15 человек, с которыми буквально секунду назад всё было в порядке

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Некоторым товарищам иногда везёт не только оказаться в нужном месте, и стать свидетелем и участником необычного происшествия, но ещё при этом умудриться при необходимости помочь, да ещё и сфотографировать в нужный момент . В этом посте собраны истории людей, которые не подозревали, что ровно через секунду с ними что-то произойдёт.
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Футбол - это контактный вид спорта
Душ заказывали?
Кого-то выбили
Потерял равновесие
Доигрались
Ох, кому-то достанется!
В следующий раз обязательно получится!
Минус камера
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