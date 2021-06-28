Сан-Марино, государство в центре Италии с 34-тысячным населением, 12 мая объявило о фактической победе над заболеваемостью коронавирусом после массовой вакцинации российским «Спутником V». Республику можно считать «безопасным государством», заявило ее руководство на пресс-конференции.



В феврале, после того как из-за бюрократических проволочек республика столкнулась с задержками поставок вакцин из Евросоюза, она обратилась за помощью к России. Уже в конце февраля Россия начала поставки «Спутника V» в страну — ее обращение, как позже заявил посол РФ в Италии и Сан-Марино Сергей Разов, было «незамедлительно» рассмотрено в силу «дружественного характера отношений между нашими странами». После этого Сан-Марино начало очень быструю вакцинацию населения. Поскольку республика не входит в ЕС, ей не потребовалось одобрение Европейского агентства лекарственных средств, которое регулирует вакцинацию в Евросоюзе и все еще не одобрило использование российской вакцины.



...



«На сегодняшний день введено 36 тысяч доз вакцины, 22 тысячи человек уже получили первую дозу, 14 тысяч — обе», — уточнил 12 мая министр здравоохранения республики Роберто Чиаватта. «Не считая Гибралтара, мы — первые в Европе и седьмые в мире по темпам вакцинации», — добавил он в фейсбуке.



Министр заметил, что хотя республика еще не отчиталась об эффективности «Спутника V» в научных публикациях, имеющиеся у него данные «говорят об эффективности, близкой к 100% через три недели после второй дозы вакцины». Чиаватта подчеркнул, что в Сан-Марино ни осталось ни одного жителя, госпитализированного с COVID-19 — последний пациент с этим диагнозом был выписан 11 мая, а ковидный госпиталь в республике был закрыт.



Ну и что там у них творится сейчас?