15 человек, с которыми буквально секунду назад всё было в порядке

Некоторым товарищам иногда везёт не только оказаться в нужном месте, и стать свидетелем и участником необычного происшествия, но ещё при этом умудриться при необходимости помочь, да ещё и сфотографировать в нужный момент . В этом посте собраны истории людей, которые не подозревали, что ровно через секунду с ними что-то произойдёт.