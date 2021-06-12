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15 раз, когда судьба подсунула свинью в самый неожиданный момент

15 раз, когда судьба подсунула свинью в самый неожиданный момент (16 фото)

Автор:
12 июня 2021 23:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Момент   Наперекосяк   Преподносит   неожиданный   проблемы   судьба   сюрприз   
2128
16

Иногда наша жизнь преподносит неприятные "сюрпризы". Вот и у героев этого поста всё пошло наперекосяк, и они решили поделиться своими неудачами и проблемами с окружающими.

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Метки: Момент   Наперекосяк   Преподносит   неожиданный   проблемы   судьба   сюрприз   
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Fishki_surfer 2 часа назад
>>> Сегодня ветер унёс наш бассейн

Это батут.
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DarSie

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