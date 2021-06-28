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Чуть больше месяца назад сообщали о том, что жители государства Сан-Марино, которое было на 6 месте в мире по распространяемости коронавируса (понятно, что это карликовое государство - там живет 34 тысячи человек), массово привились российской вакциной "Спутник V" (потому что другой достать не могли). И стали первой европейской страной без коронавируса.
"Спутник V" и государство Сан-Марино
Сан-Марино, государство в центре Италии с 34-тысячным населением, 12 мая объявило о фактической победе над заболеваемостью коронавирусом после массовой вакцинации российским «Спутником V». Республику можно считать «безопасным государством», заявило ее руководство на пресс-конференции.
В феврале, после того как из-за бюрократических проволочек республика столкнулась с задержками поставок вакцин из Евросоюза, она обратилась за помощью к России. Уже в конце февраля Россия начала поставки «Спутника V» в страну — ее обращение, как позже заявил посол РФ в Италии и Сан-Марино Сергей Разов, было «незамедлительно» рассмотрено в силу «дружественного характера отношений между нашими странами». После этого Сан-Марино начало очень быструю вакцинацию населения. Поскольку республика не входит в ЕС, ей не потребовалось одобрение Европейского агентства лекарственных средств, которое регулирует вакцинацию в Евросоюзе и все еще не одобрило использование российской вакцины.
...
«На сегодняшний день введено 36 тысяч доз вакцины, 22 тысячи человек уже получили первую дозу, 14 тысяч — обе», — уточнил 12 мая министр здравоохранения республики Роберто Чиаватта. «Не считая Гибралтара, мы — первые в Европе и седьмые в мире по темпам вакцинации», — добавил он в фейсбуке.
Министр заметил, что хотя республика еще не отчиталась об эффективности «Спутника V» в научных публикациях, имеющиеся у него данные «говорят об эффективности, близкой к 100% через три недели после второй дозы вакцины». Чиаватта подчеркнул, что в Сан-Марино ни осталось ни одного жителя, госпитализированного с COVID-19 — последний пациент с этим диагнозом был выписан 11 мая, а ковидный госпиталь в республике был закрыт.
Ну и что там у них творится сейчас?
В феврале, после того как из-за бюрократических проволочек республика столкнулась с задержками поставок вакцин из Евросоюза, она обратилась за помощью к России. Уже в конце февраля Россия начала поставки «Спутника V» в страну — ее обращение, как позже заявил посол РФ в Италии и Сан-Марино Сергей Разов, было «незамедлительно» рассмотрено в силу «дружественного характера отношений между нашими странами». После этого Сан-Марино начало очень быструю вакцинацию населения. Поскольку республика не входит в ЕС, ей не потребовалось одобрение Европейского агентства лекарственных средств, которое регулирует вакцинацию в Евросоюзе и все еще не одобрило использование российской вакцины.
...
«На сегодняшний день введено 36 тысяч доз вакцины, 22 тысячи человек уже получили первую дозу, 14 тысяч — обе», — уточнил 12 мая министр здравоохранения республики Роберто Чиаватта. «Не считая Гибралтара, мы — первые в Европе и седьмые в мире по темпам вакцинации», — добавил он в фейсбуке.
Министр заметил, что хотя республика еще не отчиталась об эффективности «Спутника V» в научных публикациях, имеющиеся у него данные «говорят об эффективности, близкой к 100% через три недели после второй дозы вакцины». Чиаватта подчеркнул, что в Сан-Марино ни осталось ни одного жителя, госпитализированного с COVID-19 — последний пациент с этим диагнозом был выписан 11 мая, а ковидный госпиталь в республике был закрыт.
Ну и что там у них творится сейчас?
Источник:
Ссылки по теме:
- Медленно, грустно и не очень точно: перспективы регистрации ВОЗ российской вакцины от коронавируса
- Страны, где полным людям не рады настолько, что могут даже депортировать
- Реакция организма и другие последствия: отзывы привившихся Спутником V
- За ненадобностью: Словакия решила продать или подарить большую часть доз «Спутника V»
- Собянин об индийском штамме коронавируса: "Привитые и переболевшие ранее тоже могут заразиться"
Метки: СПУТНИК V Сан-Марино государство
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Второе - если в вашем регионе бушует эпидемия ,вспомните одно из правил *НЕ вакцинироваться во время эпидемии*
Там сейчас около 8 тысяч проживает и было дело в РФ новостях показывали,как остров без ковид.
Так вот там никто НЕ прививался Спутником и всё то у них хорошо.
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С этим Ман Марино по всему интернету вакцинаторы бегают. Но Москва ,Питер = это не СанМарино . Давайте статистику по ним.
Вот как пример загадка для умеющих считать
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Дано:
По разным достоверным источникам в стационары Санкт-Петербурга сейчас поступает примерно 15% привитых пациентов от общего числа госпитализированных.
То есть, из 100 поступивших - 15 привитых. Ежедневно в стационары поступает 900 пациентов. Сейчас развёрнуто 10 тыс. коек.
Дано:
По официальным источникам в Петербурге привито, чуть более 10% населения. Это на сегодняшний день примерно 600 тыс. человек. Проживает в СПб, официально 5,5 млн. человек.
Вопрос:
Каких пациентов попадает в стационар больше, привитых или не привитых, и как это выглядит в процентном соотношении?
Да в мировом масштабе не о чём, но если вспомнить,что у них за весь карантин не было смертей и появились они с начала вакцинации, то как то можно и задуматься
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/seychelles/https://www.worldometers.info/coronavirus/country/seychelles/
А на днях в новостях проскакивало, что опять вводят ограничения и масочный режим в Израиле - это как?
Сейчас там, ожидаемо, нет заражений.