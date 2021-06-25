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Редкие снимки с афтерпати концерта Queen 1986 года

Редкие снимки с афтерпати концерта Queen 1986 года (20 фото)

Автор:
25 июня 2021 23:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Queen   Фредди Меркьюри   афтерпати   звезды   знаменитости   старые фотографии   
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11 и 12 июля 1986 года Queen выступили на стадионе Уэмбли в Лондоне. Выступления прошли в рамках тура The Magic Tour, который состоял из 26 концертов в Европе. Он был приурочен к выходу альбома A Kind Of Magic и оказался последним для группы в ее первоначальном составе. Выступления Queen потрясали своей зрелищностью, но многие даже не представляли, с каким размахом проходят вечеринки после них. Но одну такую афтерпати все же удалось запечатлеть на фото.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Queen   Фредди Меркьюри   афтерпати   звезды   знаменитости   старые фотографии   
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5  комментариев
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Cаня 2 часа назад
Kокаин в тот вечер тоже носили на подносах.
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Pioner76 44 минуты назад
Саманта Фокс клевая...
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Кумка 2 часа назад
Что-то голых девушек и карликов не видать. Сплошной издёж и провокация.(((
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Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Саманта-сучка-секс бомба!
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