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Мы наивно думаем, что это мы хозяева наших питомцев. Как бы не так, мы существуем для того, чтобы прислуживать им. Они это точно знают и живут по этому закону, а мы, собственно, не очень и сопротивляемся.
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Метки: Прикольный без кота и жизнь не та фото
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