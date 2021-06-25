Редкие снимки с афтерпати концерта Queen 1986 года

11 и 12 июля 1986 года Queen выступили на стадионе Уэмбли в Лондоне. Выступления прошли в рамках тура The Magic Tour, который состоял из 26 концертов в Европе. Он был приурочен к выходу альбома A Kind Of Magic и оказался последним для группы в ее первоначальном составе. Выступления Queen потрясали своей зрелищностью, но многие даже не представляли, с каким размахом проходят вечеринки после них. Но одну такую афтерпати все же удалось запечатлеть на фото.
В 1986 году группа устроила вечеринку в Кенсингтонских садах на крыше. На вечеринке к Queen присоединились такие знаменитости, как Клифф Ричард, Саманта Фокс, участники групп Sigue Sigue Sputnik и Spandau Ballet, и даже печально известный Гэри Глиттер – они даже сформировали группу Dicky Hart And The Pacemakers и исполнили несколько песен.
«Однажды я спела с Фредди Меркьюри на вечеринке, и это было невероятно. Я не могла поверить в происходящее, когда он вытащил меня на сцену. Это была их частная вечеринка в Кенсингтоне. Когда мы вошли в лифт, там были обнаженные женщины, выкрашенные в зеленый цвет, как лес. Еще у них там были карлики с маленькими подносами с напитками. Вы просто знали, что это будет блестящая вечеринка. Queen вышли на сцену, и они джемовали около часа [сама вечеринка длилась примерно до 9 утра]. Это было удивительно. И Гэри Глиттер тоже поднялся на сцену! Он [Фредди] вытащил и меня и спросил, какие песни я знаю. Тебе знакомы моменты, когда ничего в голову не идет? Я спросила, знает ли он Touch Me, а он засмеялся и сказал: «А как насчет Go Johnny Go?» В итоге мы спели ее вместе. Было потрясающе выступить дуэтом с Фредди», – рассказала Саманта Фокс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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