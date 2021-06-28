Сотрудник турагентства помогла клиентам обмануть ПЦР-тест, чтобы они улетели за границу

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В условиях сложной эпидемиологической обстановки девушка, похоже, решила действовать под лозунгом "невозможное возможно", пренебрегая правилами безопасности.
В https://www.instagram.com/kate007travel/ Екатерины Семёновой указано, что она директор одного из турагентств в Красноярске и 13 лет организовывает поездки. А на видео девушка рассказала, что учит своих клиентов, как сдать отрицательный ПЦР-тест, чтобы они могли отправиться в отпуск, пишет телеграм-канал "Плохие новости 18+".
Вместо того чтобы соблюдать карантин и не подвергать смертельной опасности себя и других, клиенты Екатерины отправились в Египет, воспользовавшись её "дружеским" советом использовать перед прохождением теста мирамистин. И после довольная Семёнова показала скрины со словами благодарности от клиентов.
Отметим, что в России за сутки выявили 21 650 новых случаев коронавируса и из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни. На первом месте антирейтинга находится Москва, в которой мэр Сергей Собянин оценивает ситуацию как "крайне тяжёлую".
Вместо того чтобы соблюдать карантин и не подвергать смертельной опасности себя и других, клиенты Екатерины отправились в Египет, воспользовавшись её "дружеским" советом использовать перед прохождением теста мирамистин. И после довольная Семёнова показала скрины со словами благодарности от клиентов.
Отметим, что в России за сутки выявили 21 650 новых случаев коронавируса и из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни. На первом месте антирейтинга находится Москва, в которой мэр Сергей Собянин оценивает ситуацию как "крайне тяжёлую".
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Полиция начала проверку после скандала с отправкой в Египет туристов с положительным тестом на Ковид.
В Красноярске полицейские начали проверку по факту распространения информации о возможной фальсификации ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.
Поводом для проверки стало появление в социальных сетях видеозаписи, где директор одного из филиалов туристического агентства сообщает, что помогла своим клиентам улететь за рубеж, несмотря на наличие положительного теста на коронавирус. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Напомним, речь идет о Екатерине Семеновой, директоре красноярской турфирмы, которая работала под франшизой федеральной компании Anex Tour. Женщина в своем Instagram рассказала подписчикам историю своих клиентов, которые улетели отдыхать в Египет. Накануне отлета женщина получила положительный результат теста на Covid-19, хотя до этого поставила прививку. Туроператор подсказала ей, каким образом можно обмануть ПЦР-тест и следующий тест уже был отрицательным. Anex Tour уже отказался от сотрудничества с краснояркой.
Предыстория: «Абсолютный ад»: красноярская турагент помогла туристам с положительным тестом на ковид уехать на отдых и похвасталась этим в Instagram (видео)
Anex Tour разорвал договор с красноярским офисом после скандала с отправкой в Египет туристов с положительным тестом на ковид
В Красноярске полицейские начали проверку по факту распространения информации о возможной фальсификации ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.
Поводом для проверки стало появление в социальных сетях видеозаписи, где директор одного из филиалов туристического агентства сообщает, что помогла своим клиентам улететь за рубеж, несмотря на наличие положительного теста на коронавирус. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Напомним, речь идет о Екатерине Семеновой, директоре красноярской турфирмы, которая работала под франшизой федеральной компании Anex Tour. Женщина в своем Instagram рассказала подписчикам историю своих клиентов, которые улетели отдыхать в Египет. Накануне отлета женщина получила положительный результат теста на Covid-19, хотя до этого поставила прививку. Туроператор подсказала ей, каким образом можно обмануть ПЦР-тест и следующий тест уже был отрицательным. Anex Tour уже отказался от сотрудничества с краснояркой.
Предыстория: «Абсолютный ад»: красноярская турагент помогла туристам с положительным тестом на ковид уехать на отдых и похвасталась этим в Instagram (видео)
Anex Tour разорвал договор с красноярским офисом после скандала с отправкой в Египет туристов с положительным тестом на ковид
Источник:
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сам за это время был в тур поездках 4 раза и могу описать процедурки.
первое это тест. тут ровно 2 варианта ( ладно 3) сдаем его честно, это первый.
сдаем с использованием всяких брызгалок, это второй.
туроператор предлагает сам купить поддельный тест, это три.
далее тест проверяют ток на стойке регистрации при вылете и все ( я про бамажку) все остальное время могут спросить есть ли и все, даже и не смотрят ( это по прилету и поселение в отель)
про методы защиты и соблюдения правил масочного режима наверное не стоит, но в самолете, трансфере и персонал отеля соблюдаются безприкословно.
по возвращении все зависит от ситуации в стране (тест или самоизоляция под контролем на 14 дней)
на отдыхе за 10 дней тестом даже и не интересовались.
по итогу вся эта ерунда с тестами и их подделкой в большинстве случаев от жадности.
типа как же так, я заплатила 1000 долл за путевку и изза теста не полечу? мутим схемку.
хотя нормальный туроператор возвращает процентов 60 стоимости теста перед вылетом и делает страховку от невылета, грубо говоря еще 100 долл, но вот боязнь потерять сумму в 100 долл и частично стоимость путевки ( ну еще пускай 200) и толкает людей на такие махинации.
дело то не в вакцине или тесте, а сугубо человеческая жадность и глупость.
И второй вопрос - кто те аутисты, которые туда едут? Ну ладно в 90-е жажда какая-то была.. Но сейчас ехать в эти помойки? вы кто, нелюди?
Одного раза там и там достаточно )
Хотя у меня был руководитель с довольно высоким доходом и он года наверно до 2015 никуда больше кроме Турции не летал с семьей. Причем в один и тот же так себе отель. На вопрос почему, ведь есть куча других интереснейших мест, отвечал, да ну что-то как боязно.
Но он из глубинки родом, наверное воспитание, хотя ему на тот момент было за 40
В этом месте нужно поднять вой - *Они могли кого нить заразить ,это преступление*. Я не стану обсуждать теорию вероятности, но то,что ни один после всех перелётов не заболел - это факт. И главное не помню,чтоб кто вернулся и не зашёл на следующий день в гости.
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Ну а цивилизованным гражданам из XV века кто то выкрикнул - ВЕДЬМА , вот они и побежали костры разводить.
Лучшая реклама прививки . А мне две можно ?
Вообще хоть одна прививка дает 100% гарантию НЕ заболеть?
Вы с какой планеты? С плоской Земли усеянной вышками 5G? Прививка дает возможность не заболеть в тяжелой форме и сильно понижает вероятность заболеть в принципе.
Москвичи поведайте. У вас там эти тесты толпы медбригад бегает по городу и берёт ?
У нескольких российских пассажиров рейса Москва – Афины нашли коронавирус, при этом у них были сертификаты о вакцинации, сообщил источник в туристической отрасли.
«В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета «Эгейских авиалиний» (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», – пояснил собеседник РИА «Новости».
При этом у этих четверых был сертификат о вакцинации, однако тест показал положительный результат. «Речь не идет о фальшивых сертификатах, эти люди были вакцинированными», – сказал источник.
Он пояснил, что на границе ранее выявляли единичные случаи коронавируса у привитых. Он пояснил, что инфицированных туристов с сертификатами выявили и на Кипре.
Напомним, прибывающие в Грецию туристы из России теперь будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Тест они должны будут проходить на месте въезда, там же дожидаться результата.
Отсюда: https://vz.ru/news/2021/6/28/1106178.htmlhttps://vz.ru/news/2021/6/28/1106178.html
Турагенство молодцы.
Если одной идиотке вместе с ее тцристами плевать на всех, то другим нет. Мало того, что положительные ковид-больные обошли закон так они еще и выехали в другую страну ,везя с собой, возможно новый, штамм.
А арабы ребята такие, могут и прикрыть в местную тюрьму.
Судить овцу надо