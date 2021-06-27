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Белоруссия просит помощи в расследовании геноцида мирного населения

Белоруссия просит помощи в расследовании геноцида мирного населения (1 фото)

Автор:
27 июня 2021 10:30
Метки: Австралия   Белоруссия   Канада   великобритания   вторая мировая война   латвия   
298
1
Генеральная прокуратура Белоруссии в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения республики во время Второй мировой войны направила запросы об оказании правовой помощи в Латвию, Великобританию, Канаду и Австралию.

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Метки: Австралия   Белоруссия   Канада   великобритания   вторая мировая война   латвия   
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11  комментариев
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30k
Azesh 2 часа назад
Так и надо, под суд парочку старых пердунов в мундирах, может кто-то задумается, что нацизм- это бяка. Распоясались. А по поводу планов нападения- так они и у нас были. И вообще у каждого толкового Генштаба есть детальный план войны с любым вероятным противником. Включая инопланетян. Иначе это плохой Генштаб, негодный.
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4k
RomaXz Час назад
Они бы ещё лет 10 подождали.
Дешевый пиар, рассчитанный на диванных " можем повторить".
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18k
иванов дмитрий Час назад
То что фашистских палачей надо было ловить и вешать - сомнений нет.
Но тут как то поздновато спохватились(мягко говоря) . Это уже больше напоминает пиар , чем реальное желание кого то найти и наказать.
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5k
Jekis Час назад
Что то поздно вы очухались
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4k
au3 2 часа назад
Ранее направили Литве просьбу о допросе бывшего президента Адамкуса на счет службы в батальоне импулявичуса, который занимался истреблением евреев в литве и Белоруси.

Вообще Адамкус в книге гинесса как единственный президент служивший в фашистских подразделения
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1k
a_komolow 2 часа назад
Никто их не выдаст! В этих странах они уважаемые люди!

А выдать белорусскому правосудию - значит подтвердить факт укрывательства нацистских преступников и их прихвостней в виде полицаев!
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Мир не может жить спокойно, пока хоть один фашист жив!
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