30 интересных фактов о Солнце

16. Солнце в 400 раз дальше от Земли, чем Луна.



17. Молния в 5 раз горячее поверхности Солнца.



18. Если мы посмотрим на Солнце из космоса, оно будет белым, а не жёлтым, так как жёлтый цвет солнечному цвету придаёт атмосфера Земли.



19. Если бы Солнце было размером с надувной пляжный мяч, то Юпитер был бы размером с мяч для гольфа, а Земля — с горошину.



20. Только спустя 359 лет после того, как католическая церковь вынудила Галилея отречься от теории о том, что Земля движется вокруг Солнца, она заявила, что была неправа. Это произошло в 1992 году.