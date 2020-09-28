30 интересных фактов о Солнце

Солнце — самый крупный и самый массивный объект в Солнечной системе. Также это единственная звезда нашей Солнечной системы. Теория о том, что оно является центром, вокруг которого вращаются другие планеты была предложена ещё в 3-м веке до нашей эры. Давайте же взглянем на наши знания об этом гиганте сегодня.
1. Солнце сформировалось около 4,6 миллиардов лет назад из-за распада части гигантского молекулярного облака, состоящего в основном из водорода и гелия.
2. Теория о том, что Солнце является центром, вокруг которого вращаются другие планеты, была впервые предложена древнегреческим философом Аристархом Самосским в 3 веке до нашей эры.
3. Температура фотосферы Солнца — 5500 °C. Однако в короне Солнца она может достигать 10 миллионов °C.
4. Солнце не имеет чётких границ.
2. Теория о том, что Солнце является центром, вокруг которого вращаются другие планеты, была впервые предложена древнегреческим философом Аристархом Самосским в 3 веке до нашей эры.
3. Температура фотосферы Солнца — 5500 °C. Однако в короне Солнца она может достигать 10 миллионов °C.
4. Солнце не имеет чётких границ.
5. Солнце — звезда средних размеров. Однако даже в ней могло бы поместиться 1 300 000 таких планет, как Земля.
6. Расстояние от Земли до Солнца — 149,5 млн км.
7. Солнечному свету и теплу требуется около 8 минут, чтобы долететь до нашей планеты. Следовательно, расстояние от Земли до Солнца составляет 8 световых минут.
8. Солнце на 0,0000000006% состоит из золота.
9. 92% объёма Солнца — водород.
10. Каждую секунду Солнце посылает на Землю в 10 раз больше частиц нейтрино, чем на Земле живёт людей.
6. Расстояние от Земли до Солнца — 149,5 млн км.
7. Солнечному свету и теплу требуется около 8 минут, чтобы долететь до нашей планеты. Следовательно, расстояние от Земли до Солнца составляет 8 световых минут.
8. Солнце на 0,0000000006% состоит из золота.
9. 92% объёма Солнца — водород.
10. Каждую секунду Солнце посылает на Землю в 10 раз больше частиц нейтрино, чем на Земле живёт людей.
11. Через 1,1 млрд лет наше дневное светило будет на 11% ярче, чем сейчас.
12. Треть россиян полагает, что Солнце вращается вокруг Земли, согласно данным опроса.
13. Наши глаза, точно так же, как и кожа, могут получить солнечный ожог.
14. Каждый день растения превращают солнечный свет в энергию, количество которой в шесть раз превышает энергопотребление человечества.
15. По словам футуролога Рэймонда Курцвейла, все мировые энергетические потребности могут быть удовлетворены за счёт одной десятитысячной доли солнечного света.
12. Треть россиян полагает, что Солнце вращается вокруг Земли, согласно данным опроса.
13. Наши глаза, точно так же, как и кожа, могут получить солнечный ожог.
14. Каждый день растения превращают солнечный свет в энергию, количество которой в шесть раз превышает энергопотребление человечества.
15. По словам футуролога Рэймонда Курцвейла, все мировые энергетические потребности могут быть удовлетворены за счёт одной десятитысячной доли солнечного света.
16. Солнце в 400 раз дальше от Земли, чем Луна.
17. Молния в 5 раз горячее поверхности Солнца.
18. Если мы посмотрим на Солнце из космоса, оно будет белым, а не жёлтым, так как жёлтый цвет солнечному цвету придаёт атмосфера Земли.
19. Если бы Солнце было размером с надувной пляжный мяч, то Юпитер был бы размером с мяч для гольфа, а Земля — с горошину.
20. Только спустя 359 лет после того, как католическая церковь вынудила Галилея отречься от теории о том, что Земля движется вокруг Солнца, она заявила, что была неправа. Это произошло в 1992 году.
17. Молния в 5 раз горячее поверхности Солнца.
18. Если мы посмотрим на Солнце из космоса, оно будет белым, а не жёлтым, так как жёлтый цвет солнечному цвету придаёт атмосфера Земли.
19. Если бы Солнце было размером с надувной пляжный мяч, то Юпитер был бы размером с мяч для гольфа, а Земля — с горошину.
20. Только спустя 359 лет после того, как католическая церковь вынудила Галилея отречься от теории о том, что Земля движется вокруг Солнца, она заявила, что была неправа. Это произошло в 1992 году.
21. Солнце — самый идеально круглый природный объект во вселенной, известный на данный момент.
22. Температура солнечного ядра — около 15 млн °C.
23. В 1676 году Исаак Ньютон провёл эксперимент по расщеплению солнечного луча призмой. Полученный спектр он произвольно разделил на 7 цветов. Эти цвета составляют радугу.
24. Ядро Земли почти такое же горячее, как Солнце.
25. Солнце примерно в 13 миллиардов раз ярче, чем вторая по близости к нам звезда — Сириус.
22. Температура солнечного ядра — около 15 млн °C.
23. В 1676 году Исаак Ньютон провёл эксперимент по расщеплению солнечного луча призмой. Полученный спектр он произвольно разделил на 7 цветов. Эти цвета составляют радугу.
24. Ядро Земли почти такое же горячее, как Солнце.
25. Солнце примерно в 13 миллиардов раз ярче, чем вторая по близости к нам звезда — Сириус.
26. У 35% людей разглядывание Солнца вызывает желание чихнуть.
27. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце истощит запасы водорода и гелия, превратившись в гигантскую красную звезду, и поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.
28. Атмосфера Солнца в 300 раз горячее, чем его поверхность.
29. Около 30% солнечного излучения, получаемого Землёй, отражается обратно в космос. Остальное поглощается океанами, облаками и почвой.
30. Солнце сейчас находится примерно в середине своего жизненного цикла.
27. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце истощит запасы водорода и гелия, превратившись в гигантскую красную звезду, и поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.
28. Атмосфера Солнца в 300 раз горячее, чем его поверхность.
29. Около 30% солнечного излучения, получаемого Землёй, отражается обратно в космос. Остальное поглощается океанами, облаками и почвой.
30. Солнце сейчас находится примерно в середине своего жизненного цикла.
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звезды образуются в результате коллапса холодных молекулярных облаков
21. Солнце самый идеально круглый природный объект во вселенной, известный на данный момент.
не круглый, а сферический. и не самый идеальный . во вселенной полно объектов с куда более идеальной сферической формой. белые карлики , нейтронные звезды.
25. Солнце примерно в 13 миллиардов раз ярче, чем вторая по близости к нам звезда Сириус.
Сириус в 25 раз ярче солнца
Имеется ввиду - на небосклоне, а не суммарное излучение.
Но да, пост криво скопипасченый
П. 21. - сразу два вопроса: из п. 4 мы узнали, что у Солнца нет четких границ, а тут - опа! - самый идеально круглый природный объект! И отсюда же и второй вопрос: а тот же Сириус - уже не идеально круглый?
П. 25. Много думал. Мои остаточные знания школьной программы намекают, что Сириус и больше, и ярче Солнца. Википедия подтверждает: "Си риус (лат. Sirius), также α Большого Пса (лат. α Canis Majoris) звезда созвездия Большого Пса. Звезда главной последовательности, спектрального класса A1. Ярчайшая звезда ночного неба; её светимость в 25 раз превышает светимость Солнца". Так все же Солнце в 25 000 000 000 раз ярче или в 25 раз бледнее Сириуса?! Ох, аффтар, будь аккуратен с цифрами!