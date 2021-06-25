Редкие снимки с афтерпати концерта Queen 1986 года

«Однажды я спела с Фредди Меркьюри на вечеринке, и это было невероятно. Я не могла поверить в происходящее, когда он вытащил меня на сцену. Это была их частная вечеринка в Кенсингтоне. Когда мы вошли в лифт, там были обнаженные женщины, выкрашенные в зеленый цвет, как лес. Еще у них там были карлики с маленькими подносами с напитками. Вы просто знали, что это будет блестящая вечеринка. Queen вышли на сцену, и они джемовали около часа [сама вечеринка длилась примерно до 9 утра]. Это было удивительно. И Гэри Глиттер тоже поднялся на сцену! Он [Фредди] вытащил и меня и спросил, какие песни я знаю. Тебе знакомы моменты, когда ничего в голову не идет? Я спросила, знает ли он Touch Me, а он засмеялся и сказал: «А как насчет Go Johnny Go?» В итоге мы спели ее вместе. Было потрясающе выступить дуэтом с Фредди», – рассказала Саманта Фокс.