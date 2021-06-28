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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Любое усилие с одной стороны если больше, то по закону рычага огромное "сваливающее" в бок усилие на точку крепления опоры к балке.
Возможно шутка, но даже простые деревянные стойки по бокам значительно разгрузят узлы.