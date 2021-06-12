15 раз, когда судьба подсунула свинью в самый неожиданный момент

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Иногда наша жизнь преподносит неприятные "сюрпризы". Вот и у героев этого поста всё пошло наперекосяк, и они решили поделиться своими неудачами и проблемами с окружающими.
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