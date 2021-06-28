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Фотоподборка

Фотоподборка (40 фото)

Автор:
28 июня 2021 00:51
Метки: интересно   подборка   фото   
593
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Метки: интересно   подборка   фото   
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Rubiroid_47 6 часов назад
Ух какая!
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18k
Luc72 6 часов назад
Реально идиотская конструкция. По одной опоре в середине!
Любое усилие с одной стороны если больше, то по закону рычага огромное "сваливающее" в бок усилие на точку крепления опоры к балке.
Возможно шутка, но даже простые деревянные стойки по бокам значительно разгрузят узлы.
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