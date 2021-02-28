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15 человек, с которыми буквально секунду назад всё было в порядке

15 человек, с которыми буквально секунду назад всё было в порядке (17 фото)

Автор:
28 февраля 2021 18:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: В порядке   Момент   за секунду   не подозревали   нужный   происшествие   фото   
2832
17

Некоторым товарищам иногда везёт не только оказаться в нужном месте, и стать свидетелем и участником необычного происшествия, но ещё при этом умудриться при необходимости помочь, да ещё и сфотографировать в нужный момент . В этом посте собраны истории людей, которые не подозревали, что ровно через секунду с ними что-то произойдёт.

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Метки: В порядке   Момент   за секунду   не подозревали   нужный   происшествие   фото   
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24k
turyst 23 минуты назад
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581
Виктор 17 минут назад
Щена на ручки бежит, наверное ))
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24k
turyst 23 минуты назад
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3k
Мистер Фикс turyst 15 минут назад
На такую жопу я бы и сам прыгнул
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24k
turyst 23 минуты назад
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−4
vova old 59 минут назад
бывает, не Так всё страшно кстати про фото с камерой Именно для этого и придуман защитный фильтр ультрафиолетовый стоит в интернете 99 центов и очень помогает в таких случаях
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