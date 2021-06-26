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Сообщество Без кота и жизнь не та 912 постов • 384 подписчика подписаться
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Без кота и жизнь не та

Без кота и жизнь не та (23 фото)

Автор:
26 июня 2021 10:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикольный   без кота и жизнь не та   фото   
381
23
Мы наивно думаем, что это мы хозяева наших питомцев. Как бы не так, мы существуем для того, чтобы прислуживать им. Они это точно знают и живут по этому закону, а мы, собственно, не очень и сопротивляемся.
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Метки: Прикольный   без кота и жизнь не та   фото   
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