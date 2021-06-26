Мы наивно думаем, что это мы хозяева наших питомцев. Как бы не так, мы существуем для того, чтобы прислуживать им. Они это точно знают и живут по этому закону, а мы, собственно, не очень и сопротивляемся.

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