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"Геркулес"-конкурент Caterpillar и Volvo от КАМАЗа

"Геркулес"-конкурент Caterpillar и Volvo от КАМАЗа (2 фото + 2 видео)

Автор:
28 июня 2021 03:50
Метки: Volvo   caterpillar   геркулес   камаз   конкурент   
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В свободном доступе опубликовали первые фото исполинского карьерного самосвала КАМАЗ Геркулес в полностью собранном виде. Чуть более двух недель назад в Сеть выложили снимки этой же машины без кабины и без надстройки, теперь же она предстала во всей красе.
Базовая конфигурация Геркулеса предполагает шасси с колесной формулой 6x6. Автомобиль будет конкурировать с американским Caterpillar 740 и шведским Volvo A40F.

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Метки: Volvo   caterpillar   геркулес   камаз   конкурент   
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Опиум для народа 2 часа назад
Камаз -конкурент Caterpillar . Хорошая шутка,смешная. )))
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