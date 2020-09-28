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30 интересных фактов о Солнце

30 интересных фактов о Солнце (6 фото)

Автор:
28 сентября 2020 08:50
Сообщество : Факты
Метки: интересно   познавательно   полезно   солнце   удивительно   факты   
706
6
Солнце — самый крупный и самый массивный объект в Солнечной системе. Также это единственная звезда нашей Солнечной системы. Теория о том, что оно является центром, вокруг которого вращаются другие планеты была предложена ещё в 3-м веке до нашей эры. Давайте же взглянем на наши знания об этом гиганте сегодня.

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Метки: интересно   познавательно   полезно   солнце   удивительно   факты   
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819
irzi Полчаса назад
Что,в России опять школы закрыли из-вируса?
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6k
sumrаknn Час назад
половина фактов - ошибки и вранье.
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11k
Андрей Дядя Час назад
1. Солнце сформировалось около 4,6 миллиардов лет назад из-за распада части гигантского молекулярного облака, состоящего в основном из водорода и гелия.

звезды образуются в результате коллапса холодных молекулярных облаков

21. Солнце самый идеально круглый природный объект во вселенной, известный на данный момент.

не круглый, а сферический. и не самый идеальный . во вселенной полно объектов с куда более идеальной сферической формой. белые карлики , нейтронные звезды.

25. Солнце примерно в 13 миллиардов раз ярче, чем вторая по близости к нам звезда Сириус.

Сириус в 25 раз ярче солнца
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей Дядя 39 минут назад
Солнце примерно в 13 миллиардов раз ярче, чем вторая по близости к нам звезда Сириус

Имеется ввиду - на небосклоне, а не суммарное излучение.

Но да, пост криво скопипасченый
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10k
Пумба 2 часа назад
Я, конечно, не астроном, но некоторые вопросы пост таки вызвал.
П. 21. - сразу два вопроса: из п. 4 мы узнали, что у Солнца нет четких границ, а тут - опа! - самый идеально круглый природный объект! И отсюда же и второй вопрос: а тот же Сириус - уже не идеально круглый?
П. 25. Много думал. Мои остаточные знания школьной программы намекают, что Сириус и больше, и ярче Солнца. Википедия подтверждает: "Си риус (лат. Sirius), также α Большого Пса (лат. α Canis Majoris) звезда созвездия Большого Пса. Звезда главной последовательности, спектрального класса A1. Ярчайшая звезда ночного неба; её светимость в 25 раз превышает светимость Солнца". Так все же Солнце в 25 000 000 000 раз ярче или в 25 раз бледнее Сириуса?! Ох, аффтар, будь аккуратен с цифрами!
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29k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Солнце сформировалось в процессе сжатия под действием сил гравитации облака молекулярного водорода.
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