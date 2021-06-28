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По нулям

По нулям (2 фото)

Автор:
28 июня 2021 13:39
Метки: СПУТНИК V   Сан-Марино   государство   
644
2
Чуть больше месяца назад сообщали о том, что жители государства Сан-Марино, которое было на 6 месте в мире по распространяемости коронавируса (понятно, что это карликовое государство - там живет 34 тысячи человек), массово привились российской вакциной "Спутник V" (потому что другой достать не могли). И стали первой европейской страной без коронавируса.

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Метки: СПУТНИК V   Сан-Марино   государство   
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Страна бесплодных мутантов!!!
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358
Андрей Сторожук 16 минут назад
А никто не понимает, что вакцина не даёт 100% неуязвимость к вирусу? Но если привьешься и заболеешь, то шанс откинуть копыта будет меньше, чем заболеешь непривитым
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
у знакомого амера читал в фб вчера заголовок какой-то статьи про ковид в Израиле: "новый штамм Дельта очень опасный и поражает вакцинированных людей, что составило до 50% новых случаев". Поржал, что шёл прививку делать, прочитал это и пошёл домой
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Среди островов Канарского архипелага .есть совсем маленький El Hierro
Там сейчас около 8 тысяч проживает и было дело в РФ новостях показывали,как остров без ковид.
Так вот там никто НЕ прививался Спутником и всё то у них хорошо.
====
С этим Ман Марино по всему интернету вакцинаторы бегают. Но Москва ,Питер = это не СанМарино . Давайте статистику по ним.
Вот как пример загадка для умеющих считать
==
Дано:
По разным достоверным источникам в стационары Санкт-Петербурга сейчас поступает примерно 15% привитых пациентов от общего числа госпитализированных.
То есть, из 100 поступивших - 15 привитых. Ежедневно в стационары поступает 900 пациентов. Сейчас развёрнуто 10 тыс. коек.
Дано:
По официальным источникам в Петербурге привито, чуть более 10% населения. Это на сегодняшний день примерно 600 тыс. человек. Проживает в СПб, официально 5,5 млн. человек.
Вопрос:
Каких пациентов попадает в стационар больше, привитых или не привитых, и как это выглядит в процентном соотношении?
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Если это правда, то это просто охеренный аргумент за вакцинацию
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1k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Никуя не понял,но было очень интересно!
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27k
Игорь 2 часа назад
Сан-Марино на 4 месте по вакцинации в мире. А на 6 месте Израиль с 60% вакцинированных и тоже победные реляции были в прессе.
А на днях в новостях проскакивало, что опять вводят ограничения и масочный режим в Израиле - это как?
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4k
RomaXz 2 часа назад
Кемеров не смог скопировать статью до конца?
Сейчас там, ожидаемо, нет заражений.
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