подписчикам историю своих клиентов, которые улетели отдыхать в Египет. Накануне отлета женщина получила положительный результат теста на Covid-19, хотя до этого поставила прививку. Туроператор подсказала ей, каким образом можно обмануть ПЦР-тест и следующий тест уже был отрицательным. Anex Tour уже отказался от сотрудничества с краснояркой.



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