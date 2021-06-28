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Сотрудник турагентства помогла клиентам обмануть ПЦР-тест, чтобы они улетели за границу

Сотрудник турагентства помогла клиентам обмануть ПЦР-тест, чтобы они улетели за границу (2 фото)

Автор:
28 июня 2021 15:41
Метки: Екатерина Семёнова   египет   ковид   обман теста   статья   турагент   
1518
2
В условиях сложной эпидемиологической обстановки девушка, похоже, решила действовать под лозунгом "невозможное возможно", пренебрегая правилами безопасности.

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Метки: Екатерина Семёнова   египет   ковид   обман теста   статья   турагент   
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Опаньки 3 часа назад
Послу Египта передайте новость )) Думаю там обрадуются и встретят с почестями )
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857
оберлейтенант 2 минуты назад
ну скажем так, наверное глупо со стороны туроператора было только одно, зачем эту информацию выкладывать в сеть, да еще и на своей странице? народ и так обозлен и нервный с этим карантином, кого просто жаба душит, так как и до карантина не могли себе позволить поездку, а другие могут. а тут еще и в пандемию с поддельными тестами.

сам за это время был в тур поездках 4 раза и могу описать процедурки.
первое это тест. тут ровно 2 варианта ( ладно 3) сдаем его честно, это первый.
сдаем с использованием всяких брызгалок, это второй.
туроператор предлагает сам купить поддельный тест, это три.

далее тест проверяют ток на стойке регистрации при вылете и все ( я про бамажку) все остальное время могут спросить есть ли и все, даже и не смотрят ( это по прилету и поселение в отель)
про методы защиты и соблюдения правил масочного режима наверное не стоит, но в самолете, трансфере и персонал отеля соблюдаются безприкословно.
по возвращении все зависит от ситуации в стране (тест или самоизоляция под контролем на 14 дней)
на отдыхе за 10 дней тестом даже и не интересовались.

по итогу вся эта ерунда с тестами и их подделкой в большинстве случаев от жадности.
типа как же так, я заплатила 1000 долл за путевку и изза теста не полечу? мутим схемку.
хотя нормальный туроператор возвращает процентов 60 стоимости теста перед вылетом и делает страховку от невылета, грубо говоря еще 100 долл, но вот боязнь потерять сумму в 100 долл и частично стоимость путевки ( ну еще пускай 200) и толкает людей на такие махинации.

дело то не в вакцине или тесте, а сугубо человеческая жадность и глупость.
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1k
a_komolow 17 минут назад
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64k
Максим 22 минуты назад
У меня другой вопрос.. в стране жопа в плане эпидемии.. какого *** открывают рейсы в Египет и Турцию? а почему не сразу в Индию?
И второй вопрос - кто те аутисты, которые туда едут? Ну ладно в 90-е жажда какая-то была.. Но сейчас ехать в эти помойки? вы кто, нелюди?
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121k
Игорь 39 минут назад
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3k
AlekseiTFS 59 минут назад
На тему мирамистина. За полтора года карантинов и закрытий то там то там - ВСЕГДА были перелёты из точки А в точку В . Разнились только маршруты, то через Лондон в Питер, то через Белорусию, то через Польшу. И реально все поголовно тесты сдавали с мираместином и удачно. Из моих ,кто только не летал и всё это разных возрастов.
В этом месте нужно поднять вой - *Они могли кого нить заразить ,это преступление*. Я не стану обсуждать теорию вероятности, но то,что ни один после всех перелётов не заболел - это факт. И главное не помню,чтоб кто вернулся и не зашёл на следующий день в гости.
====
Ну а цивилизованным гражданам из XV века кто то выкрикнул - ВЕДЬМА , вот они и побежали костры разводить.
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1k
Viktor Час назад
Накануне отлета женщина получила положительный результат теста на Covid-19, хотя до этого поставила прививку

Лучшая реклама прививки . А мне две можно ?
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Феноменален разум человеческий. Он давно уже понял,что все эти тесты полное фуфло, но упорно продолжает верить в цифры,которые получаются благодаря этим тестам.
Москвичи поведайте. У вас там эти тесты толпы медбригад бегает по городу и берёт ?
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4k
tamin 2 часа назад
Вот тварь
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2k
Frank Borman 2 часа назад
У россиян рейса Москва – Афины с сертификатами о вакцинации нашли коронавирус
У нескольких российских пассажиров рейса Москва – Афины нашли коронавирус, при этом у них были сертификаты о вакцинации, сообщил источник в туристической отрасли.
«В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета «Эгейских авиалиний» (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», – пояснил собеседник РИА «Новости».
При этом у этих четверых был сертификат о вакцинации, однако тест показал положительный результат. «Речь не идет о фальшивых сертификатах, эти люди были вакцинированными», – сказал источник.
Он пояснил, что на границе ранее выявляли единичные случаи коронавируса у привитых. Он пояснил, что инфицированных туристов с сертификатами выявили и на Кипре.
Напомним, прибывающие в Грецию туристы из России теперь будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Тест они должны будут проходить на месте въезда, там же дожидаться результата.

Отсюда: https://vz.ru/news/2021/6/28/1106178.htmlhttps://vz.ru/news/2021/6/28/1106178.html
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1k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
совсем ку-ку уже ...
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8k
Юлия 3 часа назад
Феерическая дура, и клиенты не лучше. Одни полетели, наплевав на собственное здоровье и на всех окружающих, другая растрендела об этом на весь свет. Красавцы, чо.
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33k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
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4k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, её интерес понятен, но вот понять логику "туриста" отправляющегося в чужую страну с положительным тестом, это выше моих сил. Ну, а вдруг "отяжелеет"? Типа, "А, фигня, ковид не страшнее простуды поем имбиря и всё пройдёт?"
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6k
радик геннадиевич 3 часа назад
одно не пойму никак.как в условиях развивающейся пандемии государство разрешает выезд/вылет этих туристов ездить за новой заразой
наверняка есть свой интерес в этом
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4k
RomaXz 4 часа назад
Просто уволить мало. Нужно штрафовать и эту дуру и тех, кто ее услугами воспользовался.
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8k
Majul 4 часа назад
Идиотка.
Турагенство молодцы.
Если одной идиотке вместе с ее тцристами плевать на всех, то другим нет. Мало того, что положительные ковид-больные обошли закон так они еще и выехали в другую страну ,везя с собой, возможно новый, штамм.
А арабы ребята такие, могут и прикрыть в местную тюрьму.
Судить овцу надо
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