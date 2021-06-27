Белоруссия просит помощи в расследовании геноцида мирного населения

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По информации Минска, на территории этих стран проживают бывшие легионеры СС, в годы нацистской оккупации республики участвовавшие в карательных акциях и уничтожении мирных граждан страны, а после войны не без содействия местных спецслужб получивших в этих (и также в некоторых других) странах политическое убежище.Западные политики того времени, еще совсем недавно совместно с военно-политическим руководством Советского Союза и его лидером Иосифом Сталиным обсуждали уничтожение гитлеровской Германии, однако уже летом 1945 года США и Великобритания разрабатывали план на случай военного конфликта с СССР. Так, например, Объединенным штабом планирования военного кабинета Великобритании по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля был создан проект операции «Немыслимое», содержащий описание сценария будущей войны Лондона, Вашингтона и их сторонников с Москвой.Кроме этого плана, на западе существовали и другие, менее известные. После Черчилля перспективы Третьей мировой войны против СССР обсуждало правительство английского премьера Эттли, участниками переговоров были также США и Канада. Впоследствии подобные документы разрабатывались на уровне НАТО. На вопрос, зачем это было нужно, еще в 1945 году ответил Черчилль: «Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями…Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству».В будущей войне правительства стран бывших участниц антигитлеровской коалиции не брезговали опираться на помощь уцелевших нацистов и их пособников, в особенности – выходцев из Восточной Европы и Прибалтики. Так, например, буквально пару месяцев российскими историками был опубликован доклад, содержащий доказательства вербовки американскими спецслужбами латвийских легионеров СС. В обмен на политическое убежище и денежное содержание каратели и военные преступники должны были предоставить ЦРУ свою агентурную сеть, знания местной специфики и пр. в случае войны с Москвой, а также для проведения разведывательной и подрывной работы. И это не единичный случай, а система. Аналогичным образом действовали большинство сотрудничавших с США государств.После развала Советского Союза многие кто-то из бывших пособников нацистов остался жить в тех странах, где получил убежище, кто-то вернулся на Родину. В частности, так поступили многие выходцы из Прибалтики – правительства этих республик после выхода из состава Советского Союза сделали реабилитацию нацизма едва ли не своим политическим курсом. Достаточно вспомнить о ежегодно проходящем в Латвии 16 марта чествовании легионеров СС. Разумеется, до наших дней дожили очень немногие из них. Однако, как было установлено еще Нюрнбергским трибуналом, преступления нацистов не имеют сроков давности. В ФРГ, к примеру, в прошлом году суд вынес приговор бывшему охраннику концлагеря Штутгоф Бруно Дею, которому на тот момент было 93 года.Сегодня генеральная прокуратура Белоруссии установила имена 22 участников карательных батальонов, до сих пор спокойно проживающих в тех четырех странах, куда были направила запрос об оказании помощи. Ведомство просит своих зарубежных коллег допросить бывших нацистов – участников самых кровавых «акций» против населения своей страны. Это Хатынская трагедия, когда за смерть в бою с партизанами гитлеровского «любимчика» гауптмана Ганса Вельке каратели расстреляли и сожгли заживо все население белорусской деревни (на тот момент состоявшее в основном из женщин, стариков и детей). Операция латышских полицейских батальонов «Зимнее волшебство», в СССР известная также как «Освейская трагедия». Для того, чтобы создать «нейтральную зону отчуждения», где партизаны не смогли бы найти себе «опорные пункты», они сожгли все населенные пункты в районе Освея — Дрисса — Полоцк — Себеж — Россоны. Каратели при этом не только убивали, но изощренно издевались над мирным населением, не исключая малолетних детей. Историки (А.Дюков, Н.Кириллова, В.Селеменев. «Зимнее волшебство»: нацистская карательная операция в белорусско-латвийском приграничье, февраль — март 1943 г.») приводят такие факты: «…в деревнях Мозолевщина, Скрипчино, Рагелево были расстреляны и сожжены 371 человек, в том числе малолетние дети от 3 месяцев до 15 лет. Зверски была растерзана семья Юхневича из деревни Беляны: восьмилетнему Виктору вырезали звезды на груди, на спине и бросили в огонь, 7-летнюю Веру зарезали ножом, полуторагодовалому Жене разбили голову. В Освейском районе при экзекуциях детей всех возрастов бросали живых в огонь, живым людям на спинах вырезали ремни и звёзды, выламывали руки…». Количество жертв этой операции в разных источниках приводится от 3500 за всю карательную акцию, до 11 383 только в Освейском районе…